Hauptmenü Accesskey 1 Hauptinhalt 2 Footer 3 Suche 4 Impressum 8 Kontakt 9 Startseite 0
Neu Presse TV-Tipps Termine
© Queer Communications GmbH
https://queer.de/?60192

TV-Star zeigt sich ehrgeizig

Klimmzüge mit fast 69: Ellen DeGeneres will fitter werden

Ellen DeGeneres hat sich ein sportliches Ziel gesetzt. Auf Instagram zeigt die lesbische Ex-Talkshow-Moderatorin, wie sie dafür trainiert, und nimmt sich dabei selbst auf die Schippe.


Im Januar feiert Ellen DeGeneres ihren 69. Geburtstag (Bild: Tasos Katopodis / Getty Images North America / Getty Images via AFP)

Bis zu ihrem 69. Geburtstag am 26. Januar will Ellen DeGeneres (68) fitter werden. Wie sie in einem Instagram-Posting mitteilte, arbeitet sie an ihrer Kraft.

Am Freitag teilte die frühere Talkshow-Moderatorin auf Instagram ein Video, das sie beim Klimmzugtraining zeigt. Ganz ohne Unterstützung geht es noch nicht: DeGeneres zieht sich mithilfe eines Fitnessbandes nach oben, im Hintergrund läuft "Mr. Brightside" von The Killers.

Instagram
Datenschutz-Einstellungen | Info / Hilfe

In der Videobeschreibung kommt sie möglichen Kritiker*innen gleich zuvor. "Ja, ich weiß, ich benutze ein kleines Haargummi, aber es ist wirklich nur so ein dünnes Gummiband, wie man es für einen Pferdeschwanz benutzt", schrieb sie. "Es ist superdünn. Aber glaubt mir, es ist schwierig."

Dabei soll es nicht bleiben. "Mein Ziel ist es, einen Klimmzug ganz ohne Unterstützung zu schaffen. Dann zwei, dann drei  und dann, na ja, ihr wisst schon", erklärte DeGeneres. Mit ihrem bisherigen Fortschritt ist sie trotzdem schon ganz zufrieden: "Aber gar nicht schlecht für fast 69."

- Werbung -

Sehnsucht nach dem Fernsehen

Das Sportvideo folgt auf einen Auftritt in der "Graham Norton Show" am 16. Oktober. Dort hatte DeGeneres zugegeben, dass ihr die Arbeit vor der Kamera fehlt. "Ich habe momentan nichts Konkretes vor und vermisse es sehr, im Fernsehen aufzutreten", sagte sie. "Ich vermisse vieles daran  das Lachen mit den Autoren und dem Publikum. Ich denke darüber nach, hier etwas zu machen."

Mit "hier" meint sie Großbritannien. 2024 hatte DeGeneres Hollywood den Rücken gekehrt und war mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (53) über den Atlantik gezogen (queer.de berichtete).

- Werbung -
Video - The KLM Pride House: When Pride Takes Flight 🌈✈️

Scherz über britische TV-Shows

Die Chancen auf ein neues Format sieht sie dort mit einem Augenzwinkern. "Ich glaube, es ist hier ziemlich einfach, ins Fernsehen zu kommen", scherzte sie. "Es gibt eine Töpfershow, es gibt eine Nähshow und es gibt sogar eine Show über Leute, die Fernsehsendungen anschauen." Gemeint waren die britischen Sendungen "The Great Pottery Throwdown", "The Great British Sewing Bee" und "Gogglebox".

Bekannte Gesichter aus der alten Heimat trifft das Paar auch in England. Im September wurden DeGeneres und de Rossi mit Herzogin Meghan (45) in einem Pub aus dem 18. Jahrhundert bei Burford in Oxfordshire gesehen. In Montecito waren sie früher Nachbarinnen von Meghan und Prinz Harry (42). (spot/cw)

Feedback an Redaktion queer.de unterstützen
Mailen Telegram WhatsApp
Teilen Teilen Reddit
-w-

Top-Links (Anzeige)
-w-

Schwerpunkt Ellen DeGeneres
25.04.26 | Kurzfilm aus dem "Findet Nemo"-Universum
Ellen DeGeneres bestätigt: Sie leiht Dory erneut ihre Stimme
04.02.26 | Sie lebt in England
Neues Haus in Montecito: Zieht es Ellen DeGeneres zurück in die USA?
30.12.25 | Zurück zu platinblond
Ellen DeGeneres verabschiedet sich von ihren grauen Haaren
11.09.25 | Prominente Lesben
Rosie O'Donnell: Bruch mit Ellen DeGeneres war "das Schmerzhafteste"
21.07.25 | Keine Lust mehr auf die USA
Flucht vor Trump: Ellen DeGeneres findet in England "alles besser"
07.05.25 | Neuer Look in England
Strohblond war einmal: So sieht Ellen DeGeneres nicht mehr aus
-w-
Neu auf queer.de
TV-Star zeigt sich ehrgeizig
Klimmzüge mit fast 69: Ellen DeGeneres will fitter werden
Polizeibericht
Berlin: Zwei queer­feindliche Vorfälle an einem Tag
Stars im Kostüm-Fieber
Rita Ora verwandelt sich an Halloween in Dolly Parton
Selbst­bestimmungs­gesetz
Zwei Jahre SBGG: Neue Zahlen aus Mecklenburg-Vorpommern
Interview
Ulrike Ottinger, wären Sie gerne unsterblich?
China
Peking: Polizei drängt queeres Filmfestival zur Absage
Video des Tages
Was bleibt, wenn jemand geht
Mini-Serie "Chill"
Worüber man auf schwulen Sexpartys spricht