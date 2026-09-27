Zwei Jahre SBGG: Warnung vor "Aushöhlung von Diskriminierungsschutz"



Das SBGG ist vor zwei Jahren in Kraft getreten (Bild: IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Heute, 11:25h 2 Min.

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Am 1. November jährt sich das Inkrafttreten des Selbstbestimmungsgesetzes (SBGG) zum zweiten Mal. Queere Organisationen warnen angesichts des Geburtstags vor Rückschritten bei der Umsetzung des Gesetzes. So sehe man mit Sorge, dass "Schutzmechanismen wie das Offenbarungsverbot, die in dem Gesetz angelegt sind, auf anderem Wege drohen, unterlaufen zu werden", erklärte Kalle Hümpfner vom Bundesverband Trans* (BVT*). Hümpfner fuhr fort: "Diese Aushöhlung von Diskriminierungsschutz im Gesetz muss abgewendet werden."



Kritisiert wird etwa, dass der Freistaat Bayern per Meldeverordnung festgelegt hatte, dass frühere Vornamen und der vorherige Geschlechtseintrag automatisch an Sicherheitsbehörden übermittelt werden  geschlechtliche Minderheiten werden damit ohne besonderen Anlass zwangsgeoutet. Eine ähnliche Regelung in Baden-Württemberg, die zum 1. November in Kraft treten sollte und von großen Protesten begleitet wurde, ist allerdings kürzlich von Landesinnenminister Manuel Hagel (CDU) gestoppt worden (queer.de berichtete). Queere Organisationen begrüßen diesen Schritt.

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SBGG "stärkt Vertrauen in Staat"

Hümpfner betonte, das Selbstbestimmungsgesetz leiste "einen sehr wichtigen Beitrag dafür, dass geschlechtliche Vielfalt als selbstverständlich und gleichwertig wahrgenommen wird". Vielen Menschen erleichtere das Gesetz das Leben. Und es tue noch mehr: "Das Selbstbestimmungsgesetz kann im besten Fall nicht nur trans*, intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen stärken, sondern auch das Vertrauen in einen Staat, der die Grundrechte für alle ohne Ausnahmen gelten lässt."



Bislang haben rund 30.000 Menschen das Gesetz zur Änderung ihres Geschlechtseintrags genutzt. LSVD+-Bundesvorstandsmitglied Julia Monro betonte, dass dies positive Auswirkungen habe: "Das erleichtert vielen Menschen schlicht den Alltag: im Job, in der Arztpraxis, oder bei Bankgeschäften. Die Zahlen zeigen klar, dass das Gesetz gebraucht wird und es rechtlich wie tatsächlich funktioniert. Die Befürchtungen, die im Gesetzgebungsverfahren geschürt wurden, haben sich nicht bestätigt."

Angriffe auf SBGG von Union und AfD

Aus der Union kamen zuletzt immer wieder Forderungen, das Selbstbestimmungsgesetz zu verwässern (queer.de berichtete). Die mitregierende SPD stellte aber klar, dass dies mit ihr nicht zu machen sei (queer.de berichtete). Besonders aggressiv macht die AfD Stimmung gegen das Gesetz, das die Partei als "Symbol für Dekadenz" diffamiert. (cw)