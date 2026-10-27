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Dresden

Trans Frau schwer verletzt: Anklage gegen Trio erhoben

Eine trans Frau wird in Dresden geschlagen und getreten. Die 45-Jährige erleidet mehrere Knochenbrüche im Gesicht. Nun ist Anklage gegen drei vorbestrafte Männer erhoben worden. Nur einer hat die Tat bislang zugegeben.


Der Fall wird wohl in Kürze vor dem Dresdner Amtsgericht verhandelt (Bild: Jörg Blobelt / wikipedia)


Amalie-Dietrich-Platz, Dresden

Zwei Monate nach einer Gewalttat gegen eine trans Frau in Dresden ist Anklage gegen drei Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit erhoben worden. Den Männern im Alter von 20, 27 und 29 Jahren wird gefährliche Körper­ver­letzung vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte.

Die Beschuldigten sollen Ende August 2026 eine 45 Jahre alte Frau am Amalie-Dietrich-Platz geschubst, geschlagen und ihr mehrfach ins Gesicht getreten haben (queer.de berichtete). Die trans Frau hatte laut Polizei zunächst mit den Männern Alkohol getrunken haben, dann sei die Stimmung jedoch gekippt.

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Opfer erleidet Nasenbein- und Jochbeinfraktur

Das Opfer erlitt erhebliche Verletzungen im Gesicht unter anderem eine Nasenbein- und eine Jochbeinfraktur und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Bei der Geschädigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um eine trans Person, die sich derzeit in der Transition vom männlichen zum weiblichen Geschlecht befindet. Laut Ermittlungen sei davon auszugehen, dass der Tat ein transfeindliches Motiv zugrunde gelegen hat, hieß es weiter. Demgegenüber habe sich der Verdacht des Raubes im Zuge der Ermittlungen nicht bestätigt.

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Einer der Beschuldigten ist geständig

Die drei Beschuldigten befinden sich weiter in Untersuchungshaft und sind vorbestraft. Der 29-jährige Beschuldigte stand zur Tatzeit sogar unter Bewährung. Er ist laut Staatsanwaltschaft der einzige, der die Tat gestanden habe. Die beiden anderen Beschuldigten bestreiten den Tatvorwurf.

Das Amtsgericht Dresden wird nun über die Zulassung der Anklage und die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. (dpa/cw)

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Amalie-Dietrich-Platz, Dresden
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