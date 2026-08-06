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Ralf Schumacher (Bild: IMAGO / Sven Simon)

Ein Reifenplatzer kurz vor dem Start seiner Lufthansa-Maschine in Frankfurt hat beim früheren Formel-1-Piloten Ralf Schumacher für einen ordentlichen Schreckmoment gesorgt. "Wir waren schon auf der Startbahn, volles Tempo. Dann ist einer von zwei Reifen am vorderen Fahrwerk geplatzt", berichtet der 51-Jährige auf Instagram. "Dann gab es natürlich eine Notbremsung."

Die Lufthansa bestätigte den Vorfall. Der Start des Flugs LH1264 Richtung Salzburg am Mittwoch sei abgebrochen worden, teilte eine Sprecherin mit. "Alle 153 Passagiere und Crewmitglieder an Bord sind wohlauf. Die Gäste wurden zurück ins Terminal gebracht und direkt auf alternative Flüge umgebucht." Eigentlich sollte das Flugzeug am Mittwoch um 17.15 Uhr starten. Auf der Webseite des Frankfurter Flughafens ist zu lesen, dass der Flug annulliert wurde.

Schumacher erzählt in seinem Instagram-Post, er habe eigentlich gerade zurück nach Hause nach Salzburg fliegen wollen. "Die Bremsung war sehr hart." Die Bremsen seien heiß geworden und hätten gekühlt werden müssen. Zuletzt sei die Maschine zurückgeschleppt worden.

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Zum Glück gebe es am selben Abend einen anderen Flug nach Salzburg, den er nehmen könne. "Mit dem Abendessen wird nix, aber egal", scherzte der Ex-Rennfahrer und dankte der Lufthansa für die professionelle Abwicklung. (dpa)

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