Ulrike Ottinger, wären Sie gerne unsterblich?

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Heute, 10:13h 8 Min.

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Nicht ganz umsonst trägt Erzsébet Báthory den Beinamen Blutgräfin. Die Vampirin saugt nicht nur das Blut junger Frauen aus, sie muss auch ihr Reich retten. In blutroten, schillernden Kleidern steigt sie, gespielt von Isabelle Huppert, deshalb in die Wiener Unterwelt hinab. Dabei stets an ihrer Seite: Birgit Minichmayr als Zofe Hermine.



"Die Blutgräfin" ist ein glitzernder, barocker Vampirfilm, der sich für den Blutsauger*innen-Mythos genauso interessiert, wie er die Camp-Ästhetik feiert. Und dann tritt auch noch Conchita Wurst auf (Filmkritik von queer.de).



Seit Donnerstag läuft "Die Blutgräfin" in deutschen Kinos. Die queere Avantgarde-Regisseurin Ulrike Ottinger Zeit hat sich ausführlich Zeit genommen, um mit uns über den Film zu sprechen.

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Ihre Vampirin beißt ausschließlich Frauen. Das wird oft sehr genussvoll dargestellt, fast erotisch. Wie nah sind sich Begehren und Tod in Ihrem Film?



Das ist eine schwierige Frage, aber in diesem Fall ist der Genuss und die Freude daran vorherrschend, weil die Damen ja auch alle wiederauferstehen, wie das bei Wiedergängern der Fall ist. Und Vampire sind ja ansteckend, das ist für mich auch ein sehr lustiger Aspekt des Ganzen.



"Die Blutgräfin" ist wieder sehr Camp, sehr künstlich, bombastisch, barock. Ist das ein visuelles Konzept, das von Anfang an feststand?



Ja, das stand von Anfang an fest. Alle meine Filme sind Camp! Das kommt durch das Montageverfahren, wo man sehr viel unterschiedliche Dinge zusammenbringen kann. Natürlich gibt es viele Anspielungen im Film, die homosexuelles oder lesbisches oder anderes Begehren spiegeln. Mein Film ist auf Paaren aufgebaut, auch gegensätzlichen, und daraus entsteht ein gewisser Witz: die Blutgräfin und die Zofe  am Anfang ist sie ganz devot und mit der Zeit wird sie selbstbewusster und agiert eigenständig. Ein wunderbares Paar ist auch Baron Bubi und sein Therapeut. Als Familienrebell, wohlgemerkt als vegetarischer Familienrebell, soll Baron Bubi von seinem Therapeuten zur Normalität zurückgebracht werden. Da stellt sich doch die Frage: Was heißt hier Normalität? Der Film spielt mit all diesen Erwartungen.



Isabelle Huppert spielt die Titelfigur in "Die Blutgräfin" (Bild: Neue Visionen Filmverleih)

Die sogenannte Blutgräfin Erzsébet Báthory ist eine reale Figur. Woher kam Ihr Interesse an ihr?



Sie ist eine reale historische Figur, nur ob das, was ihr alles nachgesagt wird, wahr ist, weiß man nicht. Das habe ich am Interviewtag der Berlinale gemerkt, wo ich ungefähr 70 Interviews gab und immer gefragt habe, ob die Geschichte der Gräfin Báthory bekannt ist  und jeder hat mir etwas anderes erzählt. Ich arbeite gerne mit Figuren, die Fantasien auslösen, vor allem Frauenfiguren, wie zum Beispiel in meinem Film "Madame X  eine absolute Herrscherin". Ob bewusst oder nicht, ordnet das Publikum Frauen doch anders ein. Mit einer Vampirin sind noch stärkere Fantasien verbunden als mit einem Vampir. Ich will die Erwartungen unterlaufen, aber dafür muss man das Vampirgenre sehr ernst nehmen, um dann etwas anderes damit machen zu können. Ich möchte, dass einem der Teppich ein bisschen unter den Füßen weggezogen wird, aber auf eine sehr humorvolle Art.



