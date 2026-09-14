Hayden Panettiere: Polizei schließt Akte zu ihrem Tod

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Die Polizei in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina hat ihre Ermittlungen zum Tod von Hayden Panettiere (1989-2026) abgeschlossen. Das bestätigte das Greenville Police Department unter anderem dem US-Magazin "Entertainment Weekly". Die Schauspielerin war am 16. August in der Stadt gestorben, sie wurde 36 Jahre alt (queer.de berichtete).



Die Erklärung der Behörde ist knapp gehalten und lässt keinen Spielraum. "Auf Grundlage der Feststellungen des Gerichtsmediziners und der Ergebnisse der Ermittlungen wurde der Tod von Hayden Panettiere als Unfall eingestuft", heißt es darin. Das Greenville Police Department habe seine Untersuchung damit beendet.

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Todesursache seit September bekannt

Überraschend kommt diese Einordnung nicht. Bereits am 22. September war die Todesursache bestätigt worden, wie "Entertainment Weekly" berichtet. Demnach starb Panettiere an den toxischen Wirkungen von gleich fünf Substanzen: Fentanyl, 4-ANPP, Alprazolam, Methocarbamol und Quetiapin. Auch damals lautete die Einschätzung zur Todesart bereits: Unfall.



Die Polizei schließt sich mit dem Ende ihrer Ermittlungen dieser Bewertung an. Knapp drei Monate nach dem Tod der Schauspielerin ist der Fall für die Behörden in Greenville damit offiziell abgeschlossen.

Vater fand bewegende Worte

Die "Heroes"-Darstellerin war wenige Tage vor ihrem 37. Geburtstag gestorben. Die Nachricht von ihrem Tod hatte damals ihr Vater verbreitet. "Mit tiefer Trauer teilen wir den tragischen Tod unserer geliebten Hayden mit", erklärte Alan "Skip" Panettiere in einer persönlichen Mitteilung.



Darin würdigte er seine Tochter mit großen Worten. "Sie war ein unglaubliches Licht und eine Naturgewalt, die allen, die sie kannten, unermessliche Liebe und Freude geschenkt hat", sagte er. Das gelte ebenso für die Millionen Menschen, die sie auf dem Bildschirm gesehen hätten.



Hayden Panettiere hatte offen über ihre Sucht gesprochen, zuletzt in ihren Memoiren "This Is Me: A Reckoning", in denen sie sich auch als bisexuell geoutet hatte (queer.de berichtete). Noch im Mai sagte sie gegenüber CBS, es gehe ihr "besser" und sie sei "so gesund wie lange Zeit nicht". (spot/cw)