Brauchtum im Glockenbachviertel: Rosa Maibaum e. V. offiziell gegründet

Heute, 12:02h 2 Min.

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Die Maibaum-Gang (v.l.n.r.): Oliver Povrzenic, Mateo Jelavic (Schatzmeister), Ivica Sertic, Christian Adloff, Julia Sieber (Schriftführerin), Benjamin Nißl (1. Vorsitzender), Björn Spekking, Mathias-Mate Jelavic (2. Vorsitzender) und Holger Scherff (Bild: Rosa Maibaum e.V.)

Das Münchner Glockenbachviertel soll ein neues, sichtbares Zeichen für queere Vielfalt erhalten: Mit der offiziellen Gründung des Vereins Rosa Maibaum e. V. sind jetzt die organisatorischen Grundlagen geschaffen worden, um das Projekt eines eigenen Maibaums im traditionsreichen Szeneviertel voranzutreiben.



Ziel der Initiative ist es, bayerisches Brauchtum mit den Lebensentwürfen einer diversen Stadtgesellschaft zu verbinden. Das Vorhaben versteht sich als klares Bekenntnis zu Respekt, Offenheit und gleichberechtigter Teilhabe von Menschen unabhängig von sexueller Orientierung, geschlechtlicher Identität oder Herkunft.



"Mit der Vereinsgründung haben wir die Grundlage geschaffen, um endlich richtig loslegen zu können. Jetzt möchten wir die nächsten Schritte angehen und Menschen zusammenbringen, die unsere Idee unterstützen und den Rosa Maibaum gemeinsam mit uns Wirklichkeit werden lassen", erklärte der erste Vorsitzende des Vereins, Benjamin Nißl.



Mit der Vereinsgründung beginnt die Detailplanung für die logistische und behördliche Umsetzung. Das Aufstellen eines Maibaums im innerstädtischen Raum erfordert neben behördlichen Genehmigungen umfassende Sicherheitsprüfungen, statische Berechnungen sowie die Klärung von Haftungs- und Versicherungsfragen. Hinzu kommen handwerkliche Schritte: die Auswahl und Vorbereitung des Stammes, die Gestaltung symbolischer Tafeln oder Zunftzeichen sowie Transport und langfristige Pflege.

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Da für Anschaffung, Aufstellung und den dauerhaften Unterhalt beträchtliche finanzielle Mittel erforderlich sind, hat der Verein einen Aufruf zur Unterstützung gestartet. Gesucht werden Sponsoren aus Wirtschaft und Zivilgesellschaft sowie Fördermitglieder und private Spenden, um das Projekt realisieren zu können. (cw)