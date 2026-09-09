Ausschreibung für den Michael-Schmidpeter-Preis startet

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Der Michael-Schmidpeter-Preis ehrt Projekte und Aktionen, die queere Vielfalt sichtbar machen (Bild: Bayerischer Jugendring)

Der Bayerische Jugendring (BJR) und das Jugendnetzwerk Lambda Bayern schreiben erneut den Michael-Schmidpeter-Preis aus. Gesucht werden besondere, kreative und innovative Projekte und Aktionen, die queere Vielfalt sichtbar machen und junge Menschen stärken. Bis zum 15. März 2027 können Schulklassen, Jugendgruppen, Initiativen, Verbände sowie Einzelpersonen ihre Projekte einreichen. Anlässlich des 25-jährigen Bestehens von Lambda Bayern wird in diesem Jahr erstmals zusätzlich ein Sonderpreis für Projekte zum Thema "queerer Geschichte(n)" vergeben.



"Queere junge Menschen gehören selbstverständlich zur Jugendarbeit in Bayern  in jedem Verband, jeder Jugendgruppe und jeder Schulklasse", erklärte BJR-Chef Philipp Seitz. "Akzeptanz ist aber keine Selbstverständlichkeit, und queer­feindliche Stimmen werden wieder lauter. Gerade jetzt braucht es eine Jugendarbeit, die Haltung zeigt, Schutzräume schafft und Vielfalt als Stärke begreift. Mit dem Michael-Schmidpeter-Preis machen wir sichtbar, wie viele Menschen sich genau dafür einsetzen  und laden alle ein, Teil davon zu werden."

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Der erstmals 2007 vergebene Preis erinnert an Michael Schmidpeter, der sich im Jahr zuvor im Alter von 17 Jahren das Leben nahm. Zuletzt wurde er im April vergeben. Prämiert wurden das Projekt "How To CSD" und der Wahlkurs "Schule ohne Rassismus  Schule mit Courage" am Jakob-Fugger-Gymnasium Augsburg. Außerdem erhielten Klettertrainer Finn Fischer für die Organisation eines inklusiven queeren Kletteraktionstags sowie Nachwuchs-Mediengestalter Wolfgang Jester für den TV-Beitrag "Zwischen Angst und Stärke" (Niederbayern TV), der vom ersten CSD im Bayerischen Wald handelte, eine Auszeichnung. (cw)