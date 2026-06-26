Drag-Lesung und Pride-Gottesdienst gestört: Bewährungsstrafen für Rechtsextreme



Der Zurich Pride veröffentlichte 2022 ein Bild der wegrennenden Gottesdienst-Störer (Bild: Instagram / zurichpride

Heute, 04:26h 4 Min.

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Wegen queerfeindlicher und rassistischer Aktionen hat das Bezirksgericht Zürich zwei Anführer der rechtsextremen Gruppierung "Junge Tat" zu je zwölf Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Das berichtete der SRF.



Die 24 und 25 Jahre alten Männer, Manuel Corchia und Tobias Lingg, erhielten am Freitag zudem eine vierjährige Bewährungszeit und Geldstrafen von 1.200 beziehungsweise 3.150 Franken, die sie sofort zahlen müssen. Drei weitere Mitglieder wurden zu Geldstrafen auf Bewährung verurteilt, eine Frau wurde freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft hatte für die Anführer 15 Monate Haft gefordert, davon sechs ohne Bewährung. Zusätzlich müssen die Verurteilten einen Teil der Verfahrenskosten von insgesamt mindestens 72.000 Franken tragen.

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Die Angeklagten beriefen sich auf die Meinungsfreiheit

Es war der erste Prozess gegen die seit 2020 in der Deutschschweiz aktive Gruppierung. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte bereits im Herbst 2024 Strafbefehle von 100 bis 180 Tagessätzen gegen die sechs Beschuldigten erlassen, insgesamt rund 70.000 Franken. Die "Junge Tat" weigerte sich jedoch zu zahlen und sprach von "Repression", womit der Fall vor Gericht landete (queer.de berichtete).



Angeklagt waren die Beschuldigten unter anderem wegen Diskriminierung, Aufrufs zu Hass, Störung der Glaubensfreiheit, Hausfriedensbruchs und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Es ging um mehrere Aktionen zwischen 2022 und 2024 in Zürich, Basel, Winterthur und St. Gallen. Die Angeklagten hatten einen Großteil der Vorwürfe bestritten und sich auf die Meinungsfreiheit berufen. Die beiden Anführer waren bereits früher wegen Rassendiskriminierung verurteilt worden.



Kreuz mit "No Pride Month" in Kirche getragen



Im Juni 2022 hatte die Gruppe einen Pride-Gottesdienst in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Zürich gestört. Vermummt und in weißen T-Shirts stürmten die Mitglieder mit einem großen Holzkreuz mit der Aufschrift "No Pride Month" in die Kirche und filmten die Aktion. Die Security des CSD drängte sie zurück (queer.de berichtete). Hier wandte das Gericht die Diskriminierungsstrafnorm an. Die Aktion habe vermittelt, dass die "schwul-lesbische Community" weder das Recht haben solle, eine Pride-Veranstaltung durchzuführen, noch an einem Gottesdienst teilzunehmen, sagte der Richter. Weil es sich um einen Gottesdienst handelte, hätten die Männer zudem die Glaubens- und Kultusfreiheit gestört.

Bei der Drag-Lesung greift das Gesetz nicht

Bei einer Störaktion gegen eine Drag-Lesung für Kinder im Zürcher Tanzhaus im Oktober 2022 sprach das Gericht die Angeklagten dagegen vom Vorwurf der Diskriminierung frei. Mitglieder der Gruppe hatten sich unter das Publikum gemischt und zunächst mitgemacht. Dann entrollten sie ein Transparent mit der Aufschrift "Familie statt Genderideologie". Anschließend stellten sie sich vermummt und mit Pyrotechnik vor dem Gebäude auf (queer.de berichtete).



Die Aktion habe sich klar gegen die Geschlechtsidentität gerichtet, so der Richter. Gerade deshalb sei sie in dieser Hinsicht nicht strafbar: Die Schweizer Diskriminierungsstrafnorm schützt seit Juli 2020 die sexuelle Orientierung, nicht aber die Geschlechtsidentität. Verurteilt wurden die Männer in diesem Fall wegen Nötigung. Ihr martialischer Auftritt habe die besonders verletzliche Gruppe aus Eltern und Kindern verängstigt, sagte der Richter.



Weitere Aktionen der Gruppe richteten sich gegen Geflüchtete. So sollen Mitglieder im August 2023 in St. Gallen eine Fahne mit der Aufschrift "Refugees Welcome" von einer Hausfassade entfernt haben. Am Zürcher Hauptbahnhof sowie auf den Dächern der Bahnhöfe Basel und Winterthur sollen sie Transparente aufgehängt und Rauchtöpfe gezündet haben.



"Bis ans Bundesgericht"



Die Urteile sind nicht rechtskräftig und können vor dem Zürcher Obergericht angefochten werden. Die Verurteilten haben Berufung angekündigt. "Wenn es sein muss, ziehen wir bis ans Bundesgericht", sagte Corchia in einem Video auf dem Telegram-Kanal der Gruppe. Dass der Slogan "Familie statt Genderideologie" nicht als Diskriminierung gewertet wurde, habe sie "positiv erstaunt".



Der Extremismus-Fachredakteur des Schweizer Fernsehens SRF, Daniel Glaus, bezweifelt, dass sich die Anführer von dem Urteil beeindrucken lassen. Sie inszenierten das Verfahren als vermeintlichen Kampf für die Meinungsfreiheit und hätten bereits neue Aktionen angekündigt. Auch der Gerichtsvorsitzende hatte Bedenken zum künftigen Verhalten der beiden geäußert. Beim Prozessauftakt Anfang September hatten mehrere Dutzend Menschen vor dem Gericht gegen die "Junge Tat" demonstriert. (cw)