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"Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee"

Aus Hass gegen das Gendern: Heino erzwingt Umbenennung von Serie

Eine neue Serie mit Julian F. M. Stoeckel soll "Ein Schloss am Wörthersee" persiflieren  und eigentlich einen geschlechtergerechten Titel tragen. Nach einer Intervention von Heino musste die Produzentin aber dieses Vorhaben begraben.


Heino (li.) und Julian F. M. Stoeckel spielen in "Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee" mit (Bild: IMAGO / Future Image)

Velden am Wörthersee

Schlagersänger Heino hat laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung (Bezahlartikel) erzwungen, dass eine neue Unterhaltungsserie umbenannt wird. Eigentlich sollte die Serie mit Julian F. M. Stoeckel in der Hauptrolle "Die Rettungsschwimmer:­innen vom Wörthersee" heißen  nach der Intervention des 87-Jährigen soll sie nun unter dem Titel "Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee" gezeigt werden.

Heino hatte im Sommer bereits beim Dreh der Pilotfolge in Velden mit einem Abbruch gedroht, als er den Arbeitstitel mit Gender-Doppelpunkt im Drehbuch sah (queer.de berichtete). Produzentin Stefanie Mayer hatte zuvor den ursprünglich mit generischem Maskulinum versehenen Titel geändert, weil in dem Film "auch Frauen und queere Menschen" mitspielten.

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Heino schaltete Anwalt ein

Am Set konnte sie Heino offenbar beruhigen, allerdings wollte sie den geschlechtergerechten Titel zunächst nicht zurückändern  bis Heino seinen Rechtsanwalt einschaltete. In einem Anwaltsschreiben ließ der "Schwarzbraun ist die Haselnuss"-Interpret ausrichten: "Wir untersagen Ihnen hiermit die Verwertung, Veröffentlichung, Verbreitung oder sonstige Nutzung jeglichen unseren Mandanten betreffenden Materials in Wort und Bild im Rahmen der streitgegenständlichen Produktion."

Daraufhin änderte Mayer den Titel, damit sie Heino nicht aus der Serie schneiden musste. Sie sagte der "Bild"-Zeitung: "Ich habe mich als Produzentin und Regisseurin entschieden, den Arbeitstitel unseres Films in ,Die Rettungsschwimmer vom Wörthersee' zu ändern. Gleichzeitig möchte ich klarstellen, dass ich weiterhin zur gendergerechten Sprache und zu meinen persönlichen Überzeugungen stehe. Aber für mich steht jetzt der Erfolg des Filmprojekts im Vordergrund."

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Heino: Geschlechtergerechte Sprache ist "von gestern"

Heino zeigte sich über seinen Erfolg zufrieden  und legte nach: "Man muss für seine Überzeugungen einstehen. Gendern ist mit mir nicht zu machen! Das ist längst out und überholt und wirklich von gestern." Er betonte auch, dass "er sehr bewusst in der Gegenwart lebt".

Bei den "Rettungsschwimmern vom Wörthersee" handelt es sich um eine österreichische Mockumentary- und Workplace-Comedy-Serie, die den chaotischen Alltag einer Wasserrettungsstation am Wörthersee pseudo-dokumentarisch erzählt. Dabei handelt es sich um eine Persiflage und Hommage an die 34-teilige RTL-Serie "Ein Schloss am Wörthersee" mit Roy Black und Uschi Glas (1990-1993). Bislang ist noch nicht bekannt, auf welchem Sender oder welchem Streamingportal die Serie gezeigt werden soll. Hauptdarsteller Stoeckel sprach im ORF über seine Rolle und erklärte: "Ich bin quasi die schwule Version von Roy Black". (dk)

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