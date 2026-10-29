Wie eine queere Liebesgeschichte Barry Ward von Schuldgefühlen befreite

Von Lysander-Noël Liermann

Heute, 04:12h 6 Min.

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Im zugleich idyllischen und rauen Setting der nordwalisischen Küste spielt Helen Walshs neuer Film "On the Sea", der im vergangenen Jahr beim Edinburgh International Film Festival Weltpremiere feierte. Im September trafen wir Hauptdarsteller Barry Ward im Rahmen des Queerfilmfestivals in Berlin.



Er spielt den ruhigen und prinzipientreuen Jack, einen Muschelfischer in dritter Generation, der mit seiner Frau ein bescheidenes und stabiles Leben führt. Das Verhältnis zu seinem Sohn ist angespannt und voller Erwartungen, wie sie in seiner Familie wohl schon seit Generationen weitergegeben werden. Ward beschreibt die Beziehung dennoch als "ganz natürlich, wenn man Vater eines Sohnes im Teenageralter ist, der versucht, seinen eigenen Weg zu finden".



Dann kommt Daniel



"Ich habe ihn nie als jemanden gesehen, der sich in einem ständigen inneren Konflikt befindet", erklärt Ward, als wir über die Sexualität seiner Figur sprechen. "Dann taucht Daniel auf, dieser junge Matrose, der alles durcheinanderbringt." Vorher habe Jack weder ständig darüber nachgedacht noch "jeden Tag das Bedürfnis verspürt, diese Seite von sich auszuleben oder zum Ausdruck zu bringen". "On the Sea" erzählt also eine klassische Geschichte queeren Erwachens.



Doch die damit einhergehenden Komplikationen machen den Film zu einem ruhigen, aber deshalb nicht weniger wirkmächtigen Drama, dessen emotionale und zugleich politische Sprache hängen bleibt. Laut Ward ist eine "ganz offensichtliche" weitere Ebene des Films die Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Denn Jack entspricht auf den ersten Blick ziemlich genau dem, was sich eine konservative Gesellschaft von Männern erhofft. "Aber in diesem Umfeld gab es eine ganz bestimmte Form von Männlichkeit", führt Ward aus.



Das Zögern, das Jack verspürt, als er merkt, dass seine inneren Wünsche nicht mit seinem äußeren Bild übereinstimmen, erklärt sich Ward mit internalisiertem Konservatismus: "Mit dem Druck der Gemeinschaft und den gesellschaftlichen Erwartungen, die auf ihm lasten. Er lebt nach den Maßstäben anderer Menschen, und sein Leben ist im Grunde schon seit seiner Geburt vorgezeichnet." Laut dem irischen Schauspieler handelt "ein großer Teil des Films von dieser Art konservativer Existenz. Und die Familie als Einheit ist natürlich schon immer eine konservative Vorstellung gewesen."

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Das Dorf als Gegenspieler



Poster zum Film: "On the Sea" startet am 5. November 2026 im Kino

Regisseurin Helen Walsh, die auch das Drehbuch schrieb, wurde Ward zufolge von einem realen Fall inspiriert, "bei dem ein Mann eine homo­sexuelle Affäre hatte und daraufhin von seiner Gesellschaft ausgegrenzt wurde". Den passenden Schauplatz fand sie erst "in diesem walisischen Umfeld und dieser Dorfgemeinschaft. Es eignet sich hervorragend, um einen Kontrast zu Jacks eigenen inneren Konflikten und Gefühlen herzustellen."



Homophobie gilt in diesem Setting laut Ward für Männer als "Ehrenabzeichen, ein Zeichen dafür, wie hart sie sind". "Jack tut mir an diesem Ort leid. Ich beneide ihn nicht", gesteht Ward. "Und leider gibt es solche Orte tatsächlich. Sie sind sogar die Regel. Selbst hier in Berlin und in Dublin gibt es täglich Homophobie. Es ist nicht so, dass der Kampf gegen Homophobie gewonnen wäre und damit alles vorbei ist. Das ist ein fortlaufender Prozess."



Daher diene die Gemeinschaft auch als "Antagonist. Sie steht in einem direkten Gegensatz zu ihm. Sie ist ein weiteres Hindernis, das Jack überwinden muss". Es gehe auch darum, den eigenen Instinkt zu überwinden: "Wir sind von Natur aus darauf programmiert, soziale Zugehörigkeit als Mittel zum Überleben zu suchen. Ich bin mir sicher, dass ihm bewusst ist, dass die Gemeinschaft ihm gegenüber nicht besonders verständnisvoll sein würde." Daniel hingegen "steht für diese Freiheit und Befreiung", führt Ward aus.



