Queeres Blutsaugen mit Wiener Schmäh

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Heute, 04:24h 4 Min.

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Die vergangenen Jahrhunderte waren nicht gerade arm an Grausamkeiten. Wenn man es da schafft, als "Blutgräfin" in die Geschichte einzugehen, muss das also wohl eine gewisse Leistung widerspiegeln. Vielleicht handelt es sich aber auch einfach nur um eine gute Gruselgeschichte, bei der eine Spur Frauenfeindlichkeit das gewisse Extra ausmacht.



Die Blutgräfin, das ist Erzsébet Báthory, 1560 im heutigen Ungarn geboren. Sie wurde wegen vielfachen Mordes an ihren Dienerinnen verurteilt. Es sollte noch knapp einhundert Jahre dauern, bis sich Legenden um die Gräfin rankten, doch dann gab es kaum ein Halten mehr: Sie habe im Blut der ermordeten Mädchen gebadet, weil sie das jung halte, hieß es unter anderem.

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Isabelle Hupperts blutroter Lippenstift



Poster zum Film: "Die Blutgräfin" startet am 29. Oktober 2026 im Kino

Was wirklich geschah, ist bis heute umstritten. War sie Serienmörderin oder Opfer einer politischen Intrige? Auch Ulrike Ottinger kümmert sich in ihrem neuesten Film nicht um Fakten. Für die Meisterin der queeren Camp-Avantgarde dient die Blutgräfin als Ausgangspunkt, über Wiedergänger*­innen nachzudenken  und dabei ganz viel Pomp zur Schau zu stellen.



Für die Hauptrolle hat sie niemand geringeren als Isabelle Huppert verpflichtet, die mit der fast schneeweißen Haut, den roten Haaren und dem blutroten Lippenstift eine genauso elegante wie dämonische Vampirin abgibt.



Elfriede Jelinek half beim Drehbuch



Doch die Gräfin Erzsébet kann sich nicht nur mit Blutsaugen beschäftigen. Sie hat ein Problem: Ihr Reich droht unterzugehen. Das kann sie nur aufhalten, wenn sie einen Lebenssaft und ein geheimes Buch findet. Stets an ihrer Seite ist dabei ihre Zofe Hermine, mit dunklem Bubikopf und dunklen Augen das Gothic-Gegenstück zur Gräfin. Gespielt wird sie von der Österreicherin Birgit Minichmayr, einer der wohl talentiertesten deutschsprachigen Schauspielerinnen.



Gemeinsam steigen sie in die Unterwelt Wiens hinab. Ulrike Ottinger, 84 Jahre alt, liebt die Stadt Wien, und das merkt man ihrem neuesten Film deutlich an. Narrenturm, Prater, Pestsäule  die Vampirin macht fast eine Sightseeing-Tour durch die österreichische Hauptstadt. Vor fast 30 Jahren kam Ottinger auf dem Weg nach Wien die Idee für "Die Blutgräfin", doch Finanzierungsprobleme ließen sie so lange mit der Umsetzung warten. Doch Wien dient nicht nur als pompöse Kulisse. Für eine Spur Wiener Schmäh steuerte die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek einige Ideen bei.

Der vegetarische Vampir

Auf ihrem abenteuerlichen Weg trifft die Blutgräfin allerlei absurd-liebenswerte Figuren: Ihren Neffen Baron Rudi Bubi von Strudl zur Buchtelau, der als vegetarischer Vampir vom Rest der Familie schief angeschaut wird. "Seien Sie doch mal ein Mann!", fordert ihn dessen Therapeut Theobald Tandem (Lars Eidinger) auf.



Nicht vergessen werden dürfen außerdem die neugierigen Vampirologen Theobastus Bombastus und Nepomuk Nachbiss. Skurrile Figuren, deren Humor stellenweise jedoch etwas altbacken wirkt. Für mehrere ganz besondere Auftritte sorgt Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Von ihm war Ulrike Ottinger so begeistert, dass sie ihm gleich mehrere Rollen gab. Schließlich darf er sogar seinen Eurovision-Gewinnersong singen.



| Direktlink | Trailer zum Film

Blutsauger in Wien und Moskau



"Rise like a Phoenix" passt aber natürlich einfach wunderbar zu Vampir*innen, die wiederauferstehen. In Zeiten von Longevity und anderen Unsterblichkeitsfantasien mächtiger Milliardäre ist die politische Note von "Die Blutgräfin" unübersehbar. Zumal die Gräfin aus dem eiskalten Moskau anreist  wo ein besonders schrecklicher Blutsauger sein Unwesen treibt und an der Grenze seines Landes nicht halten möchte.



"Die Blutgräfin", der erste Spielfilm von Ulrike Ottinger seit vielen Jahren, ist wieder ein wilder Mix aus Camp-Ästhetik, queeren Deutungsmöglichkeiten, einer pompös-barocken Ausstattung und einer Albernheit, auf die man entzückt oder achselzuckend reagieren kann: Eine Vampir*innen-Komödie, wie sie nur Ulrike Ottinger schaffen kann.

Infos zum Film



Die Blutgräfin. Vampirkomödie. Österreich, Luxemburg, Deutschland 2026. Regie: Ulrike Ottinger. Cast: Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr, Thomas Schubert, Lars Eidinger, André Jung, Tom Neuwirth. Laufzeit; 119 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Neue Visionen. Kinostart: 29. Oktober 2026