Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60151

Als Unfall eingestuft

Hayden Panettiere: Polizei schließt Akte zu ihrem Tod

Knapp drei Monate nach dem Tod von Hayden Panettiere zieht die Polizei einen Schlussstrich. Sie stützt sich dabei auf das Urteil der Rechtsmedizin. Die Todesursache der bisexuellen Schauspielerin war bereits im September bekannt geworden.


Hayden Panettiere starb am 16. August mit nur 36 Jahren (Bild: Looking Glass Films / wikipedia)

Die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina hat ihre Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere (1989-2026) abgeschlossen. Das bestätigte das Greenville Police Department unter anderem dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Die Schauspielerin war am 16. August in der Stadt gestorben, sie wurde 36 Jahre alt (queer.de berichtete).

Die Erklärung der Behörde ist knapp gehalten und lässt keinen Spielraum. "Auf Grundlage der Feststellungen des Gerichtsmediziners und der Ergebnisse der Ermittlungen wurde der Tod von Hayden Panettiere als Unfall eingestuft", heißt es darin. Das Greenville Police Department habe seine Untersuchung damit beendet.

- Werbung -

Todesursache seit September bekannt

Überraschend kommt diese Einordnung nicht. Bereits am 22. September war die Todesursache bestätigt worden, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach starb Panettiere an den toxischen Wirkungen von gleich fünf Substanzen: Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin. Auch damals lautete die Einschätzung zur Todesart bereits: Unfall.

Die Polizei schließt sich mit dem Ende ihrer Ermittlungen dieser Bewertung an. Knapp drei Monate nach dem Tod der Schauspielerin ist der Fall für die Behörden in Greenville damit offiziell abgeschlossen.

- Werbung -
Video - Das Business-Reisegefühl mit Air France

Vater fand bewegende Worte

Die "Heroes"-Darstellerin war wenige Tage vor ihrem 37. Geburtstag gestorben. Die Nachricht von ihrem Tod hatte damals ihr Vater verbreitet. "Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit", erklärte Alan "Skip" Panettiere in einer persönlichen Mitteilung.

Darin würdigte er seine Tochter mit großen Worten. "Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten, unermessliche Liebe und Freude geschenkt hat", sagte er. Das gelte ebenso für die Millionen Menschen, die sie auf dem Bildschirm gesehen hätten.

Hayden Panettiere hatte offen über ihre Sucht gesprochen, zuletzt in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie sich auch als bisexuell geoutet hatte (queer.de berichtete). Noch im Mai sagte sie gegenüber CBS, es gehe ihr "besser" und sie sei "so gesund wie lange Zeit nicht". (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Hayden Panettiere
15.10.26 | Anweisung zur Wiederbelebung
Nach Tod von Hayden Panettiere: Mitschnitt des Notrufs veröffentlicht
02.10.26 | Freund öffnete die Tür
Hayden Panettiere: Polizeieinsatz eine Woche vor ihrem Tod
23.09.26 | Tod am 16. August
Todesursache offiziell bestätigt: Daran starb Hayden Panettiere
21.09.26 | Paris Hilton und mehr
Hayden Panettiere: Promi-Freund*­innen nehmen bei Gedenkfeier Abschied
17.09.26 | "Die Antworten werden kommen"
Hayden Panettieres Sprecher äußert sich zu Todes-Ermittlungen
14.09.26 | Endgültige Ergebnisse stehen noch aus
Hayden Panettiere: Todesursache laut Medienbericht Fentanyl-Überdosis
-w-
Neu auf queer.de
Trans Gesundheits­versorgung
Abgelehnte Hormontherapien? Bundes­regierung hat "keine Erkenntnisse"
Abgebrochener Start
Reifenplatzer auf Startbahn  Schreck für Ralf Schumacher
Zurück auf der Bühne
Mireille Mathieu sagt Adieu: So wird ihre große Abschiedstournee
Hessischer Verfassungspreis
Gunter Demnig und Mai Thi Nguyen-Kim in Wiesbaden geehrt
Als Unfall eingestuft
Hayden Panettiere: Polizei schließt Akte zu ihrem Tod
Kleine Anfrage der Grünen
Queer­feindliche Straftaten in Baden-Württemberg nehmen zu
Jetzt im Kino
Queeres Blutsaugen mit Wiener Schmäh
Jetzt im Kino
Zombie-Apokalypse im queeren Club