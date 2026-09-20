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In Berlin sind am Freitag zwei Menschen in queer­feindlicher Absicht beleidigt und bedroht worden  in einem Fitnessstudio im Ortsteil Wedding und an einem S-Bahnhof in Prenzlauer Berg. Das teilte die Berliner Polizei am Samstag mit. In beiden Fällen hat der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts die Ermittlungen übernommen.



Im ersten Fall gerieten laut Polizei gegen 11:15 Uhr eine 30-jährige Person, die "augenscheinlich der queeren Community zugehörig" gewesen sei, und ein Unbekannter in den Nassräumen eines Fitnessstudios in der Gerichtstraße in Streit. Dabei soll der Mann die Person homofeindlich beleidigt und bedroht haben. Er habe eine bedrohliche Körperhaltung eingenommen und die Hand erhoben. Die 30-jährige Person flüchtete nach Polizeiangaben in einen Personalraum, erlitt dort eine Panikattacke und wurde von einer Mitarbeiterin betreut. Der Täter verließ das Studio, bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen.



Kurz nach 21 Uhr wurde die Polizei zum S-Bahnhof Landsberger Allee gerufen. Ein 21-Jähriger sei auf dem Gehweg der Landsberger Allee von Unbekannten queer­feindlich beleidigt worden, hieß es. Einer der Täter soll anschließend auf den jungen Mann zugegangen sein, ein eingeklapptes Messer gezeigt und Trittbewegungen in seine Richtung gemacht haben. Als die Einsatzkräfte eintrafen, waren die Täter nicht mehr vor Ort.

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Ermittelt wird im Fall in Wedding wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung, in Prenzlauer Berg wegen des Verdachts der Bedrohung mit Waffen  laut Polizei "jeweils mit queerfeindlichem Hintergrund".



Immer wieder gibt es aus Berlin Berichte über LGBTI-feindliche Übergriffe, da die Landespolizei mögliche Hassverbrechen aufgrund der sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität gezielt publik macht und diese daher vergleichsweise häufig der Öffentlichkeit meldet. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in der Hauptstadt haben eigene Ansprechpartner*innen für queere Menschen. (pm/cw)