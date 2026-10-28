Heute, 02:05h 3 Min.

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Der 15. Kurzfilmtag findet vom 15. bis 21. Dezember 2026 statt und endet damit am kürzesten Tag des Jahres. Unter dem Motto "In Bewegung" können bundesweit eigene Vorführungen organisiert werden. Erneut dabei ist die Reihe "Queere Filme zur längsten Nacht", für die diesmal sechs Kurzfilme unter dem Titel "Unless We Dance" zusammengestellt wurden.



Nach fast 600 Veranstaltungen im vergangenen Jahr sind wieder Filmabende in Kinos und Kulturzentren, aber auch in Klassenzimmern, Kitas, auf Weihnachtsmärkten oder im Wald möglich. Auch Häuserwände können zu Leinwänden werden. Gezeigt werden können eigene Zusammenstellungen oder Programme aus der Auswahl des Kurzfilmtags. Filmgespräche, Livemusik und kulinarische Angebote können die Vorführungen ergänzen.

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Tanzen gegen Gewalt und Transfeindlichkeit

Das Motto greift sowohl die bewegten Bilder als auch persönliche und gesellschaftliche Veränderungen auf. Dabei geht es um die Frage, wohin sich Menschen und ihre Umgebung entwickeln und was sich selbst bewegen lässt. Schirmherr ist Carsten Brosda, Hamburgs Senator für Kultur und Medien. Er hebt hervor, dass Kurzfilme gesellschaftliche Impulse aufgreifen und den Blick auf Dinge richten können, die dem Publikum leicht entgehen.



Das queere Programm hat Katja Briesemeister zusammengestellt, freie Kuratorin und Kurzfilmkoordinatorin des Hamburg International Queer Film Festival. Die Auswahl wird ab 16 Jahren empfohlen.



Die kolumbianische Doku "A menos que bailemos (Unless We Dance)" zeigt die Black Boys Chocó aus Quibdó, die sich gemeinsam gegen Gewalt, Rassismus und die Transphobie in ihrer Gemeinschaft zu wehren (Bild: Kurzfilmtag

In "Egúngún" begegnet eine in Großbritannien lebende Frau in Nigeria einer früheren Liebe. Der kolumbianische Dokumentarfilm "A menos que bailemos (Unless We Dance)" begleitet die Tanzgruppe Black Boys Chocó, die sich gegen Gewalt, Rassismus und Transfeindlichkeit wehrt. "Fødselsdage (Birthdays)" erzählt von Bruno, der mit seiner Ausgrenzung in der Schule gelassener umgeht als seine Eltern.



In "Nebenan" bringt eine Verbindungstür in der ersten gemeinsamen Wohnung die Idylle eines schwulen Paares ins Wanken. Im Animationsfilm "A Bird Hit My Window and Now I am a Lesbian" verändert ein verunglückter Vogel Grays Blick auf das eigene Leben und die Liebe. Den Abschluss bildet "Capitanes (Captains)" aus Spanien: Nach dem Coming out eines Fußballspielers entfaltet sich in der Umkleidekabine ein homoerotischer Traum.

Jetzt mitmachen!

Insgesamt stehen auf kurzfilmtag.com fast 30 Filmprogramme zur Buchung bereit. Dazu gehören die Kurzfilmtournee "FEINKOT" mit aktuellen Dokumentarfilmen aus Deutschland und Tschechien, die Dezemberausgabe von "Shorts Attack" und "Tanz!" der Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen. Daneben gibt es Angebote für Kitas, Kinder, Jugendliche und Senior*innen sowie Programme in Leichter Sprache und barrierefreie Kurzfilme.



Neu dabei sind Kooperationen mit dem Weihnachtsfilmfestival, das unkonventionelle Weihnachtsfilme für Erwachsene beisteuert, und "AMARO KINO", das mit Kurzfilmen Lebenswelten von Rom*nja in Europa zeigt. Das Programm knüpft an das Engagement des European Roma Institute for Arts and Culture an, Stimmen von Rom*nja im Film zu fördern. Mit "Schule des Hörens" bietet DOK.education Schulklassen außerdem einen Zugang zur Filmmusik und zu Klang als dramaturgischem Mittel.







Der Kurzfilmtag ruft Initiativen, Vereine, Kultureinrichtungen und Privatpersonen dazu auf, vom 15. bis 21. Dezember 2026 eigene Kurzfilmveranstaltungen zu organisieren. Veranstalter*innen können eigene Programme zusammenstellen oder Angebote wie "Unless We Dance" buchen und ihre Vorführungen auf kurzfilmtag.com anmelden. Besonders originelle, inspirierende und engagierte Veranstaltungsideen können mit einem Kreativpreis ausgezeichnet werden. Voraussetzung dafür ist eine Anmeldung bis zum 25. November 2026. (dd/pm)