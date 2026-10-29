Mali: Erstmals zwei Männer wegen Homosexualität zu Haft verurteilt

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In Mali sind erstmals zwei Männer auf Grundlage des neuen Strafrechts wegen homo­sexueller Handlungen verurteilt worden. Ein Gericht verhängte am 26. Oktober gegen die beiden jeweils ein Jahr Haft, davon sechs Monate ohne Bewährung. Das berichtete der französische Auslandssender Radio France Internationale (RFI) unter Berufung auf die malische Zeitung "Le Soft", die den Fall öffentlich gemacht hatte. Es ist das erste bekannt gewordene Urteil dieser Art in dem westafrikanischen Land.



Ursprünglich waren die Männer laut RFI unter anderem wegen der Verbreitung pornografischer Videos angeklagt, die gegen die guten Sitten verstießen. Die Staatsanwaltschaft warf ihnen schließlich "widernatürliche, gesetzlich strafbare Handlungen" sowie einen "Verstoß gegen nationale Werte, Bräuche und Traditionen" vor. Der Vertreter des Staates, der als Nebenkläger auftrat, sah in dem Verhalten der Männer einen Beitrag zur "Sittenverderbnis der Nation". Die zuständige Staatsanwaltschaft für Cyberkriminalität reagierte auf eine Anfrage von RFI nicht.

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Homofeindliches Gesetz seit Dezember 2024 in Kraft

Das neue Strafgesetzbuch ist seit Dezember 2024 in Kraft. Es stuft "jede widernatürliche sexuelle Handlung mit einer Person desselben Geschlechts" als "Verstoß gegen die öffentliche Sittlichkeit" ein. Darauf stehen bis zu sieben Jahre Haft. Das von der Militärregierung eingesetzte Übergangsparlament hatte das Gesetz Ende Oktober 2024 mit 131 zu einer Stimme beschlossen. Es stellt auch die "Förderung" von Homosexualität unter Strafe (queer.de berichtete).



Die Kriminalisierung war ein Versprechen der Übergangsregierung, vorangetrieben von Justizminister Mahamadou Kassogué. Er hatte erklärt, damit sollten die moralischen Werte und die nationale Tradition Malis geschützt werden. Zuvor war Homosexualität in Mali nie ausdrücklich verboten. Bereits 2023 hatte die Junta zudem eine neue Verfassung durchgesetzt, die die Ehe für gleichgeschlechtliche Paare ausdrücklich ausschließt.



Homosexualität wird als "westlicher Import" betrachtet



"Es ist eine Premiere im Land", sagte der malische Anwalt und Politikwissenschaftler Oumar Berté, assoziierter Forscher an der Universität Rouen, gegenüber RFI. "Persönlich halte ich das selbstverständlich für problematisch, was die Rechte und Freiheiten in Mali betrifft. Aber es ist heute eine sehr sensible Frage in der malischen Gesellschaft: Homosexualität wird als westlicher Import betrachtet."



Für Organisationen, die sich für queere Menschen einsetzen, sei es derzeit schwierig, sich zu dem Urteil zu äußern, so Berté. "Ich habe keine einzige Stellungnahme einer Organisation zum Schutz von Rechten und Freiheiten in Mali gesehen. Es gibt ein gewisses Misstrauen, eine gewisse Furcht bei diesen Verbänden."



Hinzu kommt, dass die seit 2020 herrschende Militärjunta unter Assimi Goïta die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt hat. In dem überwiegend muslimischen Land mit rund 25 Millionen Einwohner*innen ist die Ablehnung von Homosexualität zudem weit verbreitet: Laut einer Afrobarometer-Umfrage von 2023 würden nur sechs Prozent der Befragten eine homosexuelle Person als Nachbar*in akzeptieren.

Verschärfungen in weiteren afrikanischen Staaten

Das Urteil reiht sich in eine Entwicklung in der Region ein. Zahlreiche Länder im Westen und Süden Afrikas haben in den vergangenen Jahren ihre Gesetze gegen LGBTI verschärft, darunter Malis Nachbarland Senegal und Ghana. Dort häufen sich auch die Verurteilungen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte im Oktober in einer Analyse nicht nur die drakonischen Haftstrafen. Betroffene würden zudem eingeschüchtert und lebten in Angst. (cw)