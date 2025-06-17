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Hessischer Verfassungspreis

Gunter Demnig und Mai Thi Nguyen-Kim in Wiesbaden geehrt

Seit 30 Jahren verlegt Gunter Demnig Stolpersteine für NS-Opfer. Am Mittwoch wurde er gemeinsam mit der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim mit dem ersten Verfassungspreis des Landes Hessen ausgezeichnet.


Landtagspräsidentin Astrid Wallmann ehrte die Wissenschaftsjournalistin Dr. Mai Thi Nguyen-Kim und den Künstler Gunter Demnig für ihr herausragendes Engagement für die Demokratie (Bild: Hessischer Landtag / Michael Braunschädel)

Die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim und der Künstler Gunter Demnig als Erfinder der sogenannten Stolpersteine sind mit dem neuen Verfassungspreis des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Der Preis wird vom Hessischen Landtag gestiftet und würdigt herausragendes Engagement für die Demokratie.

Nguyen-Kim und Demnig seien Vordenker auf ihrem jeweiligen Feld und hätten den Geist der hessischen Verfassung vorbildhaft in das Hier und Jetzt transportiert, erklärte Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) in Wiesbaden. Die hessische Verfassung ist die älteste noch geltende Landesverfassung Deutschlands. In diesem Jahr wird sie 80 Jahre alt.

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"Tief erschüttert" von Stolperstein-Aus in sächsischer Stadt

Der Aktionskünstler Demnig aus dem mittelhessischen Alsfeld leistet dem Landtag zufolge mit seinen Stolpersteinen in Gehsteigen schon seit 30 Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Erinnerung an NS-Opfer. Die Stolpersteine erinnern nicht nur an jüdische Opfer, sondern auch an Sinti*zze und Rom*nja, politisch Verfolgte, Opfer der "Euthanasie"-Morde und an Menschen, die wegen ihrer Homosexualität verfolgt wurden.

Demnig müsse sich und sein Projekt gegen viele politische Angriffe verteidigen, erklärte Wallmann. "Das jüngst in einer sächsischen Stadt vom dortigen Stadtrat mehrheitlich beschlossene Verbot zur Verlegung weiterer Stolpersteine ist ein Skandal, der viele Menschen in diesem Land, auch mich ganz persönlich, tief erschüttert hat."

Gemeint ist das sächsische Heidenau bei Dresden. Dort hatte der Stadtrat Ende September mit den Stimmen von AfD und CDU beschlossen, keine weiteren Stolpersteine im öffentlichen Straßen- und Gehwegbereich mehr zuzulassen. Stattdessen soll das Gedenken auf dem Nordfriedhof stattfinden. Der Beschluss hatte bundesweit Kritik ausgelöst (queer.de berichtete).

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Wichtiger Beitrag im Kampf gegen Desinformation

Die von der Hessischen Bergstraße stammende, promovierte Chemikerin, Moderatorin und Autorin Nguyen-Kim leiste durch ihre innovative Art der Wissensvermittlung einen wichtigen Beitrag zur Stärkung des Vertrauens in Wissenschaft und Journalismus, hieß es in der Laudatio.

Ihre Arbeit belege eindrucksvoll, wie sich mit ansprechenden Inhalten Reichweite in den neuen Medien erzeugen lasse. "Angesichts von Falschmeldungen, Desinformation und KI-generierten Bildern fällt es zunehmend schwerer, Fakten von Behauptungen und Wahrheit von Lügen zu unterscheiden", erläuterte Wallmann.

Der Verfassungspreis, der künftig alle fünf Jahre vergeben werden soll, ist undotiert, aber mit einer Urkunde sowie einer Bronzeskulptur verbunden. Diese hat der Bildhauer Stephan Balkenhol aus Kassel gestaltet. (dpa/cw)

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