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Queere Lebensgeschichten

Podcast "Queer Voices" startet in dritte Staffel

Manuela Kay hält die Ehe für alle für eine gefährliche Anpassung  und eröffnet damit die dritte Staffel des Podcasts "Queer Voices" von Élie Chevillet. Ein Rückblick auf zwölf Folgen zwischen Flucht, Glaube, Ableismus und Drag.


Im vergangenen Jahr war u.a. Jenaba Samura (l.) bei Élie Chevillet zu Gast (Bild: privat)

Der Podcast "Queer Voices" geht am 2. November in seine dritte Staffel. Zum Auftakt spricht Host Élie Chevillet mit der Berliner Verlegerin Manuela Kay. In der zweiten Staffel waren zwölf Gäste mit sehr unterschiedlichen Lebensgeschichten zu hören, darunter eine trans Pfarrer*in, die intergeschlechtliche Frontperson einer Death-Metal-Band und eine Schwarze Literaturwissenschaftlerin.

Seit September 2024 lädt Chevillet Menschen ein, ausführlich über ihr Leben und die Themen zu sprechen, die ihnen besonders wichtig sind. Die zweite Staffel zeigt, wie unterschiedlich queere Lebensrealitäten sind.

Rap, Religion und Flucht

Den Auftakt der zweiten Staffel machte im November 2025 Kerosin95 mit einem Gespräch über Rainbow-Washing und darüber, warum Rap für ihn untrennbar mit Widerstand verbunden ist.

Die Theologin und Aktivistin Irene Löffler blickte auf Jahrzehnte queerer Geschichte zurück und sprach über Religion und das Älterwerden. Die aus Gambia geflüchtete Fatou erzählte von Erfahrungen, die beim Zuhören teils schwer auszuhalten sind. Die Folge macht deutlich, wie ungleich Privilegien auch unter queeren Menschen verteilt sind.

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Mit dem Journalisten Abby Baheerathan ging es um eelam-tamilische Identität, den Bürgerkrieg in Sri Lanka und die Frage, was passiert, wenn queere Menschen das Schweigen in ihren eigenen Communities brechen.

Besa Kaziu erzählte vom Aufwachsen auf dem Balkan und vom Ankommen in Deutschland. Die alleinerziehende Künstlerin Alice Schöndorfer stellte gängige Vorstellungen von Familie infrage: Was passiert, wenn Elternschaft, Care-Arbeit und Zugehörigkeit nicht automatisch um eine romantische Paarbeziehung herum organisiert werden?

Intergeschlechtlichkeit und Dekolonisierung

Eine Folge widmete sich dem "I" in LGBTI, das häufig wenig Sichtbarkeit bekommt. Lynn ist intergeschlechtlich und wurde als Kind mehrfach ohne medizinische Notwendigkeit operiert. Im Podcast spricht Lynn über systemische Gewalt und die Vorstellung, inter* Körper müssten "korrigiert" werden.

Während einer Europatour war Kimmortal zu Gast, ein Rap-Act aus Vancouver mit philippinischen Wurzeln. Kimmortals Track "This Dyke" war in der Serie "The L Word: Generation Q" zu hören.

Einen Monat später sprach Chevillet mit der Autorin und Wissenschaftlerin Jenaba Samura über Schwarze Queerness und dekoloniale Perspektiven  und über die Behauptung, Queerness sei "nicht afrikanisch".

Die Stand-up-Comedy-Folge mit Neo zeigte, dass Queerness auch "verdammt lustig" sein kann. Themen waren Dating-Apps, Lapdance und Neos zweite Pubertät.

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Erste Live-Aufnahme

In der ersten Live-Aufnahme des Podcasts sprach Chevillet mit der trans Pfarrer*in Tovja Mascha Heymann über Transfeminität und Glauben, über Care-Arbeit, Ableismus und ein Schulsystem, das Kinder mit Behinderung ausgrenzt.

Zum Abschluss der Staffel war die Dragqueen und Lip-Sync-Künstlerin Envy Mor LaRue zu Gast, die sich selbst als "Your Bavarian Turkish Delight" vorstellt.

Popkulturpreis aus Augsburg

Anfang 2026 zeichnete die Stadt Augsburg "Queer Voices" mit dem Popkulturpreis ROY 2025 in der Kategorie "sozial" aus. Der Podcast stelle Menschen und Perspektiven in den Mittelpunkt, die auch innerhalb queerer Communities schnell an den Rand geraten, hieß es zur Begründung.


Auszeichnung für "Queer Voices" in Augsburg (Bild: Jen Egermann)

Staffelstart mit Manuela Kay

Manuela Kay war bis vor wenigen Wochen Verlegerin der Magazine "L-Mag" und "Siegessäule", sie rief den Berliner Dyke* March mit ins Leben und ist beim Pornfilmfestival Berlin aktiv. Im Gespräch geht es um Kreuzberg und die dortige Punkszene vergangener Jahrzehnte, um lesbische Sexualität und Pornografie.

Kay hält wenig von der Vorstellung, queere Emanzipation sei vollendet, wenn queere Menschen genauso leben dürfen wie heterosexuelle. Die Ehe für alle betrachtet sie als gefährliche Anpassung.

Rund um den Welt-Aids-Tag am 1. Dezember folgt eine Folge über das Leben mit HIV. Das Thema verdiene nicht nur an diesem Tag Aufmerksamkeit, betont Chevillet.

"Queer Voices" erscheint auf den gängigen Podcast-Plattformen. Alle Folgen und weitere Informationen gibt es kostenlos auf queer-voices.de. Auf Instagram ist der Podcast unter @queervoices_podcast zu finden. (pm/cw)

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

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