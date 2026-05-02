Ross Antony: Was seine Ehe mit Paul so besonders macht



Ross Antony stellt Schokolade vor  und spricht über seinen Liebsten (Bild: Wonka / Ferrero)

Heute, 13:56h 5 Min.

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Bunt, extravagant und immer gut gelaunt: So kennt man Ross Antony (52). Bei der Vorstellung der neuen Schokoladenmarke Wonka von Ferrero am Mittwoch in Berlin konnte der Sänger gemeinsam mit weiteren prominenten Gästen wie Ex-Bachelor Paul Janke (45) und Moderatorin Janin Ullmann (44) in die fantasievolle Welt von Wonka eintauchen. Passend dazu hatte er ein Outfit in Schokoladenfarben mit goldenen Akzenten gewählt. "Eigentlich passe ich perfekt hierher. Wobei ich heute für meine Verhältnisse sehr dezent angezogen bin", lacht er im Interview.



Hinter seiner Vorliebe für auffällige Kleidung steckt mehr als nur die Lust an extravaganten Outfits. "Ich habe in den letzten Jahren gemerkt, wie wichtig es ist, Menschen Freude zu bringen", erklärt Antony. Als er begann, schrille Anzüge zu tragen, habe er schnell bemerkt, wie gut das bei den Menschen ankam. Mittlerweile sind die farbenfrohen Outfits ebenso wie seine Frisur zu seinem Markenzeichen geworden. "Ein Ross Antony, der nicht bunt wäre, wäre wahrscheinlich ziemlich langweilig. Das passt einfach zu mir."



Auch privat sei er ein fröhlicher Mensch, wenn auch nicht ganz so überdreht wie bei öffentlichen Auftritten. "Ich lache sehr viel. Paul bringt mich sehr oft zum Lachen, meine Familie auch, und wir genießen unsere gemeinsame Zeit." Mit seinem Ehemann Paul Reeves (52) hat der Sänger zwei Kinder. Schlechte Laune habe er nur selten. Und wenn doch, ziehe er sich lieber zurück. Seine Devise: "Ich finde, das Leben ist zu kurz und man sollte jeden Tag wirklich genießen."

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"Paul ist eher mein Ruhepol"

Seit 26 Jahren ist Antony mit dem Opernsänger Paul Reeves zusammen. Die beiden ergänzen sich bestens. "Man sagt ja, Gegensätze ziehen sich an. Paul ist eher mein Ruhepol, aber er ist auch sehr lustig und hat einen sehr trockenen Humor." Besonders auf gemeinsamen Reisen bringe ihn sein Mann immer wieder zum Lachen. "Wir verstehen uns sehr gut. Wir sind seit 26 Jahren zusammen  das hat schon etwas zu bedeuten."



Auch beruflich sind die beiden ein Team. Mit ihrer Weihnachtsshow "Unser lustiges Weihnachten" gehen sie bald zum dritten Mal auf Tour. Das Programm verbindet traditionelle Weihnachtslieder mit eigenen Songs, persönlichen Geschichten und Spielen mit dem Publikum. "Paul ist Opernsänger, ich bin Schlager-Pop-Sänger  diese Kombination ist schon lustig."



Doch auch bei den beiden läuft im Alltag nicht immer alles harmonisch. So stört Antony etwa die rasante Fahrweise seines Mannes. "Paul fährt gerne Auto  und, wenn er darf, auch gerne schnell. Das mag ich überhaupt nicht. Ich fahre wie eine Schnecke."



Noch mehr nervt ihn allerdings das Schnarchen seines Mannes. "Wir haben wirklich alles versucht", erzählt Antony. Selbst getrennte Schlafzimmer hätten nicht geholfen. "Wenn er ins Gästezimmer geht, höre ich das Schnarchen durch die Wände. Dann ist es mir lieber, ich höre es direkt neben mir." Daran gewöhnt habe er sich aber auch nach 26 Jahren nicht.

Das Geheimnis ihrer langjährigen Beziehung

Solche kleinen Macken ändern jedoch nichts an ihrer glücklichen Beziehung. Ihr Geheimnis? Möglichst wenig streiten und Probleme schnell aus der Welt schaffen. "Wir diskutieren sehr viel, aber wir streiten selten", erklärt Antony. Wichtig sei außerdem, eigene Fehler einzugestehen und sich zu entschuldigen. "Meistens bin das ich  ich muss mich immer entschuldigen", fügt er mit einem Augenzwinkern hinzu.



Ihren 20. Hochzeitstag feierten die beiden kürzlich in Kroatien, gemeinsam mit Antonys Mutter. "Meine Mutter wird älter und ich möchte sie sehr viel in unser Leben einbeziehen. Meine Familie bedeutet mir sehr viel." Schon vor 20 Jahren sei sie bei ihrer ersten Hochzeit dabei gewesen.



Im Laufe ihrer Beziehung haben Antony und Reeves ihr Eheversprechen mehrfach erneuert. Zehn Jahre nach der ersten Zeremonie luden sie noch einmal dieselben Gäste ein. Beim zweiten Mal habe er den Moment viel bewusster genießen können, erzählt Antony.



Eine weitere Zeremonie fand spontan auf den Malediven statt. Dort trafen die beiden zufällig einen Pastor und beschlossen, bei Sonnenuntergang erneut ihr Ehegelübde abzulegen. "Das war ein Traum von Paul. Er wollte das immer gerne einmal machen", erzählt Antony.



Gemeinsame Träume haben die beiden auch weiterhin. So möchten sie nach Kanada reisen. Antony selbst würde außerdem gerne einmal Christmas Island besuchen, wo jedes Jahr Millionen roter Krabben über die Insel wandern.



"Ich möchte auf jeden Fall innerlich Kind bleiben"



Dass Antony sich seine kindliche Begeisterungsfähigkeit bewahrt hat, zeigte sich auch beim Wonka-Event in Berlin. Neben Schokoladenverkostungen gab es ein Bällebad und weitere Attraktionen. Eigentlich sei er vorab gewarnt worden, sich zu benehmen, erzählt der Sänger lachend. Doch beim Betreten der bunten Erlebniswelt von Ferrero Wonka und dem ersten Sprung ins Bällebad gemeinsam mit Paul Janke sei das sofort vergessen gewesen.



Auch im Erwachsenenalter möchte der 52-Jährige nicht auf Fantasie und spielerische Freude verzichten. "Es gibt wirklich viele Momente, in denen Leute zu mir sagen: 'Sei endlich erwachsen.' Aber ich kann das nicht  und ich möchte es auch nicht." Erst mit 80 Jahren könne man noch einmal darüber reden. "Bis dahin möchte ich auf jeden Fall innerlich Kind bleiben." (spot/cw)