

Rob Jetten veröffentlichte Bilder, die ihn und seinen Partner gemeinsam mit der Leihmutter und einem Foto des ungeborenen Kindes zeigen (Bild: Instagram / Rob Jetten

Heute, 13:11h 3 Min.

3 Min.

Der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten von der linksliberalen Partei Democraten 66 und sein Verlobter, der argentinische Hockeyspieler Nicolás Keenan, erwarten im kommenden Frühjahr ihr erstes Kind über eine Leihmutter (queer.de berichtete). Gleichzeitig will seine Partei mit linken Parteien das Leih­mutter­schaftsrecht liberalisieren. Dagegen wehrt sich aber jetzt die kleine orthodox-calvinistische Partei SGP  und droht, den Haushalt für 2027 platzen zu lassen, sollte die Regierung die Liberalisierung anstreben.



Die SGP, die aus religiösen Gründen die Gleich­behandlung von queeren Menschen ablehnt, griff Jetten auch persönlich wegen der Leih­mutter­schaft an. So erklärte der Abgeordnete Diederik van Dijk, der Ministerpräsident und sein Verlobter müssten diesen Schritt dem Kind "ein Leben lang erklären". Auf X kritisierte der SGP-Politiker auch, dass Leih­mutter­schaft und Abtreibungsrecht "die Niederlande in eine moralische Eiszeit zurückwerfen".



Draagmoederschap en abortus; progressieve verworvenheden die Nederland terugwerpen in een morele ijstijd. Praat mee op het SGP-Najaarscongres 2026. https://t.co/7Z0AhcyQJ0 Diederik van Dijk (@djhvandijk) October 19, 2026 / djhvandijk

|

Jetten wählte den Weg der altruistischen Leih­mutter­schaft  eine befreundete Frau im Inland trägt das Kind für das Paar also ohne Gewinnabsicht aus. Das ist gegenwärtig in den Niederlanden  anders als in Deutschland  zwar nicht verboten, aber rechtlich kaum geregelt. In der Praxis führt die augenblickliche Regelung oft zu jahrelangen Adoptions- und Sorgerechtsstreitigkeiten. Bereits große Teile der Mitte-Rechts-Vorgängerregierung unter Ministerpräsident Mark Rutte wollten das Recht daher 2023 ändern, konnten sich aber nicht durchsetzen.

- Werbung -



Minderheitsregierung ist auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen

Jettens Problem: Die Minderheitsregierung seiner Partei Democraten 66 mit der rechtsliberalen VVD und der christdemokratischen CDA verfügt nur über 66 von 150 Sitzen im Parlament und ist auf Unterstützung aus der Opposition angewiesen, die aus insgesamt zwölf Parteien besteht. Die SGP verfügt zwar nur über drei Sitze, sie verhandelt aber in der Haushaltsfrage gemeinsam mit der rechten Bauernpartei BBB und der rechtskonservativen Partei JA21.



Zwar könnte die Regierung auch mit dem grün-sozialdemokratischen Linksbündnis GroenLinks-PvdA über den Haushalt verhandeln, dieses fordert aber im Gegenzug erhebliche Nachbesserungen im Sozialbereich, Investitionen in den Klimaschutz und wehrt sich gegen geplante Kürzungen. Dies wäre insbesondere für Jettens Koalitionspartner VVD unannehmbar. Die Verknüpfung der Leihmutterschaft mit dem Haushalt durch die SGP führt die Regierung also in eine Zwickmühle.

Mehrheit für Leihmutterschaftsreform steht

Eigentlich hätte Jetten für seinen Leihmutterschafts-Vorstoß eine stabile Mehrheit, da die liberalen Kräfte der VVD ebenso wie der grün-sozialdemokratische Block und kleinere Parteien wohl dafür stimmen würden. Berichten von Familien- und Elternportalen zufolge gilt die altruistische Leihmutterschaft in den Niederlanden zunehmend als gesellschaftlich akzeptierte Form der Familiengründung. Die Notwendigkeit, rechtliche Grauzonen für die betroffenen Kinder zu schließen, wird interfraktionell und in der Bevölkerung im Grundsatz kaum bestritten, allerdings gibt es Auseinandersetzungen über Detailfragen.



Im Sommer war Leihmutterschaft auch hierzulande Thema: Nachdem der CDU-Politiker Jens Spahn die Geburt seines Kindes mit Hilfe einer amerikanischen Leihmutter im Juli bekannt gegeben hatte, wurde er von seiner Partei zum Rücktritt als Unionsfraktionschef gedrängt (queer.de berichtete). Anders als Jetten hatte sich Spahn jedoch mehrfach zuvor ablehnend gegenüber dem Konzept der Leihmutterschaft geäußert. (dk)