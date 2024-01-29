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Schriftsteller*in Kim de l'Horizon ist wegen eines selbst verursachten Wohnungsbrands zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Die Zürcher Staatsanwaltschaft verhängte per Strafbefehl eine Geldstrafe von 12.000 Franken wegen "fahrlässiger Verursachung einer Feuersbrunst", wie die Zeitung "Blick" berichtete. Die Strafe ist für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Sofort fällig werden lediglich Verfahrensgebühren von 800 Franken. Die Staatsanwaltschaft bestätigte am Freitag laut der österreichischen Nachrichtenagentur APA, dass das Urteil rechtskräftig ist.



Der Brand ereignete sich bereits im Januar in der Zürcher Wohnung von de l'Horizon. Die 34-jährige nichtbinäre Person hatte ein hölzernes Bücherregal mit einem Öl-Wachs-Präparat behandelt und die benutzten Putzlappen anschließend in einem Stoffbeutel neben die laufende Heizung gelegt. Sie sollten am nächsten Tag gewaschen werden. Doch das Pflegemittel enthielt Leinöl, das beim Trocknen Wärme abgibt und sich unter ungünstigen Umständen selbst entzünden kann.

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Warnhinweise nicht beachtet

In der Nacht bemerkte die Mitbewohnerin Rauch und entdeckte, dass die Küche in Flammen stand. Sie weckte de l'Horizon und alarmierte die Feuerwehr. Rund ein Dutzend Einsatzkräfte rückten mit zwei Tanklöschfahrzeugen und einer Drehleiter an. Die Bewohner*innen des Hauses konnten sich selbst in Sicherheit bringen, verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich laut "Blick" auf rund 110.000 Franken: 90.000 Franken an der Wohnung und 20.000 Franken am Mobiliar. Zivilrechtliche Forderungen des Vermieters sind noch möglich.



Die Staatsanwaltschaft wirft de l'Horizon vor, die Warnhinweise auf der Flasche und dem beiliegenden Merkblatt nicht ernst genug genommen zu haben. Bei "pflichtgemässem Verhalten", also der Aufbewahrung in einem nicht brennbaren, geschlossenen Behälter, wäre der Brand laut Strafbefehl vermeidbar gewesen. De l'Horizon wollte sich gegenüber "Blick" nicht zu dem Vorfall äußern.

Die Schweizer Beratungsstelle für Brandverhütung warnt seit Längerem vor dieser wenig bekannten Gefahr: Zerknüllte, mit Pflanzenöl getränkte Lappen könnten einen Wärmestau bilden, der zunächst zu einem Schwelbrand und bei ausreichend Sauerstoff zu offenem Feuer führe.



Mit "Blutbuch" zum Doppelsieg



Kim de l'Horizon, ein Pseudonym, wurde 1992 in Ostermundigen bei Bern geboren. Mit dem autofiktionalen Debütroman "Blutbuch" gewann de l'Horizon 2022 als erste nichtbinäre Person sowohl den Deutschen als auch den Schweizer Buchpreis (queer.de berichtete). Bei der Verleihung in Frankfurt rasierte sich de l'Horizon auf offener Bühne den Kopf  aus Solidarität mit den protestierenden Frauen im Iran. Nach der Auszeichnung sah sich de l'Horizon einer Welle von Hass und Drohungen ausgesetzt. (cw)