Aldiana zwischen Skipiste und Clubabend

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Nach der letzten Abfahrt geht es zurück in ein Clubhotel, in dem auch das Abendprogramm schon organisiert ist. Dieses Prinzip des Cluburlaubs überträgt Aldiana in Österreich auf vier recht unterschiedliche Standorte. Am Nassfeld und am Hochkönig prägt der alpine Wintersport den Aufenthalt. Im Salzkammergut kommt die Therme hinzu, in Ampflwang bestimmen Reiten und Angebote für Familien das Profil.



Gemeinsam ist den Club Resorts die Verbindung von Unterkunft und Freizeitprogramm. Geführte Aktivitäten können gerade für Alleinreisende Gelegenheiten schaffen, mit anderen Gästen ins Gespräch zu kommen. Auch für queere Paare oder Freund*innen, die gemeinsam verreisen, kann diese Form des Urlaubs interessant sein. Wie viel Gesellschaft zum eigenen Urlaub gehört, bleibt allerdings eine Frage persönlicher Vorlieben.



In Ampflwang stehen Reitsport, Indoor-Aktivitäten und Natur im Mittelpunkt (Bild: Aldiana)

Besonders nah an der Piste liegt der Aldiana Club Schlanitzen Alm in Kärnten. Das Haus befindet sich auf rund 1.400 Metern Höhe am Nassfeld, direkt am Lift. Nach Angaben des Anbieters gehören Skipass und geführte Fahrten durch das Skigebiet zum Reisepreis. Wie viele Skitage enthalten sind, hängt unter anderem von der Dauer des Aufenthalts ab. Skikurse werden gesondert berechnet. Für Skifahrer*innen ist diese Unterscheidung relevant: Die Begleitung durch ortskundige Guides dient der Orientierung im Skigebiet und ersetzt keinen Unterricht.

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Musik am Nassfeld und Thermalwasser im Ausseerland

Für den Winter 2026/27 setzt die Schlanitzen Alm außerdem auf Musik. Vom 20. bis 27. Februar 2027 sind die "Schlani Alpenbeats" angekündigt. Geplant sind Konzerte und Partys, die nach dem Skifahren in der Clubanlage stattfinden. Die Veranstaltungswoche richtet sich damit vor allem an Urlauber*innen, die nach dem Tag auf der Piste abends Programm suchen.



Der Aldiana Club Hochkönig in Mühlbach im Salzburger Land ist ein weiterer Standort für alpine Winterferien. Das zu Ski amadé gehörende Skigebiet Hochkönig umfasst rund 120 Pistenkilometer. Ein kostenloser Bus verbindet das Hotel mit der Talstation der Karbachalmbahn. Auch hier bietet Aldiana geführte Fahrten durch das Skigebiet an. Der Skipass muss im Unterschied zur Schlanitzen Alm separat bezahlt werden. Ein Vergleich der Reisepreise braucht deshalb einen Blick auf die enthaltenen Leistungen.



Entspannen im Aldiana Club Schlanitzen Alm (Bild: Aldiana)

Im Aldiana Club Salzkammergut in Bad Mitterndorf lässt sich der Wintertag anders aufteilen. Für Abfahrten liegt das Skigebiet Tauplitz in der Nähe; dazu kommen Langlauf und Winterwanderungen. Direkt mit dem Hotel verbunden ist die GrimmingTherme. Clubgäste erreichen sie durch einen Bademantelgang, der Eintritt ist hier bereits enthalten. Damit gibt es auch an Tagen ohne Ausflug in den Schnee eine Möglichkeit, außerhalb des Zimmers Zeit zu verbringen.

Familienferien und die Bedingungen der Skigarantie

Der Aldiana Club Ampflwang in Oberösterreich liegt im Hausruckwald. Hier prägen Reitsport und Angebote für Kinder das Programm. Zur Anlage gehören eine Reitschule mit zwei Hallen und das rund 500 Quadratmeter große Flosse Abenteuerland. Hinzu kommen Tennis und weitere Sportmöglichkeiten in der Halle sowie Kinderbetreuung. Für Regenbogenfamilien können solche Angebote bei der Urlaubsplanung ebenso eine Rolle spielen wie die Zimmeraufteilung oder gemeinsame freie Zeit.



Für die Clubs Hochkönig und Schlanitzen Alm hat Aldiana zudem eine Skigarantie angekündigt. Sie gilt für Neubuchungen ab dem 15. Oktober 2026. Eine kostenfreie Stornierung ist möglich, wenn sieben Tage vor der Anreise weniger als 50 Prozent der Lifte im jeweiligen Skigebiet geöffnet sind.



Winter Aldiana Club Hochkönig (Bild: Aldiana)

Am Hochkönig betrifft das Anreisen vom 1. Januar bis 28. Februar 2027, auf der Schlanitzen Alm vom 12. Dezember 2026 bis 31. März 2027. Entscheidend ist damit der Liftbetrieb zu einem festgelegten Zeitpunkt. Eine Zusage für bestimmte Schneeverhältnisse während des gesamten Aufenthalts ist das nicht.



Aldiana wirbt mit "Urlaub unter Freunden". Für queere Gäste gehört zu diesem Versprechen auch ein selbstverständlicher Umgang mit unterschiedlichen Lebensweisen.