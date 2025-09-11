Peking: Polizei drängt queeres Filmfestival zur Absage

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Poster zur "Love Queer Cinema Week"

Nach Druck der Polizei ist das unabhängige queere Filmfestival in der chinesischen Hauptstadt Peking kurzfristig abgesagt worden. Die Love Queer Cinema Week, auch bekannt als Beijing Queer Film Festival, hätte vom 30. Oktober bis zum 8. November in der chinesischen Hauptstadt stattfinden sollen. Wie die britische Zeitung "The Guardian" berichtet, ging der Absage offenbar eine Kampagne anhaltender Schikanen durch die Behörden voraus. Demnach erhöhte die Polizei in den vergangenen Wochen mit wiederholten Anrufen den Druck auf das Festival.

Das Festivalteam nannte in seiner am Donnerstag auf Instagram veröffentlichten Erklärung keine Gründe. "Für die Unannehmlichkeiten und die Enttäuschung, die die Absage allen bereitet, die teilnehmen wollten oder sich auf die Filmwoche gefreut hatten, entschuldigen wir uns zutiefst", hieß es darin.

Das Festival war 2001 von Studierenden der Peking-Universität gegründet worden und bot als einziges Filmfestival in Festlandchina eine öffentliche Bühne für Filme und Diskussionen über queere Themen. Mehrere internationale Filmschaffende, deren Werke für das diesjährige Programm ausgewählt worden waren, waren laut "Guardian" bereits nach China gereist.

Maya Wang, stellvertretende Asien-Direktorin von Human Rights Watch, sagte der Zeitung, die Regierung unter Xi Jinping verschärfe unablässig die soziale und ideologische Kontrolle. "Ein queeres Filmfestival ist im Grunde all diesen sich überlagernden Zwängen ausgesetzt." Hongwei Bao, Professor für Chinastudien an der University of St Andrews, sprach von einer abschreckenden Wirkung auf die queere Community in China.

Bereits im Juni waren Vorführungen queerer Filme im Pekinger Institut français während des Pride-Monats nach Druck der Polizei abgesagt worden. (cw)

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