Ihr Film ist sehr wienerisch. Vielleicht ist es sogar der wienerischste Film seit dem Wien-Klassiker "Der dritte Mann" von 1949?



Ich kenne kaum eine Stadt, die sich so eignet, um einen Vampirfilm zu drehen, vielleicht noch Prag. Dieses nächtliche Wien evoziert natürlich etwas, genau wie die anderen unglaublichen Orte, die ja auch Orte ihrer Zeit sind. Die wechselvolle Geschichte Wiens lässt sich in den Gebäuden ablesen: So war zum Beispiel der Narrenturm ein frühes Asyl für psychisch Kranke, die zuvor ja eher in Käfigen zur Schau gestellt wurden. Oder gleich am Anfang des Films gleitet die Blutgräfin auf einem Kahn durch die Seegrotte Hinterbrühl, wo es früher Bergbau gab und später Zwangsarbeiter unter Hitler heimlich an einer Wunderwaffe arbeiteten, und die heute ein touristischer Ort ist.



Poster zum Film: "Die Blutgräfin" läuft seit 29. Oktober 2026 im Kino

Das Wienerische ist auch durch Elfriede Jelinek präsent. Die Literaturnobelpreisträgerin war am Drehbuch beteiligt. Wie haben Sie mit ihr zusammengearbeitet?



1998, auf einer Reise nach Wien, ist mir die Idee für den Film gekommen. Dann habe ich das ganze Buch mit Dialogen geschrieben, und als ich alles fertig hatte, habe ich ein Jahr später Elfriede Jelinek angerufen und gefragt, ob wir nicht zusammen auf meine Dialoge gucken können. Dann hat sie mir einige ihrer wunderbaren Wortkombinationen geschickt und in ihrer Großzügigkeit gesagt: "Ulrike, wenn du was brauchen kannst, nimm es, wenn du nichts brauchen kannst, lass es." Da sind sehr schöne Sachen rausgekommen, die einige Dialoge geschärft haben. Zum Beispiel hatte ich bei den Ahnen geschrieben, "wir müssen kühles Blut bewahren". Und dann hat sie gesagt, da könntest du doch dazu setzen, "wo immer wir einen Kühlschrank finden".



Sie haben das Drehbuch Ende der 1990er Jahre angefangen, aber dann hat es sehr lange gedauert, bis Sie den Film drehen konnten. Wie kurz vorm Aufgeben waren Sie?



Ich habe es zweimal sehr ernsthaft versucht, aber wir haben nicht das Geld zusammengebracht. Ich habe immer gesagt, wenn einmal die Situation da ist, dann springe ich auf den fahrenden Zug. Ja, und diese Situation kam  manchmal gibt es den günstigen Wind und manchmal nicht. Ich bin alt genug, um zu wissen, dass man damit leben muss. Das ist manchmal sehr bitter, aber wenn man nicht vorwärts gehen kann, muss man rückwärts oder seitwärts gehen, aber man darf nie den Mut verlieren.



Stand denn Ihre Besetzung die ganze Zeit über fest oder hat die sich auch verändert?



Einige im Cast waren schon sehr lange geplant, wie Isabelle Huppert oder Birgit Minichmayr. Ich hatte früher auch schon an andere Besetzungen gedacht, die waren aber mittlerweile zu alt (lacht). Da es finanzielle Unterstützung aus Luxemburg gab, habe ich diese beiden wunderbaren Vampirologen gefunden, André Jung und Marco Lorenzini, das sind tolle Schauspieler. Wenn ich Bücher schreibe, habe ich eigentlich immer schon eine Vorstellung vom Cast, aber manchmal entscheidet man sich für jemanden, den man zuvor gar nicht im Kopf hatte. So war das bei Thomas Schubert, der Baron Bubi spielt, den ich so liebe, da habe ich mir zuerst einen jüngeren Mann vorgestellt. Aber dann habe ich ihn in einem Film gesehen, ihn danach getroffen und dachte: Dieses freundliche, runde Gesicht und dieses Offene ist perfekt für diese Rolle. Und dann spielt ein anderer Aspekt, den man im Kopf hatte, plötzlich gar keine Rolle mehr.



