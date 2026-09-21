Rita Ora verwandelt sich an Halloween in Dolly Parton

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Rita Ora (35) hat sich für Halloween in Dolly Parton (1946-2026) verwandelt. Wie die "Daily Mail" berichtet, besuchte die bisexuelle Sängerin am Freitag die Halloween-Party des Modelabels The Frankie Shop in New York. Auf dem Kopf trug sie eine üppige blonde Perücke, die an Partons berühmte toupierte Hochsteckfrisur erinnerte. Dazu kombinierte Ora ein tief ausgeschnittenes, bauchfreies Top.



Auf TikTok teilte sie einen Clip ihres Kostüms und widmete es ausdrücklich der Country-Legende: "Only for you Dolly". In dem Video posiert Ora in dem Look, zu dem auch Jeans mit einem auffälligen roten Gürtel und eine schwarze Weste über der hellblauen Bluse gehörten. Die Lider sind hellblau geschminkt.



Fans diskutieren über das Kostüm



Parton war im August im Alter von 80 Jahren gestorben. Zahlreiche Stars aus der Musikwelt würdigten sie anschließend. Rita Oras neue Hommage sorgte für geteilte Reaktionen. In den TikTok-Kommentaren gingen die Meinungen auseinander. Eine Nutzerin wollte wissen, wann sich Parton je so gekleidet haben soll. Ein weiterer Fan war dagegen überzeugt, dass Parton der Look gefallen hätte. Ein User pflichtete ihm bei: "Können wir bitte aufhören, 'zu früh' zu sagen, denn das ist nicht der Fall  es ist schließlich Halloween. Dolly ist eine Ikone. Sich als sie zu verkleiden, ist keine Beleidigung."

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Harry Styles als Elvis

Harry Styles (32) trat zu Halloween ebenfalls als Musikikone in Erscheinung. Wie "People" berichtet, kam der 32-Jährige beim ersten von zwei "Harryween"-Konzerten im New Yorker Madison Square Garden am 30. Oktober als Elvis Presley auf die Bühne. Er trug den typischen weißen Anzug des "King of Rock 'n' Roll" samt satingefüttertem Cape und goldener Sonnenbrille.



Im Publikum soll ausgerechnet Elvis' Enkelin Riley Keough den Auftritt mit dem Handy festgehalten haben. Neben ihr stand Styles' Verlobte Zoë Kravitz im Teufelskostüm samt Hörnern.

Elvis blieb an dem Abend nicht Styles' einzige Verwandlung. Für einen weiteren Programmpunkt schlüpfte er in das Outfit, mit dem er sich als 16-Jähriger bei "The X Factor" vorgestellt hatte. Dazu sang er wie damals seinen Casting-Song, eine Coverversion von Stevie Wonders "Isn't She Lovely".



Mit den beiden Halloween-Shows beendet Styles seine Residency von insgesamt 30 Konzerten in der New Yorker Arena. Die Kostümpartys haben bei ihm Tradition. Erstmals feierte er "Harryween" 2021 während seiner "Love on Tour", damals ebenfalls an zwei Abenden im Madison Square Garden. (spot/cw)