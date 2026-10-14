"Euphorie": Dreharbeiten zur zweiten Staffel sind in vollem Gange

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Die Coming-of-Age-Serie "Euphorie" geht in die zweite Runde. Für RTL+ dreht die Kölner Produktionsfirma Zeitsprung Pictures derzeit sechs neue Folgen, wie RTL am Donnerstag mitteilte. Gedreht wird erneut in Köln und im Ruhrgebiet, zum ersten Mal entstehen auch Szenen auf Zypern. Die Dreharbeiten sollen voraussichtlich bis Mitte Dezember dauern. Laut RTL.de starteten sie bereits Ende August.



Vom israelischen Fernsehen über HBO nach Deutschland



"Euphorie" ist die deutsche Adaption eines Formats, das ursprünglich aus Israel stammt und 2012 als Miniserie auf dem israelischen Kabelsender HOT lief. 2019 brachte Sam Levinson die Geschichte unter demselben Titel zum US-Sender HBO.



Die amerikanische Fassung wurde ein weltweiter Hit und machte Darstellerinnen wie Zendaya, Sydney Sweeney und trans Schauspielerin Hunter Schafer international berühmt. Die deutsche Variante verlegt die Handlung ins Ruhrgebiet. Die erste Staffel erschien im Oktober 2025 auf RTL+ und erhielt viel Lob von Kritiker*innen.

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Sechs neue Folgen über das Erwachsenwerden

Auch in den neuen Episoden stehen Mila, Jannis, Ali und ihre Clique im Zentrum. Sie ringen mit Liebe, Freundschaft und ihren Familien und tasten sich ins Erwachsenenleben vor. Dabei spielen queere Themen und Lebensrealitäten eine zentrale und selbstverständliche Rolle. Hauke Bartel, Senior Vice President Fiction bei RTL Deutschland, freut sich nach eigenen Worten über "die großartigen Kritiken und vor allem das starke Feedback aus der jungen Zielgruppe" zur ersten Staffel.



| Direktlink | Trailer der ersten Staffel

Regie führt in der zweiten Staffel Stella Marie Markert, hinter der Kamera steht Sebastian Ganschow. Die Drehbücher schreiben Headwriter Jonas Lindt, Raquel Kishori Dukpa und Paulina Lorenz. Die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt die Staffel mit 1,5 Millionen Euro.

Derya Akyol holte den Blauen Panther

Vor der Kamera kehren unter anderem Sira-Anna Faal, Eren M. Güvercin, Dilara Aylin Ziem, Kosmas Schmidt, Renée Gerschke und Vanessa Velemir Diaz zurück. Ebenfalls wieder dabei ist Derya Akyol, die mit ihrer Rolle als sexuell fluide Mila in "Euphorie" auf sich aufmerksam gemacht hat. 2026 war sie als "Beste Schauspielerin" für den Deutschen Fernsehpreis und den Blauen Panther nominiert, beim Deutschen Schauspielpreis für den Nachwuchspreis und beim Bunte New Faces Award als "Beste Nachwuchsschauspielerin".



Beim Blauen Panther setzte sie sich schließlich durch. "Ich wurde viermal nominiert dieses Jahr und habe den Preis dreimal nicht bekommen. Jetzt war die letzte Möglichkeit und ich bin mega dankbar", betonte sie im Interview mit spot on news am Rande der Preisverleihung am 21. Oktober. Einen Platz für die Trophäe hatte sie an dem Abend in München bereits im Blick: "Ich habe einen Schrank, der ist direkt im Eingangsbereich und da kommt er wahrscheinlich drauf. Da passt er auch ganz gut hin." (spot/cw)