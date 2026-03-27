Die Evangelische Kirche muss mehr für queere Menschen tun!

Von Christian Höller

Heute, 03:00h 5 Min.

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Nicht nur die römisch-katholische, sondern auch die evangelische Kirche verzeichnet in Deutschland einen Rückgang bei der Zahl der Mitglieder. Trotzdem darf nicht übersehen werden, dass die evangelische Kirche mit rund 17,4 Millionen Mitgliedern  das entspricht etwa 20,8 Prozent der Gesamtbevölkerung  immer noch eine prägende Institution ist. Verglichen mit der römisch-katholischen gilt die evangelische Kirche als deutlich progressiver. Queere Menschen arbeiten dort heute selbstverständlich als Pfarrer*innen. Doch das war nicht immer so. In der Vergangenheit wurden queere Menschen auch in der evangelischen Kirche ausgegrenzt, und in einigen Landeskirchen gibt es bis heute keine vollständige Gleichberechtigung.



Bis in die 1990er Jahre durften gleichgeschlechtlich liebende Menschen nicht Pfarrer*innen werden. Wurde die sexuelle Orientierung bekannt, drohten Entlassung oder Disziplinarverfahren. Gleichgeschlechtliche Partnerschaften galten einst als Verstoß gegen die angeblich gottgewollte Schöpfungsordnung. Auf früheren Kirchentagen erlebten queere Menschen Hass und Verachtung. Ein heutiger Pfarrer berichtete auf einer Synode, er sei als schwuler Theologiestudent auf einem Kirchentag von einem Theologieprofessor angespuckt worden. Ein Kommilitone von ihm habe sich aus Angst, als schwul geoutet zu werden, das Leben genommen. Mittlerweile hat sich die Haltung der evangelischen Kirche größtenteils geändert.



Einige Landeskirchen haben sich bei queeren Menschen für das erlittene Unrecht und die Diskriminierung entschuldigt. Die Initiativen dafür gingen aber oft nicht von den Kirchenleitungen aus, sondern wurden von mutigen queeren Netzwerken an der Basis erkämpft. Für nicht wenige queere Menschen kommt der Veränderungsprozess zu spät. Sie haben die Kirche aus Frust und aus Protest verlassen.

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Ein jahrzehntelanger Kampf

Queere Menschen kritisieren, dass sich die Kirche mit der Gleichstellung viel Zeit gelassen hat. Erst im Vorjahr hat beispielsweise die Synode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern die "Trauung für alle" beschlossen (queer.de berichtete) Die bis dahin geltende Unterscheidung zwischen "Trauung" und "Segnung" je nach Geschlecht oder sexueller Orientierung wurde aufgehoben. Die Kirche in Bayern feierte das als wichtigen Schritt. Doch warum hat das so lange gedauert? Immerhin hat der deutsche Staat die Ehe für alle schon 2017 eingeführt.



Die Schwerfälligkeit hängt mit der föderalen Struktur der evangelischen Kirche zusammen. Zwar gibt es mit der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) einen Dachverband, doch dieser hat gegenüber den einzelnen Landeskirchen kein Weisungsrecht. Die EKD lehnt seit Jahren in ihren Stellungnahmen jede Form der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität aus theologischen und ethischen Gründen ab. Doch die 20 Landeskirchen müssen sich nicht an die Verlautbarungen der EKD halten. Sie entscheiden eigenständig über ihre Kirchengesetze. Wichtige Veränderungen müssen von den jeweiligen Synoden beschlossen werden. Anträge werden oft lange in theologischen und juristischen Fachausschüssen beraten, bevor es zu einer finalen Abstimmung kommt. Auch wenn die EKD als liberal wahrgenommen wird, gibt es innerhalb der Kirche weiterhin konservative, traditionalistische und auch queerfeindliche Kreise. Diese können Reformen blockieren.



Überholte Kirchenstrukturen



Hinzu kommt, dass die Struktur der evangelischen Kirche in Deutschland als historisch überholt gilt. Denn die Aufteilung der Landeskirchen geht im Wesentlichen auf die Zeit der Königreiche und Fürstentümer zurück. Ihre Grenzen unterscheiden sich teilweise deutlich von denen der heutigen Bundesländer. In manchen Bundesländern gibt es mehrere Landeskirchen. Ob ein queeres Paar kirchlich heiraten darf, hängt also von der Geografie ab.



Als Pionierin bei der Gleichstellung queerer Menschen gilt die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Auch die Evangelische Kirche im Rheinland, die Nordkirche und die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz gehören zu den Vorreiterinnen. In liberalen Landeskirchen ist es heute selbstverständlich, dass hochrangige Kirchenvertreter*innen und Gläubige am CSD teilnehmen.

Noch immer Diskriminierung

Auf der anderen Seite gibt es immer noch Landeskirchen, in denen queere Menschen diskriminiert werden. Vor einem Jahr lehnte die Synode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg einen Gesetzentwurf für die kirchliche Trauung gleichgeschlechtlicher Paare ab. Stattdessen soll es bei der Segnung bleiben  ohne rechtliche und liturgische Gleichstellung mit der Trauung. Der LSVD+ Baden-Württemberg kritisierte das scharf: Die Kirchenleitung betrachte Lesben und Schwule offenbar weiterhin als "Menschen zweiter Klasse" (queer.de berichtete).



Doch selbst wenn queere Paare in Württemberg die Diskriminierung hinnehmen und sich segnen lassen möchten, ist das nicht in jeder Gemeinde möglich. Denn die Hürden für Kirchengemeinden, die eine Segnung anbieten wollen, sind hoch. Württemberg ist kein Einzelfall. Auch in den evangelischen Landeskirchen in Sachsen, Anhalt und Schaumburg-Lippe können gleichgeschlechtliche Paare nicht kirchlich heiraten.



Absurde Situation bei der Trauung



Die unterschiedlichen Regelungen innerhalb der evangelischen Kirche sorgen für Frust. Denn welche Landeskirche zuständig ist, richtet sich nach dem Wohnort. Wie absurd das ist, zeigt sich in Baden-Württemberg: In Stuttgart oder Ulm werden queere Christ*innen diskriminiert, in Karlsruhe oder Mannheim können sie sich problemlos trauen lassen. Denn diese Städte gehören zur Evangelischen Landeskirche in Baden.



Aus queerer Sicht gibt es noch einen weiteren Kritikpunkt: Selbst in liberalen Landeskirchen dürfen Pfarrer*innen die Trauung eines queeren Paares oft aus Gewissensgründen verweigern. Aus der Kirche ist zu hören, dass davon rege Gebrauch gemacht wird. Dienstrechtliche oder disziplinarische Konsequenzen hat die Ablehnung für die Pfarrer*innen nicht.



Noch schlimmer ist die Lage in der römisch-katholischen Kirche. Dort werden nicht nur queere Menschen, sondern auch Frauen systematisch diskriminiert. Das alles trägt dazu bei, dass die Kirchen gesellschaftlich immer mehr an Bedeutung verlieren.