Worüber man auf schwulen Sexpartys spricht

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Heute, 07:51h 5 Min.

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"Hey, wie heißt du? Hast du Poppers?" Er hat gerade erst die Wohnung betreten, als ihm ein französischer Twink leicht torkelnd entgegenkommt. Der fragt nach seinem Namen, wartet aber gar nicht erst auf eine Antwort. Alex ist Karims Einladung in dessen Wohnung gefolgt, ohne zu wissen, dass er damit seine erste Chill betritt.



Die gleichnamige Mini-Serie aus der Feder von Aviran Edri, der auch den Karim spielt, und Jan-Peter Horstmann, der zudem Regie führte, beschäftigt sich aus verschiedenen Perspektiven mit diesem Phänomen: einem Gruppentreffen in einer privaten Wohnung, um Sex zu haben, sich kennenzulernen und Drogen zu konsumieren. Die Akquise läuft hauptsächlich über Grindr, manchmal tauchen auch Leute auf, die man bereits von einer früheren Chill kennt.

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Der Sex steht nicht im Zentrum

Die drei Episoden sind mit jeweils rund zwölf Minuten erstaunlich kurz. Sie erzählen drei lose Handlungsstränge, die durch das gemeinsame Setting  die Chill  und wiederkehrende Figuren miteinander verbunden sind. In der Pilotfolge "Just Chill!" begleiten wir Alex (Dominik Hartz), der aus der bayerischen Provinz zum ersten Mal Berlin besucht. In "The Old Ones" verabreden sich zwei Männer Ende vierzig, Anfang fünfzig zu einem analogen Date, während um sie herum das körperliche Treiben weitergeht. Und in "Bacchanalia" begegnen wir einer verballerten, dauergeilen Körpermasse, die auf der Suche nach dem nächsten Hook-up nebenbei über ihre körperlichen und sexuellen Unsicherheiten spricht.



Dabei stellt die Kurzserie bewusst nicht den Sex ins Zentrum, sondern die kurzen, mitunter sinnlosen, flirty Gespräche drumherum  und die überraschende Ehrlichkeit, die inmitten dieses Körpergetümmels entstehen kann. Der eingangs erwähnte Twink liegt zwei Stunden lang halb bewusstlos auf dem Boden, die anderen machen erstaunlich unbeeindruckt weiter  bis er irgendwann aufwacht und nach der nächsten Line fragt. Dazwischen teilen die Anwesenden ihre Unsicherheiten: Der eine fühlt sich zu fett, obwohl er viel trainiert, der andere zu dünn, weil er trotz Muskeltraining nur schwer zunimmt. Dazu kommen die Angst vor dem Altern und die Sorge, dass die eigene Blüte irgendwann vorbei ist. Karim, der Gastgeber der Chill, bekommt etwa scherzhaft zu hören: "You're Middle Eastern. If I may say, you look way hotter as a grown man."

Zwischen Line und Langeweile

Diese Selbstironie macht Spaß und hätte ruhig ausführlicher verfolgt werden dürfen. Denn jede Reflexion bleibt über die gesamte kurze Laufzeit hinweg ziemlich verknappt. Dabei wäre es durchaus wichtig, nicht darüber hinwegzusehen, dass hier zwar viele schwule und queere Männer zusammenkommen, aber offenbar alle auf der Suche nach mehr Drogen, mehr Sex, mehr Stimulanzien sind  und kaum noch in der Lage scheinen, einander in die Augen zu schauen. Die Serie lässt dabei eine gewisse Langeweile und einen Sinnverlust aufscheinen, die sich beim Sex auf den Chills breitmachen, bis irgendwann nicht einmal mehr klar ist, wer eigentlich wen eingeladen hat.



Die Persiflage könnte gern noch stärker auf die Spitze getrieben werden, statt sich allzu sehr auf den bekannten (Berliner) Figurenkosmos zu verlassen: Da ist der feenhafte französische Twink Alexandre (Klaas Mertens), der sich mit Drogen wegballert und dauergeil ist; der unbedarfte Neuling Alex, der schnell unsicher wird und zunächst glaubt, es handle sich um ein Hook-up zu zweit; der Jock in einer offenen Beziehung, der seine Lässigkeit zur Schau trägt; der Pumper, der erstaunlich offen über seine Körperkomplexe spricht; der gutherzige, dominante Daddy, der bei einer Zigarette einen anderen Daddy kennenlernt.



Die beiden ficken weiter, nachdem sie sich zu ihrem ersten Date verabredet haben. Das ist süß, aber auch etwas ratlos und schnell abgehandelt. Sie sprechen darüber, wie beeindruckend sie den Sex der jüngeren Generation finden und wie cringe ihre eigenen Zwanziger und Dreißiger waren  auch das böte eigentlich Stoff für eine tiefere Auseinandersetzung. Im Hintergrund tummeln sich derweil zahlreiche schemenhafte Gestalten, die auf G sind und vor allem dem Takt der Droge folgen.



| Direktlink | Trailer zur Serie

Momente überraschender Zärtlichkeit und Selbstironie



"Chill" hat zweifelsohne gute Ansätze, macht für kurze Zeit Spaß und findet immer wieder Momente überraschender Zärtlichkeit und Selbstironie. Aber die Serie bräuchte mehr Zeit, mehr Ehrlichkeit und mehr Tiefe, um die Vorurteile aufzubrechen, gegen die sie offenbar anerzählen will. Denn wer schwule Sex- und Drogenkultur persiflieren will, muss sich auch fragen lassen, welche Bilder dabei reproduziert werden. Der Twink, der Jock, der Daddy: Das sind zwar dankbare Figuren für eine schnelle Pointe, aber noch keine Charaktere.



Und auch Selbstironie allein ist noch keine Selbstkritik. So bleibt "Chill" ausgerechnet dort zu bequem, wo es interessant werden könnte: bei der Frage, was diese Menschen eigentlich suchen, wenn sie sich immer wieder in denselben Räumen, mit denselben Substanzen und denselben Unsicherheiten begegnen. Nicht immer liegt in der Kürze die Würze. Manchmal fehlt schlicht die Zeit, hinter die eigenen Klischees zu schauen.



Die erste Folge ist bereits für 1,99 Euro auf der Website von Q Studios Berlin abrufbar, die zweite folgt am 6. November, die dritte und letzte am 20. November. Die Serie ist auf Englisch gedreht und wird unter anderem mit deutschen Untertiteln angeboten.