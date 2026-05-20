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Polizeibericht

Fake-Date-Überfall: Durchsuchungen nach homophober Attacke in Hamburg

Im Mai war ein schwuler 19-Jähriger in Neugraben-Fischbek über eine Dating-App in einen brutalen Hinterhalt gelockt worden. Nun hat der Staatsschutz drei Verdächtige identifiziert  und bei ihnen unter anderem eine Machete gefunden.


Symbolbild (Bild: cocoparisienne / pixabay)

Rund ein halbes Jahr nach einem mutmaßlich schwulenfeindlichen Überfall auf einen 19-Jährigen hat die Polizei im Süden Hamburgs drei Wohnungen durchsucht. Die Durchsuchungsbeschlüsse richteten sich gegen drei Verdächtige, die zu der zehnköpfigen Gruppe gehört haben sollen, aus der heraus der 19-Jährige im Mai angegriffen und verletzt worden war, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Den Ermittelnden der Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamts sei es gelungen, die Verdächtigen zu identifizieren. Ihre Wohnungen in Neugraben-Fischbek und Harburg seien bereits am Mittwoch durchsucht worden. Dabei seien Beweismittel sichergestellt worden  darunter Speichermedien, mutmaßliche Tatkleidung, eine Machete und ein Schlagring.

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21-Jähriger vorübergehend festgenommen

Ein 21 Jahre alter Verdächtiger sei in seiner Wohnung festgenommen worden, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gekommen. Die anderen beiden Männer seien nicht in ihren Wohnungen angetroffen worden.

Der 19-Jährige hatte sich in der Nacht zum 16. Mai über eine Dating-App mit einem vermeintlichen Date verabredet. Am Treffpunkt an der Ecke Am Aschenland/Geutensweg in Neugraben-Fischbek führte ihn der Unbekannte laut Polizei zu einem Feldweg, wo weitere Männer warteten. Als der junge Mann die Gefahr erkannte und zu seinem Auto zurückwollte, wurde er aus der Gruppe heraus geschlagen und getreten  nach damaligen Polizeiangaben auch mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand (queer.de berichtete).

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Erst als sich ein Auto näherte, ließen die Angreifer kurz von ihm ab, und der 19-Jährige konnte sich in seinen Wagen retten. Wenig später hielt ein grauer oder silberfarbener VW Polo neben ihm, aus dem heraus noch eine Scheibe seines Autos beschädigt wurde. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Kleinwagen, auf einem E-Scooter und zu Fuß. Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen ambulant im Krankenhaus behandelt. (cw)

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