Ein inneres Schlachtfeld



Erst im Gespräch wird Ward bewusst, wie politisch Jacks Handeln eigentlich ist: "Jack war ein angesehenes Mitglied der Gemeinschaft und gewissermaßen das Gesicht dieses moralischen Zentrums. Und dann tut er etwas, das von Konservativen und ganz besonders von religiösen Gruppen als derart unmoralisch angesehen wird." Dabei gehe es um Machtstrukturen und "die verdammte Gehirnwäsche, der Menschen von Geburt an ausgesetzt sind". Sich dagegen aufzulehnen, sei ein "interessantes inneres Schlachtfeld".



"On the Sea" lädt daher ein, Jack auf seiner riskanten Reise ins Unbekannte zu begleiten. Zu beobachten, wie er sich seinen Emotionen hingibt. Mitzuerleben, wie er von seiner Dorfgemeinschaft ausgegrenzt wird. Mitzufühlen, wie er seine Männlichkeit in anderen Formen wiederzufinden versucht. Im Film "gibt es diese, wie ich hoffe, wunderschönen Liebesszenen, die gleichzeitig zärtlich, leidenschaftlich und männlich sind", beschreibt Ward. "Diese Liebesszenen vereinen all diese Ausdrucksformen und die verschiedenen Facetten dieser komplexen Männlichkeit."



Aus seiner Sicht ist Helen Walshs Arbeit "wirklich brillant darin, komplexe politische Haltungen, Positionen und Situationen zu erforschen, sie auseinanderzunehmen, zu dramatisieren und dem Publikum die Möglichkeit zu geben, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und zu eigenen Entscheidungen oder Schlussfolgerungen zu gelangen".

Mutiger durch die Rolle

"Die Rolle hat mich definitiv mutiger gemacht", resümiert Ward, ohne zu zögern. "Ich glaube, die Rolle hat viele Ängste beschwichtigt. Vielleicht keine, die nach außen sichtbar sind, sondern einige tief verwurzelte Ängste."



Außerdem habe die Rolle "viele Dinge infrage gestellt, die ich vielleicht einfach akzeptiert oder nie gründlich hinterfragt hätte". Ein Beispiel dafür ist die gesellschaftliche Vorstellung von Familie. "Ich bin in einer sehr traditionellen Familie aufgewachsen und katholisch erzogen worden", erzählt er. "Deshalb werden solche Dinge nicht hinterfragt. Man glaubt es einfach, und deshalb stellt man es nicht infrage." Erst durch das Drehbuch sei er "gezwungen" gewesen, "die Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Und dann war es so, als würde man herausfinden, dass es den Weihnachtsmann nicht gibt. Oder als ich etwas älter war und die Existenz Gottes verneinte. Da dachte ich: 'Scheiße, das ist doch eine verdammte Verarsche.'" Sein Fazit: "Diese Vorstellung von traditionellen Familienwerten ist keine natürliche Ordnung der Dinge. Sie ist genauso ein verdammtes gesellschaftliches Konstrukt wie alles andere auch."



| Direktlink | Deutscher Trailer zum Film

Vom Sturm zur Stille



Die Rolle habe ihm auch geholfen, sich aus diesem Konstrukt zu befreien  und von einem "Schuldgefühl", das aus seiner persönlichen Situation herrührt. "Ich habe einen wunderbaren Sohn mit einer ehemaligen Partnerin. Er hat also zwei Zuhause. Und natürlich bringt das einige Themen mit sich. So habe ich das Leben in meiner eigenen Kindheit nicht erlebt. Deshalb ist das kompliziert", erklärt er. "Und dann übernimmt man eine so interessante Rolle wie diese, die die eigene Denkweise verändert. Das kann sehr befreiend sein. Es kann einen gegenüber den unterschiedlichsten Dingen toleranter machen."



Zu Beginn des Films ist etwas zu hören, bevor etwas zu sehen ist: Meeresrauschen, das auf eine raue Umgebung schließen lässt. Ganz automatisch entsteht eine Vorstellung davon, was gleich zu erwarten ist. Auch das letzte Bild zeigt die See. Aus der Rauheit ist mittlerweile Stille geworden, die peitschenden Wellen sind ruhig fließenden und unendlich weiten Wassermassen gewichen. Ein passendes Bild: Wer sich darauf einlässt, kann in den dazwischenliegenden 111 Filmminuten eigene Konstrukte hinterfragen. Und dadurch vielleicht sogar Fragmente innerer Ruhe finden.

Infos zum Film



On the Sea. Drama. Großbritannien 2025. Regie: Helen Walsh. Cast: Barry Ward, Lorne MacFadyen, Liz White, Henry Lawfull, Celyn Jones, Danny Webb. Laufzeit: 111 Minuten. Sprache: englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 16. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 5. November 2026