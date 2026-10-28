Arte, bitte schmeiß diesen Film aus der Mediathek!

Von Robin Schmerer

Heute, 07:01h 4 Min.

Heute, 07:01h 4 Min.

In der französischen Komödie "Der Ausreißer" aus dem Jahr 2009 entführt und verführt ein schwuler Mann in der Midlife-Crisis ein 16-jähriges Mädchen, in das er sich verliebt zu haben glaubt. Ein Film, der nicht einfach nur schlecht gealtert, sondern ein echtes Ärgernis ist und hoffentlich bald aus der Arte-Mediathek verschwindet.



Für Armand (Ludovic Berthillot), Mitte vierzig, hat das Leben nicht mehr viel zu bieten. Als Landmaschinenverkäufer tingelt er durch die südfranzösische Provinz und versucht, Traktoren und anderes Gerät an den Mann zu bringen. Selbst die regelmäßigen Ausflüge zu den schwulen Cruising-Spots der Gegend und heimliche Sexdates mit verheirateten Kunden sorgen nicht mehr für den erhofften Kick. Irgendwann müsse man halt nehmen, was komme, sagt Armands Kumpel, doch Armand sehnt sich nach mehr.



Als er eines Abends die minderjährige Schülerin Curly (Hafsia Herzi) vor zudringlichen Halbstarken rettet, glaubt Armand, sich in das junge Mädchen verliebt zu haben. Ist er vielleicht doch nicht schwul? Neben der Familie der Schülerin sind auch die Sittenwächter alarmiert, doch selbst eine Fußfessel für Sexualstraftäter hält den eigentlich homosexuellen Mann nicht davon ab, sich dem Mädchen auf unangebrachte Weise zu nähern. Schließlich begeben sich beide auf eine abenteuerliche Flucht vor Curlys Eltern und der Polizei, die die ungleiche "Beziehung" nicht gutheißen.

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Keine Frage des Alters

Französische Komödien haben bis heute den Ruf, anders zu sein. Sie gelten oftmals als sperriger, abseitiger und schwarzhumoriger als vergleichbare Produktionen. Selten hinterlässt einen aber ein Film derart fassungslos wie "Der Ausreißer", und man fragt sich, ob im Jahr 2009 tatsächlich noch jemand über diesen Inhalt gelacht hat. Nein, eine Frage des Alters ist das wirklich nicht.



Ein homosexueller Mann entführt eine Minderjährige, hat (nachdem er ein potenzsteigerndes Mittel genommen hat) mehrfach Sex mit ihr und lässt das Mädchen am Ende links liegen, als es ihm zu häuslich wird und sie beginnt, für ihn zu kochen. Was mag den offen schwulen Regisseur Alain Guiraudie, der auch für den queeren Indie-Hit "Der Fremde am See" und das Drama "Misericordia" verantwortlich zeichnete, bewogen haben, diesen Stoff für komödientauglich zu halten?



Homosexualität wird in "Der Ausreißer" auf erschreckende Weise mit sexuellem Interesse an Minderjährigen gleichgesetzt. Er sei ja immerhin schwul, sagt der Polizeiinspektor im Laufe des Films zu Armand. Da liege es doch nahe, dass er auch auf Minderjährige stehe. Die alten Herren sei er ja sicherlich irgendwann leid gewesen. Haben derlei Dialoge tatsächlich einmal zum Schenkelklopfer getaugt?

Heterosexuelle Altherrenfantasie

Man wird das Gefühl nicht los, dass die homosexuelle Hauptfigur lediglich dazu dient, eine heterosexuelle Altherrenfantasie zu tarnen, die der Film auch in unnötig expliziten Sexszenen ausbreitet. Er solle aufpassen, dass er nicht in ihr komme, sagt die 16-Jährige, als sich der übergewichtige Mann an ihr zu schaffen macht. Sie müsse sich keine Sorgen machen, antwortet er, er habe keine Krankheiten. Das meine sie nicht, entgegnet daraufhin das Mädchen. Stimmt! Um ungewollte Schwangerschaften musste sich Armand bislang keine Gedanken machen. Als er zum Analsex mit Curly übergehen will, blockt die Schülerin ab. Man müsse doch zumindest erst mal fragen, ruft sie entrüstet. Nicht unbedingt, entgegnet Armand.



Erschreckend, dass die wenigen zeitgenössischen Kritiken, die sich zu diesem Film finden lassen, nicht darauf eingehen, wie hochgradig problematisch Sujet und Inszenierung sind. Von einer zwar sperrigen, aber doch klamaukigen Räuberpistole ist da zumeist die Rede. Am Ende des Films  so viel sei verraten  kehrt Armand wieder zum schwulen Cruising zurück. Als ihm ein deutlich älterer Mann Avancen macht, lehnt Armand dankend ab. Er sei ihm schlichtweg zu alt



Zum Lachen sollte man bei diesem Film in den Keller gehen. Denn dorthin gehört "Der Ausreißer", sobald er aus der Mediathek verschwunden ist. Zum Glück bleibt das Machwerk auch ein Ausreißer im Werk von Alain Guiraudie und in der französischen Komödienlandschaft.