Und wie passt Conchita Wurst da rein?



Das ist mein Collageprinzip und meine Liebe für Camp! Dazu gehört eine enorme Präzision. Ich habe ihn sehr bewundert! Ich wollte ihm erst nur eine Rolle geben, aber dann habe ich ihm gleich noch zwei weitere dazugegeben, weil ich ihn so großartig fand.



Wenn Sie schon vorher so ein genaues Bild vom Film haben: Wie stellen Sie sicher, dass er so wird wie in Ihren Vorstellungen?



Ich habe vier Drehbücher erstellt, eines ist so schwer, dass ich es kaum mehr tragen kann, das ist das Materialbuch. Da sind die Fotos, Zeichnungen, Skizzen, Notizen von mir drin. Das wurde digitalisiert und war überall in den Studios mit dabei, wo wir die Sachen hergestellt haben. Das gibt den Mitarbeitenden eine Vorstellung, wohin die Reise gehen soll. Das hilft enorm, wenn man Mitarbeitende hat, die das verstehen und auch realisieren können. Und solche hatte ich glücklicherweise.



| Direktlink | Trailer zum Film

Der Film macht viel Spaß, aber man kann ihn auch ein bisschen ernster lesen. Die Blutgräfin spricht auch Russisch, sie erzählt vom kalten Moskau, aus dem sie kommt. Auch im echten Moskau regiert jemand, der das Blut der Ukrainer*­innen aussaugen möchte. Oder ist dieser politische Bezug zu weit hergeholt?



Natürlich nicht. Alle politischen Bezüge sind sehr real. Auch dass einige der großen Amerikaner glauben, sie könnten ewig leben  eine größere Hybris kenne ich nicht. Das ist doch der Horror an sich, sich vorzustellen, dass solche Menschen Hunderte von Jahren leben. Meine Filme haben einen scharfen Witz, aber sie gehen auch immer in die historische Tiefe: Machtverhältnisse haben bestimmte Strukturen, nur das Instrumentarium, dessen sich die Mächtigen, die Diktatoren bedienen, ändert sich. Aber die Struktur, dass man die Schwächen, Ängste oder die Armut der anderen ausnutzt zu seinem eigenen Vorteil, bleibt. Das ist ein Untergrund in allen meinen Filmen.



Vampire sind unsterblich. Wie hat sich Ihr persönlicher Blick im Laufe des Projekts, also in fast 30 Jahren, auf Unsterblichkeit verändert? Wäre das was für Sie?



Nein, grauenhaft! Natürlich stirbt niemand gerne, aber ein Mensch, der ewig leben würde, wäre mir eine schreckliche Vorstellung. Man muss immer wieder dem Neuen Platz machen, wenn es so weit ist.



Wie haben Sie selbst sich denn mit dem Alter verändert?



Man wird etwas milder im Urteil über andere, und man ist sehr beunruhigt über eine ewige Wiederkehr von allen Formen von Missbrauch, vor allen Dingen Machtmissbrauch. Das ist das, was mich im Augenblick am meisten bedrückt. Und dass es offenbar kaum ein Rezept gibt, das zu beeinflussen. Und ich glaube auch nicht mehr daran, dass Filme eine große Aufklärungsarbeit leisten können, leider. Ich glaube eher, Filme können die unterstützen, die einen kritischen oder wachen Blick auf ihre Umwelt haben.

Infos zum Film



Die Blutgräfin. Vampirkomödie. Österreich, Luxemburg, Deutschland 2026. Regie: Ulrike Ottinger. Cast: Isabelle Huppert, Birgit Minichmayr, Thomas Schubert, Lars Eidinger, André Jung, Tom Neuwirth. Laufzeit: 119 Minuten. Sprache: deutsche Originalfassung. FSK 12. Verleih: Neue Visionen. Kinostart: 29. Oktober 2026