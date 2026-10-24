Mireille Mathieu sagt Adieu: So wird ihre große Abschiedstournee

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Mireille Mathieu (80) steht noch einmal auf deutschen Bühnen. Die Sängerin, die am 22. Juli 80 Jahre alt geworden ist, gibt im Rahmen ihrer Tournee "Goodbye my Love Goodbye  Das Finale der Welt-Abschiedstournee" dreizehn letzte Konzerte in Deutschland und Österreich. Auf dem Tourplan stehen unter anderem Berlin, Frankfurt, Hannover, Nürnberg, Leipzig und München.



Dabei sah es lange so aus, als hätte sich Mathieu bereits endgültig von großen Tourneen verabschiedet. Schon mit "Goodbye my Love Goodbye" wollte sie 2024 eigentlich einen Schlussstrich ziehen. Bei einem ihrer letzten Deutschlandkonzerte in der Hamburger Elbphilharmonie hatte sie jedoch durchblicken lassen, dass eine Rückkehr nicht ausgeschlossen sei. Das deutsche Publikum werde ihr fehlen, erklärte sie damals.

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Zum Finale die alten Klassiker

Die Tournee trägt den Titel "Goodbye my Love Goodbye  Das Finale der Welt-Abschiedstournee" und wurde bereits im Juni 2025 angekündigt. Sie steht auch im Zeichen von Mathieus 80. Geburtstag und soll nach Angaben des Veranstalters zugleich das Lebenswerk der Sängerin würdigen.



Musikalisch dürfen sich die Fans auf ihre größten Erfolge freuen. Klassiker wie "Hinter den Kulissen von Paris", "Akropolis Adieu", "La Paloma Ade" und "An einem Sonntag in Avignon" sollen auch diesmal nicht fehlen. Vor allem mit ihren deutschsprachigen Liedern hat sich die Französin hierzulande eine treue Fangemeinde aufgebaut. In Deutschland erhielt sie auch ihren berühmten Spitznamen "Spatz von Avignon"  eine Anspielung auf ihre Heimatstadt in der Provence und den Kontrast zwischen ihrer zierlichen Statur und ihrer kraftvollen Stimme.



Die Konzertreihe begann am Mittwoch in der Stadthalle Chemnitz. Am 30. Oktober folgt ein Auftritt im Berliner Tempodrom. Im November steht Mireille Mathieu zunächst am 1. November im Konzerthaus Freiburg, am 2. November in der Alten Oper Frankfurt und am 4. November im Festspielhaus Baden-Baden auf der Bühne. Weitere Konzerte sind am 6. November im Kuppelsaal in Hannover, am 8. November in der Meistersingerhalle Nürnberg und am 9. November im Kulturpalast Dresden geplant.



Am 11. November gastiert die Sängerin in der Tonhalle Düsseldorf, bevor sie am 13. November im Festspielhaus Bregenz in Österreich auftritt. Die letzten drei Konzerte finden am 15. November im Rosengarten Mannheim, am 16. November in der Isarphilharmonie München und am 17. November im Gewandhaus Leipzig statt.

Weltstar aus Avignon

Mireille Mathieu wuchs in bescheidenen Verhältnissen auf. Am 22. Juli 1946 wurde sie im südfranzösischen Avignon als ältestes von 14 Kindern geboren. Ihr Vater, ein Steinmetz und begeisterter Opernliebhaber, weckte früh ihre Leidenschaft für die Musik. In der Schule tat sie sich dagegen schwer und begann schon in jungen Jahren, in einer Fabrik zu arbeiten. Der Durchbruch gelang ihr 1964, als sie im Alter von 18 Jahren einen Talentwettbewerb in Avignon mit einem Lied von Édith Piaf gewann. Die französische Chanson-Legende betrachtet sie bis heute als ihre künstlerische Mutterfigur.



Es folgte eine internationale Karriere. Nach Angaben des Veranstalters verkaufte Mathieu weltweit mehr als 185 Millionen Tonträger, wurde mit vier Bambis ausgezeichnet und ging mehrfach auf Welttournee. In den 1980er Jahren trat sie als erste westliche Künstlerin in China auf. Sie stand mit Stars wie Dean Martin, Plácido Domingo und Paul Anka auf der Bühne und nahm Lieder in mehr als zehn Sprachen auf. (spot/cw)