Trauer um Patrick Stewart

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Die queere Community verliert einen ihrer prominentesten Verbündeten: Der britische Schauspieler Sir Patrick Stewart ist tot. Der als Captain Jean-Luc Picard aus "Raumschiff Enterprise  Das nächste Jahrhundert" weltberühmt gewordene Star starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren in seinem Haus in Los Angeles, wie am Donnerstag auf seinen Social-Media-Kanälen mitgeteilt wurde. Stewart litt zuletzt an Alzheimer und Lewy-Körper-Demenz.



"Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Sir Patrick Stewart gestern in seinem Haus in Los Angeles, umgeben von der liebevollen Fürsorge seiner geliebten Ehefrau Sunny, nach einer kurzen und bewegenden Reise mit der Alzheimer-Krankheit und Lewy-Körper-Demenz verstorben ist", heißt es in dem Statement. Er sei im Kreis von Familie und Freund*innen gestorben, "umgeben von Live-Musik, Gebeten, Tränen, Lachen".



Langjähriger Einsatz für LGBTI-Rechte



In dem Social-Media-Post wurde Stewart als Aktivist für Menschenrechte gewürdigt. Dazu gehörte für ihn ausdrücklich auch die Gleichberechtigung queerer Menschen. Eine bewusste Entscheidung sei das nie gewesen, sagte er 2015 in einem Interview mit dem US-Magazin "The Advocate": "Es war immer eine natürliche und unkomplizierte Wahl." Schon als junger Schauspieler sei ihm die Nähe zu schwulen und lesbischen Kolleg*innen und Freund*innen selbstverständlich gewesen. Später habe er sich gern Kampagnen angeschlossen und sei mitmarschiert, "weil es mir immer so vorkam, als würde darum viel zu viel Aufhebens gemacht".



Auch die Sichtbarkeit queerer Figuren im "Star Trek"-Universum lag Stewart am Herzen. "Ich werde das unterstützen, so sehr ich nur kann", sagte er 2022 im Interview mit der trans Journalistin Dawn Ennis. In einer zerrütteten Welt gebe es Entwicklungen, an denen man sehe, "dass wir endlich beginnen, erwachsen zu werden".



Auf die Frage, ob die dritte Staffel von "Star Trek: Picard" auch der LGBTI-Community etwas geben könne, antwortete er: "Wenn ich in die Zukunft schaue und auf die Arbeit, die ich vielleicht machen werde, spielt das, was Sie gerade gesagt haben, tatsächlich eine Rolle." Die Staffel endete schließlich mit zwei queeren Frauen  Seven of Nine und Raffi  als Captain und Erste Offizierin auf der Brücke der Enterprise. Das sei von Anfang an der "Nordstern" der Staffel gewesen, sagte Showrunner Terry Matalas später dem "Advocate". In "Das nächste Jahrhundert" selbst hatte es noch keine offen queeren Figuren gegeben, allerdings Episoden über außerirdische Zivilisationen, die die Zweigeschlechtlichkeit infrage stellten.



Matalas teilte nach Stewarts Tod ein Bild aus dem Serienfinale und schrieb dazu: "Oh Captain, mein Captain. So werde ich dich immer in Erinnerung behalten." Der schwule Schauspieler George Takei, der in der Original-Serie Hikaru Sulu spielte, schrieb auf Instagram, Stewart habe als Captain Picard "eine ganze nächste Generation von Sternguckern inspiriert, die sehnsüchtig auf eine bessere Zukunft für die gesamte Menschheit blickten". Und weiter: "Ruhe im Himmel, Captain."



Schwule Rollen schon in den Neunzigern



Schon lange bevor queere Rollen in Hollywood als karrieresicher galten, spielte Stewart schwule Figuren. In der Komödie "Jeffrey" (1995), einem der wenigen Filme, die die Aidskrise mit romantischer Komödie verbinden, verkörperte er den lebensfrohen Innenausstatter Sterling, dessen Partner HIV-positiv ist. Es war nach eigener Aussage seine erste offen schwule Rolle  und eine, die er "ungeheuer genossen" habe. Später folgten unter anderem ein schwuler Opernregisseur in der Sitcom "Frasier" und ein Tanzlehrer an der New Yorker Juilliard School im Drama "Match" (2014).



Bereits 2013 hatte die US-Organisation PFLAG Stewart als "Straight Ally", also als heterosexuellen Verbündeten, ausgezeichnet (queer.de berichtete). Gewürdigt wurden dabei unter anderem seine Rollen in "Jeffrey" und "Frasier". Seine Figuren in "X-Men" und "Star Trek", die von Diskriminierung und Ausgrenzung erzählen, erreichten besonders queere Jugendliche, die sich oft isoliert fühlten, so die Begründung.

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Eine "Liebesaffäre" mit Ian McKellen

Zur queeren Ikone machte ihn vor allem seine jahrzehntelange Freundschaft mit dem schwulen Schauspieler Sir Ian McKellen, Mitgründer der britischen LGBTI-Organisation Stonewall. Die beiden lernten sich als junge Ensemblemitglieder der Royal Shakespeare Company kennen und standen später als Professor Charles Xavier und Magneto in den "X-Men"-Filmen gemeinsam vor der Kamera. Die Geschichte der Mutant*innen, die von der Gesellschaft ausgegrenzt werden, deuteten beide immer wieder als Parallele zur Lebensrealität queerer Menschen.



