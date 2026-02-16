Baden-Württemberg: Hagel kippt Zwangsouting bei der Polizei

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Wenige Tage vor Inkrafttreten der umstrittenen Regelung und kurz vor mehreren angekündigten Demonstrationen lenkt Baden-Württembergs Innenminister Manuel Hagel (CDU) ein: Änderungen des Geschlechtseintrags nach dem Selbstbestimmungsgesetz (SBGG) sollen nun doch nicht automatisch an die Polizei übermittelt werden. Namensänderungen sollen dagegen weiter gemeldet werden. Das berichtet die "Süddeutsche Zeitung" (Bezahlartikel).



Nach der ursprünglichen Verordnung sollten die Meldebehörden vom 1. November an Änderungen von Vornamen und Geschlechtseinträgen samt früherer Angaben automatisch an die örtliche Polizei und das Landeskriminalamt weitergeben  ohne konkreten Verdacht. Erlassen hatte die Regelung im November 2025 Hagels Vorgänger und Parteifreund Thomas Strobl. Queere Verbände hatten seit Monaten vor einem Zwangsouting gewarnt (queer.de berichtete).

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Hagel: "Die Polizei interessiert sich für Straftaten, nicht für Lebensgeschichten"

In Gesprächen mit trans Menschen hätten ihn deren Argumente überzeugt, sagte Hagel der Zeitung. "Daten sind kein Selbstzweck. Der Staat erhebt, was er für die Sicherheit braucht, und nur das", so der Minister. Die Änderung des Geschlechtseintrags sei für viele Menschen das Ende eines langen, oft schmerzhaften Weges. "Wer diesen Weg gegangen ist, will nicht, dass er in Behördenakten weiterreist." Die Polizei interessiere sich für Straftaten, nicht für Lebensgeschichten.



Für Fahndungen und Sicherheitsprüfungen benötige die Polizei aber verlässliche Angaben. Namensänderungen sollen deshalb weiterhin automatisch übermittelt, in polizeilichen Systemen aber nur dann gespeichert werden, wenn zu der betreffenden Person bereits ein Datensatz existiert. Andernfalls sollen die Daten sofort gelöscht werden. Diese Einschränkung soll nun ausdrücklich in der Verordnung festgeschrieben werden. Eine entsprechende Änderungsverordnung hat Hagel laut "SZ" bereits in Auftrag gegeben. Bis dahin soll die bisherige Regelung nicht angewandt werden.



Aktivist*innen fürchten Listen bei einem Rechtsruck



Zuvor hatte es heftige Kritik gegeben, auch vom Koalitionspartner. Die Grüne Jugend nannte die Regelung "diskriminierend". Eine Petition des Queeren Netzwerks Baden-Württemberg an den Landtag hatten zuletzt mehr als 15.000 Menschen unterzeichnet. Die Verbände verwiesen unter anderem auf das im Selbstbestimmungsgesetz verankerte Offenbarungsverbot, das frühere Namen und Geschlechtseinträge schützen soll. Das Innenministerium hatte die Datenweitergabe bislang mit der Identitätsfeststellung und der Gefahrenabwehr begründet, insbesondere bei Extremismus und Terrorismus.



Alexander Häfner vom Vorstand des Stuttgarter Vereins Mission Trans* bewertete die Kehrtwende gegenüber der "SZ" vorsichtig positiv. "Das klingt erst einmal nach einem akzeptablen Kompromiss", sagte er. Die ursprünglich geplante Weitergabe habe ihm erhebliche Sorgen bereitet. "Wenn Daten da sind, kann man die auch abrufen", so Häfner. Er denke dabei an ein Szenario, in dem die AfD den Innenminister stellt. "Wir sehen die Gefahr, dass Listen mit Transpersonen erstellt werden, besonders bei einem Rechtsruck im Land."

Bremen verzichtet, Bayern übermittelt seit 2024

Die Bundesländer gehen unterschiedlich mit der Frage um. Bremen hat eine automatische Übermittlung laut "SZ" geprüft und verworfen. "Die Polizei benötigt keine automatische Nachricht über jede Änderung der Einträge im Personenstandsregister und im Melderegister", sagte ein Sprecher von Senatorin Eva Högl (SPD) der Zeitung. Die Polizei könne die Daten bei Bedarf im Einzelfall abfragen. In Bayern werden die Daten dagegen seit November 2024 automatisch übermittelt. Negative Folgen seien nicht bekannt, teilte das bayerische Innenministerium mit.



Proteste gehen trotzdem weiter



Für das Wochenende hatten queere Gruppen Demonstrationen in Stuttgart, Heidelberg, Ulm, Offenburg und Schorndorf angekündigt. Die Kundgebung von Mission Trans* und Queerem Netzwerk Baden-Württemberg am Samstag in Stuttgart soll trotz des Kompromisses stattfinden. Protestiert werde etwa gegen die bundesrechtlich geregelte Speicherung früherer Namen und Geschlechtseinträge in den Melderegistern, sagte Häfner. Auch die medizinische Versorgung transgeschlechtlicher Menschen sei ein Problem. "Die Themen gehen uns leider nicht aus." (cw)

