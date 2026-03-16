Peter Plate und Ulf Leo Sommer müssen Theater des Westens 2027 vorerst verlassen



Peter Plate (re.) und Ulf Leo Sommer arbeiten seit über 30 Jahren zusammen (Bild: Brigitte Dummer)

Heute, 10:27h 3 Min.

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Das Komponisten- und Produzentenduo Peter Plate und Ulf Leo Sommer wird das traditionsreiche Theater des Westens (TdW) in Berlin-Charlottenburg vorerst nur noch bis Ende April 2027 bespielen. Wie die beiden Theatermacher im Gespräch mit der B.Z. bekannt gaben, scheiterte eine Einigung über die Fortführung des Mietvertrags mit dem Eigentümer Stage Entertainment für die verbleibenden Monate des Jahres 2027.



Plate und Sommer sind seit November 2021 am Theater des Westens aktiv. Den Auftakt markierte die Uraufführung ihres Musicals "Ku'damm 56" (queer.de berichtete).

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Rosenstolz-Musikkatalog verkauft

Besondere Brisanz erhält die Nachricht durch die Offenlegung der Finanzierung: Um ihren Spielbetrieb am Haus und neue Eigenproduktionen wie "Ku'damm 56", "Romeo & Julia  Liebe ist alles", "Wir sind am Leben" oder das neu startende "Salon Rosie" zu realisieren, machte das Duo den Musikkatalog seiner früheren Band Rosenstolz zu Geld.



Auf die Frage, wie das Duo das erhebliche unternehmerische und finanzielle Risiko am TdW gestemmt hat, erklärte Peter Plate konkret: "Wir haben die Rechte an unseren Rosenstolz-Songs verkauft und das Geld hier investiert." Trotz der Veräußerung des Katalogs an einen ungenannten Investor behielten sich die beiden Urheber weitgehende Nutzungsrechte für künftige eigene Projekte vor. Ulf Leo Sommer betonte: "Das haben wir reinverhandelt."



Plate verwies zudem darauf, dass sie aus dem Betrieb keine privaten Reichtümer schöpfen, sondern rein projektgetrieben agieren: "Wir zahlen uns kein Geld. Und wir haben ja genug. Wir brauchen kein Boot, keine dritte Wohnung."

Vertragskonflikt und offene Zukunft ab Mai 2027

Obwohl das Duo das Haus seit Jahren mit queeren Stoffen, popkulturellen Musicalerfolgen und gesellschaftspolitischem Engagement  etwa Benefizveranstaltungen gegen queerfeindliche Gewalt  füllt, kam für den Anschlusszeitraum ab Mai 2027 keine Verlängerung mit Stage Entertainment zustande. Plate resümierte die Verhandlungen nüchtern: "Wir haben ein Konzept vorgelegt, doch wir sind für den Rest des Jahres 2027 leider nicht mit der Stage zusammengekommen, obwohl wir immer wirklich gut zusammengearbeitet haben."



Die Berliner Kulturverwaltung bestätigte auf Anfrage der B.Z. lediglich, dass derzeit Gespräche mit mehreren Interessent*innen über die künftige Bespielung und eine perspektivische Sanierung des Hauses geführt würden. Plate und Sommer haben ihr Engagement für den Standort Berlin jedoch nicht aufgegeben: Für die Zeit ab 2028 liegt ein Anschlusskonzept vor, für das weiterhin verhandelt wird.



Trotz des Dämpfers wollen die beiden Produzenten die verbleibende Spielzeit bis zum Frühjahr 2027 mit Optimismus und Eskapismus für das Publikum nutzen. Plate: "Wir sind verliebt ins Gelingen."



Sommer ergänzte zum programmatischen Anspruch ihrer Inszenierungen: "Wir müssen lachenlachenlachen! Und vergessen lassen, dass vieles draußen eigentlich zum Weinen ist."



Peter Plate und Ulf Leo Sommer waren seit Anfang der Neunzigerjahre rund 20 Jahre lang ein Liebespaar; ihre geschäftliche und kreative Partnerschaft besteht hingegen von Beginn an bis heute ununterbrochen fort. Sommer war früh als Co-Autor, Texter und Produzent bei Rosenstolz eingestiegen und prägte gemeinsam mit Plate den Sound der Band. Nach dem Ende der Liebesbeziehung setzten die beiden ihre Arbeit nahtlos fort: So gründeten sie gemeinsame Produktionsfirmen. Außerdem schrieben und produzierten sie Erfolgsalben, unter anderem für Sarah Connor und Max Raabe. (cw)