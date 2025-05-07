Klimmzüge mit fast 69: Ellen DeGeneres will fitter werden

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Bis zu ihrem 69. Geburtstag am 26. Januar will Ellen DeGeneres (68) fitter werden. Wie sie in einem Instagram-Posting mitteilte, arbeitet sie an ihrer Kraft.



Am Freitag teilte die frühere Talkshow-Moderatorin auf Instagram ein Video, das sie beim Klimmzugtraining zeigt. Ganz ohne Unterstützung geht es noch nicht: DeGeneres zieht sich mithilfe eines Fitnessbandes nach oben, im Hintergrund läuft "Mr. Brightside" von The Killers.



In der Videobeschreibung kommt sie möglichen Kritiker*innen gleich zuvor. "Ja, ich weiß, ich benutze ein kleines Haargummi, aber es ist wirklich nur so ein dünnes Gummiband, wie man es für einen Pferdeschwanz benutzt", schrieb sie. "Es ist superdünn. Aber glaubt mir, es ist schwierig."



Dabei soll es nicht bleiben. "Mein Ziel ist es, einen Klimmzug ganz ohne Unterstützung zu schaffen. Dann zwei, dann drei  und dann, na ja, ihr wisst schon", erklärte DeGeneres. Mit ihrem bisherigen Fortschritt ist sie trotzdem schon ganz zufrieden: "Aber gar nicht schlecht für fast 69."

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Sehnsucht nach dem Fernsehen

Das Sportvideo folgt auf einen Auftritt in der "Graham Norton Show" am 16. Oktober. Dort hatte DeGeneres zugegeben, dass ihr die Arbeit vor der Kamera fehlt. "Ich habe momentan nichts Konkretes vor und vermisse es sehr, im Fernsehen aufzutreten", sagte sie. "Ich vermisse vieles daran  das Lachen mit den Autoren und dem Publikum. Ich denke darüber nach, hier etwas zu machen."



Mit "hier" meint sie Großbritannien. 2024 hatte DeGeneres Hollywood den Rücken gekehrt und war mit ihrer Ehefrau Portia de Rossi (53) über den Atlantik gezogen (queer.de berichtete).

Scherz über britische TV-Shows

Die Chancen auf ein neues Format sieht sie dort mit einem Augenzwinkern. "Ich glaube, es ist hier ziemlich einfach, ins Fernsehen zu kommen", scherzte sie. "Es gibt eine Töpfershow, es gibt eine Nähshow und es gibt sogar eine Show über Leute, die Fernsehsendungen anschauen." Gemeint waren die britischen Sendungen "The Great Pottery Throwdown", "The Great British Sewing Bee" und "Gogglebox".



Bekannte Gesichter aus der alten Heimat trifft das Paar auch in England. Im September wurden DeGeneres und de Rossi mit Herzogin Meghan (45) in einem Pub aus dem 18. Jahrhundert bei Burford in Oxfordshire gesehen. In Montecito waren sie früher Nachbarinnen von Meghan und Prinz Harry (42). (spot/cw)