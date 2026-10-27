The B-52s mit Stern auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt

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Die US-Rockband The B-52s hat einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Die vier Mitglieder Kate Pierson (78), Fred Schneider (75), Cindy Wilson (69) und Keith Strickland (73) enthüllten ihn am Donnerstag. Ihr Stern, Nummer 2861, fand seinen Platz vor dem Plattenladen der Kette Amoeba Music.



Der britisch-amerikanische Radiomoderator und DJ Richard Blade führte durch die Zeremonie. Auch US-Schauspieler Fred Armisen (59) und die Go-Go's würdigten die Kultband, die sich in einer Ansprache bei ihnen bedankte.

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"Heute die beste und talentierteste Band"

"Wir haben diese Band gegründet, nur um uns und unsere Freunde zu unterhalten, und ich glaube, keiner von uns hätte sich vorstellen können, dass wir eines Tages einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen würden", sagte Strickland in seiner Rede. Auch Cindy Wilson hätte daran nicht geglaubt. Sie sprach von einem "unglaublichen glücklichen Zufall", der eine "so ungewöhnliche Gruppe von Freunden" zusammengebracht habe. Sie hätten eine "unglaubliche Reise" erlebt.

Darauf ging auch Pierson ein. Nach dem Tod von Gitarrist Ricky Wilson habe sich die Band neu aufgestellt. Strickland wechselte später vom Schlagzeug an die Gitarre. "Unsere Band ist heute die beste und talentierteste Band, die uns glänzen und rocken lässt und die uns zu dem macht, was wir heute sind", betonte Pierson.

50 Jahre queere Bandgeschichte

The B-52s gelten als eine der einflussreichsten queeren Bands der Pop- und New-Wave-Geschichte. Vier der fünf Gründungsmitglieder identifizieren sich als queer, auch wenn die Band ihre Identität in den späten 1970er- und 1980er-Jahren zunächst nicht als politisches Banner vor sich hertrug. Frontmann Fred Schneider sowie Keith Strickland sind heute offen schwul, Sängerin Kate Pierson identifiziert sich als bisexuell. Original-Gitarrist Ricky Wilson war ebenfalls schwul  er starb 1985 im Alter von nur 32 Jahren an den Folgen von Aids.



Die Band entstand 1976 im Umfeld von Athens (US-Bundesstaat Georgia). Die College-Stadt war (und ist) eine kleine Insel für Punks, Künstler*innen und Außenseiter*innen im konservativen Süden der USA. Der Stil der B-52s speiste sich direkt aus der queeren Camp- und Kitsch-Kultur. Statt klassischer politischer Parolen schufen Songs wie "Rock Lobster" oder "Love Shack" bewusst inklusive, bunte Utopien, in denen Anderssein gefeiert wurde. Nach Ricky Wilsons Tod engagierte sich die Band zudem intensiv in der Aids-Aufklärung und sammelte Spenden für Hilfsorganisationen. Ihr letztes Album "Funplex" erschien 2008.

Die Band tritt bis heute auf. Noch bis Ende Oktober sind Pierson, Wilson und Schneider auf Co-Headliner-Tour mit der New-Wave-Band Devo unterwegs. Strickland wird auf Tour schon seit einer Weile von Greg Suran vertreten. (spot/cw)