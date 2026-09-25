West-Point-Studie: Berliner CSD-Attentat "wäre zu verhindern gewesen"

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Der islamistische Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day (CSD) hätte nach Einschätzung zweier Terrorismusexperten verhindert werden können. In einer Analyse für das Combating Terrorism Center (CTC) der US-Militärakademie West Point werfen der österreichische Politikwissenschaftler Nicolas Stockhammer und der US-Sicherheitsexperte Adrian Shtuni deutschen Sicherheitsbehörden und der Justiz schwere Versäumnisse vor. Darüber berichtete zuerst die "Bild"-Zeitung.



Am Abend des 25. Juli war der als islamistischer Gefährder eingestufte Abdoul Ballout im Berliner Tiergarten unweit der CSD-Abschlusskundgebung mit einem gemieteten Kastenwagen in eine Menschenmenge gefahren und hatte anschließend Menschen mit einer Stichwaffe angegriffen. Eine 65-jährige Frau aus Polen wurde getötet, mehr als 30 Menschen wurden verletzt. Der Attentäter wurde am folgenden Tag bei einem Polizeieinsatz in Spandau erschossen. Den Sicherheitsbehörden war er seit Jahren bekannt.

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"Wenn man einfach nur eins und eins zusammengezählt hätte"

"Es sind gravierende Fehler passiert in Deutschland", sagte Stockhammer, der das Zentrum für Terrorismus- und Extremismusforschung an der Universität für Weiterbildung Krems leitet, der "Bild". "Es wurden die Zeichen erkannt, aber nicht zusammengeführt, die nötigen Schlussfolgerungen wurden nicht gezogen, Maßnahmen nicht ergriffen. In Summe muss man feststellen: Das Attentat wäre zu verhindern gewesen, wenn man einfach nur eins und eins zusammengezählt hätte."



"Es gab die Spuren, es gab die Gefährder-Erkennung  und trotzdem konnte der Attentäter einen Kastenwagen anmieten und sich einem LGBTQ-Fest nähern", so der Experte weiter. Ballout soll bereits seit seinem 16. Lebensjahr vom Verfassungsschutz beobachtet worden sein. "Das alles lässt sich in Summe nicht mehr erklären oder abtun unter der Kategorie Kann passieren. Es gab zu schwere Koordinationsfehler bei den Behörden."



Trotz Verurteilung auf freiem Fuß



Ballout war laut dem Bericht wegen Körperverletzung vorbestraft und im Mai 2026 nach einer abgebrochenen Reise in den Libanon, die er zum Anschluss an Dschihadisten unternommen haben soll, zu 22 Monaten Jugendstrafe verurteilt worden. Weil die Staatsanwaltschaft Berufung einlegte und das Urteil damit nicht rechtskräftig war, wurde der Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Ballout nahm an einem Deradikalisierungsprogramm teil und wurde zeitweise vom Landeskriminalamt überwacht. Zur Tatzeit war er jedoch frei und stand nicht unter Beobachtung.



In ihrer Analyse benennen die Autoren mehrere Schwachstellen. Die Behörden hätten die Gefahr gekannt, aber nicht angemessen gehandelt: "Die Warnung lag vor, aber die Maßnahmen zur Unterbindung der Gefahr standen nicht im Verhältnis zu dem Risiko." Nach einer Warnung des Bundesnachrichtendienstes vom 9. Mai 2025 sei die Grenzfahndung erst 19 Tage später eingeleitet worden. "Diese bürokratische Verzögerung ermöglichte es ihm, Deutschland zweimal zu verlassen", heißt es in der Studie.

Kritik an Justiz und Deradikalisierungsprogramm

Auch die Justiz kommt in der Untersuchung schlecht weg. "Die offizielle Risikobewertung wurde faktisch durch eine Präferenz für bedingte Freilassung und Verhaltenskorrektur verdrängt", schreiben Stockhammer und Shtuni. Kritisch sehen sie zudem, dass ein Deradikalisierungsprogramm an die Stelle der Haft treten sollte, obwohl unklar gewesen sei, ob der Täter dafür überhaupt geeignet war. Solche Programme seien "keine Abkürzungen, um eine Inhaftierung zu umgehen".



Trotz höchster Risikoeinstufung sei die Observation zudem zurückgefahren worden. "Die Bedrohung wurde erkannt, aber die institutionelle Reaktion entsprach nicht dem bekannten Risikoniveau", so das Fazit der Autoren. Stockhammer ergänzte: "In diesem konkreten Fall hat am Ende zwar das Gefährder-Erkennungssystem in Deutschland angeschlagen  aber es sind keine Konsequenzen erfolgt." Zeitweise sei zwar eine Kamera an Ballouts Unterkunft installiert gewesen. "Aber das reicht eben nicht."



Nach Darstellung Stockhammers sieht sein Ko-Autor Shtuni ein wiederkehrendes Muster: "Typisch ist für viele europäische Länder wie Österreich und eben Deutschland: Dschihadistische Täter kommen hier seriell, also systematisch, mit niedrigeren Strafen davon, als anderswo. Das ist ein Problem."



Experten fordern Konsequenzen



Die Autoren empfehlen unter anderem, dass die höchste Gefahrenstufe künftig automatisch eine behördenübergreifende Prüfung konkreter Schutzmaßnahmen nach sich zieht. "Deutschland könnte klarere rechtliche und operative Konsequenzen in Betracht ziehen", heißt es in der Studie. Gerichte sollten umfassende Gefährlichkeitsbewertungen erhalten, damit "Rehabilitationsbehauptungen oder Eindrücke aus der Gerichtsverhandlung" nicht schwerer wiegen als dokumentierte terroristische Absichten. Freilassungen solle es nur geben, wenn eine Überwachung auch realistisch umsetzbar sei. Entscheidend sei, "ob eine glaubwürdige Warnung zu rechtzeitigen, verhältnismäßigen und durchsetzbaren Maßnahmen führt".



Stockhammer selbst geht noch weiter und fordert eine grundsätzliche Debatte: "Man muss in Deutschland nun ernsthaft über Präventivhaft, Fußfesseln oder Sicherheitsverwahrung für solche Gefährder aus diesen Milieus reden. Da kommt man nicht drumherum. Es geht schließlich um die Sicherheit der Menschen. Und bei deren Schutz hat man hier aus unserer Sicht versagt."



Die Analyse erschien im "CTC Sentinel", der monatlichen Fachpublikation des Combating Terrorism Center in West Point. Stockhammer forscht außerdem für das Soufan Center und das Counter Extremism Project. Shtuni ist Associate Fellow am International Centre for Counter-Terrorism (ICCT) in Den Haag und befasst sich vor allem mit islamistischem Extremismus und Deradikalisierung. (cw)