Lucas Krzikalla über Coming-out: "Es war eine Befreiung, ich würde es wieder so machen"

Heute, 05:45h 3 Min.

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Mit seinem Coming-out vor vier Jahren hat der frühere Bundesliga-Handballer Lucas Krzikalla nicht nur sein eigenes Leben verändert, sondern auch den Alltag seiner engsten Vertrauten. "Für meine Familie wurde alles leichter, das war vorher immer so eine kleine Trickserei", sagte der 32-Jährige der "Süddeutschen Zeitung" (Bezahlartikel).



Früher hätten Angehörige bei Fragen nach einer Freundin, Hochzeit oder Kindern immer wieder ausweichend antworten müssen. "Das Versteckspiel ist vorbei, wir können alle offen leben", sagte Krzikalla über die Zeit danach.



Krzikalla berichtet von Drohbrief



Der ehemalige Leipziger hatte im Herbst 2022 seine Homosexualität öffentlich gemacht. Bis heute ist er der einzige offen schwule deutsche Profi in einer Teamsportart. Davor wussten es laut Krzikalla schon seine Familie, seine engsten Freunde und sein damaliges Team. "Wir haben da aber so ein bisschen Stillschweigen bewahrt", berichtete der frühere Bundesliga-Profi vom SC DHfK Leipzig, für den er 15 Jahre lang spielte. Heute läuft Krzikalla in der Regionalliga für die Münchner Panther auf, ein Projekt der früheren Nationalspieler Dominik Klein und Steffen Weinhold. Nach München zog er wegen seines Freundes Chris, mit dem er zuvor jahrelang eine Fernbeziehung geführt hatte.



Wie selbstverständlich seine Beziehung inzwischen zum sportlichen Alltag gehört, zeigt auch eine kleine Geste aus dem Mannschaftskreis. Sein Freund wurde in den Gruppenchat der Spielerfrauen aufgenommen, wie Krzikalla in dem Interview berichtete. Auch eine Hochzeit kann er sich vorstellen: "Auf jeden Fall. Jetzt wohnen wir erst mal zusammen, aber heiraten war für mich schon immer hoch im Kurs."

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"Es war eine Befreiung"

Anfeindungen habe es nach dem Coming-out kaum gegeben. "Von der Tribüne oder in der Halle direkt kam nichts. Es gab Kommentare über Social Media. Das Krasseste war ein Drohbrief, der an die Geschäftsstelle geschickt wurde", sagte der Rechtsaußen. Der Inhalt: "Dass ich doch in ein Umerziehungslager gehöre und da sterben soll." Dem stand viel Zuspruch gegenüber, aus dem Profisport ebenso wie aus der Politik: Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) habe sich gemeldet, zudem habe es ein Gespräch mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) gegeben.



Rückblickend betrachtet der Handballer sein Coming-out als richtige Entscheidung. "Weil es mental auch immer eine Belastung war, so ein Versteckspiel zu leben. Es war eine Befreiung, ich würde es wieder so machen", erzählte Krzikalla.



Er kenne auch andere schwule Handballprofis. "Aber es steht mir nicht zu, jemanden dahin zu drängen. Ich habe ja auch die Entscheidung für mich getroffen, und das sollte jeder Sportler tun. Kollegen haben mir geschrieben, dass sie gezweifelt haben, ob es richtig sei, weiter Profisport zu betreiben, sie könnten es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren."

Sorge vor dem Rechtsruck

Mit Blick auf die politische Entwicklung äußerte sich Krzikalla besorgt. "Natürlich gibt mir das zu denken, in welche politische Richtung wir in den einzelnen Bundesländern zusteuern", sagte er. Für die queere Community bedeute ein Erstarken der AfD "nichts Gutes, wenn der queeren Community immer mehr Rechte weggenommen werden, die hart erkämpft wurden". Sollte die Partei in ganz Deutschland die Oberhand gewinnen, "werden sich nicht mehr alle hier wohl- und sicher fühlen".



Dass in München mit Dominik Krause ein schwuler Grünen-Politiker Oberbürgermeister ist, sei ihm "sehr sympathisch", habe beim Umzug aber keine Rolle gespielt. Von queerfeindlichen Übergriffen im Münchner Glockenbachviertel habe er bislang nichts gewusst: "Mir ist klar, dass die Gewaltübergriffe in ganz Deutschland gestiegen sind. Von München wusste ich das nicht." (cw/dpa)