2013 standen sie am Broadway gemeinsam in Becketts "Warten auf Godot" und Pinters "Niemandsland" auf der Bühne. Fotos der beiden, die mit den Melonen ihrer Bühnenfiguren durch New York streiften  unter anderem vor dem Stonewall Inn -, gingen um die Welt. Am 7. September 2013 traute McKellen seinen Freund und die Sängerin Sunny Ozell, eigens dafür hatte er sich als Trauredner ordinieren lassen. "Meine Freundschaft mit Ian ist so wichtig wie alles andere in meinem Leben, und meine Frau ist ebenfalls in ihn verliebt", erzählte Stewart später. "Ich weiß, dass ich eine Liebesaffäre mit Ian habe", sagte er ein anderes Mal.



Bei der Premiere von McKellens Film "Mr. Holmes" küssten sich die beiden 2015 auf dem roten Teppich, ebenso 2017 bei der Übergabe des Empire Legend Award an Stewart und 2020 bei der Londoner Premiere von "Star Trek: Picard". "So begrüßen und verabschieden wir uns", erklärte Stewart in der Talkshow von Conan O'Brien  und küsste kurzerhand auch den Moderator. "Ich möchte nicht, dass Sie denken, ich sei ein Ein-Mann-Typ." Die Einführung der Ehe für alle in Großbritannien nannte er 2015 "fantastisch". Er sei stolz, sich gemeinsam mit Ian ein wenig dafür eingesetzt zu haben.



McKellen würdigte seinen Freund nach dessen Tod auf Instagram: "Vor allem anderen war Patrick dadurch geprägt, dass er in Yorkshire geboren und aufgewachsen war." Männer aus Yorkshire hielten nichts von Halbwahrheiten. Stewart habe sein Herz auf der Zunge getragen, "was ihn zu einem Mann machte, auf den man sich verlassen, den man bewundern und  in meinem Fall  lieben konnte". Ab 16. Dezember sind die beiden in "Avengers: Doomsday" ein letztes Mal gemeinsam im Kino zu sehen. Es ist Stewarts letzte Rolle.



Fehlgeoutet und "geschmeichelt"



Mit Humor reagierte Stewart im Februar 2014, als ihn der britische "Guardian" in einer Kolumne über das Coming-out von Elliot Page fälschlich als schwul bezeichnete  obwohl er wenige Monate zuvor geheiratet hatte (queer.de berichtete). "Ich habe sogar SIEBEN Hetero-Freunde und wir trinken voll Bier miteinander und essen Hähnchenflügel", spottete er auf Twitter über Klischees. Das sei "mal eine schöne Abwechslung", schrieb er an die Zeitung gerichtet, immerhin habe ihm das Internet diesmal nicht seinen Tod gemeldet. Knapp ein Jahr später sagte er dem "Advocate", er habe sich von der Annahme "absolut geschmeichelt" gefühlt. Als Erstes habe ihm Ian McKellen eine E-Mail geschickt: "Glückwunsch!" Er habe die Glückwünsche angenommen  als "ganz besondere Ehre".

Kritik im Streit um "Gay Cake"

Für Irritation in der Community sorgte Stewart 2015, als er sich in der BBC-Sendung "Newsnight" im Streit um die nordirische Ashers-Bäckerei auf die Seite der Inhaber*innen stellte. Diese hatten sich geweigert, eine Torte mit der Aufschrift "Support Gay Marriage" zu backen, und waren deshalb wegen Diskriminierung verurteilt worden. Stewart argumentierte, es sei nicht um die Kundschaft gegangen, sondern um die Botschaft  ein Fall von Meinungsfreiheit.



Auf die folgende Kritik reagierte er mit einer Klarstellung auf Facebook. Er verstehe, dass viele, auch die Gerichte, das anders sähen. Nicht respektieren könne er aber, dass ihm deshalb unterstellt werde, er sei gegen Gleichberechtigung oder teile die Überzeugungen der Bäckerei. "Nichts, absolut nichts, könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein." Er setze sich seit Langem für die Rechte der LGBT-Community ein, denn Gleichheit solle "nicht nur universell angenommen, sondern wertgeschätzt werden".



Von Shakespeare auf die Brücke der Enterprise



Patrick Stewart wurde 1940 im nordenglischen Mirfield in der Grafschaft West Yorkshire in eine arme Familie geboren. Von 1966 bis 1982 gehörte er zum Ensemble der Royal Shakespeare Company, wo er unter anderem Macbeth, Othello und Shylock spielte. Mit der Rolle des Captain Picard, den er in 178 Folgen der Serie und vier Kinofilmen sowie von 2020 bis 2023 in "Star Trek: Picard" verkörperte, wurde er zum Weltstar. Von McKellen hatte er sich damals übrigens nicht abhalten lassen  dieser hatte ihm zunächst von Hollywood abgeraten.



2010 wurde Stewart von Queen Elizabeth II. zum Ritter geschlagen, 2023 erschien seine Autobiografie "Making It So". Neben seinem Einsatz für queere Rechte engagierte er sich jahrzehntelang gegen häusliche Gewalt, unter anderem als Schirmherr der britischen Organisation Refuge. Er war dreimal verheiratet und hatte zwei Kinder aus erster Ehe. Sein "Star Trek"-Kollege William Shatner lobte nach Stewarts Tod dessen "tiefes Gespür für Menschlichkeit in allem, was er tat". (cw)