Republikanischer Fonds hinter manipulativen Kurznachrichten über trans Menschen enttarnt

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Kurz vor den US-Zwischenwahlen sorgt in Texas eine koordinierte Desinformationskampagne für juristische und politische Konsequenzen: Eine großangelegte SMS-Aktion, die vermeintlich im Namen einer queeren Selbstorganisation für Trans-Jugendliche warb, wurde laut gerichtlichen Aussagen von einer nationalen republikanischen Organisation in Auftrag gegeben.



In den vergangenen Wochen erhielten texanische Haushalte massenhaft Kurznachrichten (SMS) sowie an Schulkinder adressierte Postwurfsendungen. Die Nachrichten verwiesen auf Beratungsangebote zu geschlechtsangleichender Versorgung und Informationsmaterialien zu Toilettenregelungen an Schulen. Dabei wurde gezielt der Name des renommierten Netzwerks Transgender Education Network of Texas (TENT) genutzt.



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| Instagram | TENT stellte bereits vor zwei Wochen klar, dass die Organisation nichts mit den angeblichen Infobroschüren und SMS-Nachrichten zu tun habe

Infolge der Verteilaktion sah sich TENT schweren Anfeindungen und Morddrohungen ausgesetzt. Die Organisation stellte klar, in keiner Weise an der Kampagne beteiligt gewesen zu sein, und klagte vor einem Bezirksgericht in Austin auf Offenlegung der Urheber*innen.



Eine nun gerichtlich freigegebene eidesstattliche Aussage des beteiligten Messaging-Dienstleisters Infobip belegt, dass die SMS-Kampagne im Auftrag des "Republican Women Caucus Fund" und einer Einzelperson namens John Braun abgewickelt wurde. Ein Sprecher des Fonds wies jegliche Verwicklung zurück und sprach von falschen Vorwürfen. Parallel ermitteln lokale Strafverfolgungsbehörden in Texas wegen Urkundenfälschung und unzulässiger Wahlbeeinflussung.

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Hintergrund: Kulturkampf als Mobilisierungswaffe

Um diese Vorfälle zu verstehen, hilft ein Blick auf die Besonderheiten des politischen Systems und der aktuellen gesellschaftlichen Polarisierung in den USA: Transgeschlechtliche Personen und queere Jugendliche stehen seit Jahren im Zentrum des von konservativen Kräften forcierten US-Kulturkampfes. Gesetze zur Einschränkung geschlechtsangleichender Medizin für Minderjährige oder Verbote von Büchern und Inklusionsprogrammen an Schulen sind zentrale Kernthemen konservativer Wahlkämpfe in Bundesstaaten wie Texas.



In der konservativen Rhetorik wird Aufklärungsarbeit über queere Themen oft fälschlich als Indoktrination von Kindern dargestellt. Durch das direkte Versenden scheinbar provokanter Materialien an Eltern und Haushalte sollte gezielt Empörung über angebliche "Trans-Aktivitäten an Schulen" geschürt werden.



Gleichzeitig ist in Texas die Unzufriedenheit mit der Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung so groß, dass dem demokratischen Senatskandidaten James Talarico Chancen eingeräumt werden, gegen den extrem queerfeindlichen texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton bei den Zwischenwahlen am kommenden Dienstag zu gewinnen. Das letzte Mal gelang den Demokraten in dem sehr konservativen Bundesstaat ein Sieg im Senatswahlkampf vor 38 Jahren.

Desinformationskampagne zeigt Wirkung

Das republikanische Trans-Narrativ hat sich bereits unter vielen Wähler*innen verfangen. So geht laut "Advocate" aus einer Umfrage hervor, dass ein Drittel der US-Bevölkerung den Anteil der trans Menschen am Universitätssport auf einen bis 25 Prozent einschätzt. In Wirklichkeit sind weniger als zehn trans Sportler*innen in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) aktiv  unter 510.000 Unisportler*innen. Der Anteil liegt damit unter 0,002 Prozent. (dk)