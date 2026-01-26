Jahly: "Maskulinität und Submissivität schließen sich überhaupt nicht aus"

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Heute, 06:40h 6 Min.

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Im neuen RTLZWEI-Format "Maison Tabou" steht das körperliche Knistern vor dem klassischen Kennenlernen: Die Singles begegnen sich zunächst anonym in sinnlicher Atmosphäre und erleben intensive Blind Dates. Erst am nächsten Morgen sehen sie sich beim Frühstück zum ersten Mal ohne Verkleidung. Dann zeigt sich, ob aus körperlicher Anziehung auch echtes romantisches Interesse werden kann. RTLZWEI zeigt die Show mittwochs im Spätprogramm, bei RTL+ sind die Folgen jeweils eine Woche vorab abrufbar.



Seit der sechsten Folge ist auch Jack "Jahly" Beckett dabei, der sich selbst als submissiv beschreibt und offen pansexuell lebt. Manche kennen ihn vielleicht schon von OnlyFans oder von seinem Instagram-Account "jahlyboy". Er führt ein sehr sexpositives Leben, sucht aber noch nach einem passenden Gegenüber, mit dem er seine submissive Seite ausleben kann.



Im Interview spricht er über seine teils sehr freizügigen und leidenschaftlichen Erfahrungen bei "Maison Tabou". Außerdem verrät er, warum sich Maskulinität und Submissivität für ihn nicht ausschließen, wie offen er mit seiner Sexualität umgeht und ob er bei intimen Szenen vor der Kamera an Familie oder Freunde denkt.

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Jahly: "Nacktheit ist für mich etwas völlig Selbstverständliches" (Bild: Felix Reichl)

Warum hast du dich entschieden, bei "Maison Tabou" mitzumachen?



Das Format hat einfach zu mir gepasst. Ich kannte einen Redakteur bereits aus dem Bewerbungsprozess für eine andere Sendung. Als er für "Maison Tabou" gecastet hat, musste er an mich denken: Ich mache OnlyFans und spreche im Internet sehr offen über meine Sexualität und meine Vorlieben.



Gleichzeitig wollte ich Neues ausprobieren. In der Kink-Welt bin ich noch Anfänger. Dieses Jahr hatte ich zum ersten Mal Sex mit einem Mann und habe angefangen, eine Seite von mir auszuleben, die schon lange da war. Die Teilnahme hat sich deshalb wie der logische nächste Schritt angefühlt. Die Show kam für mich genau zur richtigen Zeit.



Was bedeutet es für dich, deine Komfortzone zu verlassen, und was umfasst sie aktuell noch?



Meine Komfortzone zu verlassen, hieß für mich in der Show, meine submissive Seite gemeinsam mit einer anderen Person zu entdecken. Für mich allein hatte ich schon damit experimentiert, aber diese Seite mit jemandem auszuleben, war Neuland.



Die nächste Folge wird dazu vielleicht mehr Klarheit bringen, danach darf ich mehr erzählen. Darüber hinaus wünsche ich mir eine Dom-Sub-Beziehung im echten Leben. Ob sich das in nächster Zeit ergibt, wird sich zeigen.



Hat dich die Nacktheit vor den TV-Kameras Überwindung gekostet?



Nacktheit ist für mich etwas völlig Selbstverständliches und hat mich keine große Überwindung gekostet. Ich zeige mich auch im Internet nackt und gehe sehr gerne in die Sauna. Wo Freizügigkeit erlaubt und willkommen ist, fühle ich mich wohl. Ich finde es einfach schön, offen und freizügig zu sein.



Wie würdest du deine submissive Seite in wenigen Worten beschreiben?



Submissiv zu sein heißt für mich nicht, als Mensch unter jemandem zu stehen. Es bedeutet, mich spielerisch führen zu lassen und Fürsorge zu spüren, während wir auf Augenhöhe bleiben. Ich kann loslassen und mich mit meiner verspielten, unbeschwerten Seite verbinden. Es ist ein Geben und Nehmen, das mir Freude macht.



Was reizt dich persönlich am Submissivsein?



Die passive Rolle fühlt sich für mich natürlich an. Ich genieße es, mich hinzugeben, mich führen und umsorgen zu lassen. Dabei fühle ich mich auch zu älteren Menschen hingezogen. Besonders schön finde ich es, wenn meine Hingabe genau dem entspricht, was die andere Person sucht. Wir erfüllen uns gegenseitig einen Wunsch, und ich kann eine Seite von mir ausleben, die einfach zu mir gehört.



Jahly: "Die passive Rolle fühlt sich für mich natürlich an" (Bild: Felix Reichl)

Warum konntest du diese Seite bisher nicht so ausleben, wie du es dir wünschst?



Es war schwer, jemanden zu finden, der dominant ist und sich eine Verbindung wünscht, die über Sex hinausgeht. Meine bisherigen Partnerinnen konnten mit diesem Wunsch wenig anfangen, obwohl ich ihn angesprochen habe. Bei meiner Suche nach dominanten Frauen bin ich häufig auf Angebote im Bereich Findom gestoßen, also finanzielle Dominanz. Ich habe mir aber eine persönliche Dom-Sub-Beziehung ohne diesen finanziellen Aspekt gewünscht. Gleichzeitig habe ich mich erst dieses Jahr für Dates und Sex mit Männern geöffnet. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt. ;)



Welche Verbindung siehst du zwischen Maskulinität und Submissivität?



Für mich schließen sich Maskulinität und Submissivität überhaupt nicht aus. Ich erlebe mich als sehr maskulin und habe gleichzeitig eine ausgeprägte feminine Seite, die ich gerne durch meine Kleidung und meinen Ausdruck zeige. Dazu kommt meine submissive Seite. Das alles kann gleichzeitig existieren.



Wie männlich jemand aussieht oder auftritt, sagt für mich nichts darüber aus, ob diese Person submissiv ist. Das sind für mich voneinander unabhängige Dinge.



Was hat dich an deinem TV-Date Bille Hans sofort begeistert?



Mich hat sofort begeistert, dass sie so dominant, stark und selbstsicher ist und gleichzeitig so süß. Diese Kombination fand ich unglaublich schön. Bei Dominanz hatte ich vorher eher das Bild von jemandem im Kopf, der sehr strikt ist und zu dem man nur schwer eine Verbindung aufbaut. Mit ihr ging das aber wahnsinnig leicht. Wir haben uns auf menschlicher Ebene fast sofort verstanden, auch ohne viele Worte. Das war unbeschreiblich schön.

Wenn man der Vorschau auf die nächste Folge glauben darf, wird dich Bille mit einem Umschnalldildo anal befriedigen. Konntest du dich in dieser Situation vollkommen fallen lassen, oder hattest du im Hinterkopf, dass Familie, Freunde und Bekannte diese Szenen später sehen könnten?



Tatsächlich hatte ich das in dem Moment nicht im Hinterkopf. Ich spreche auch im Internet sehr offen über mich und meine Sexualität. In der Show konnte ich noch eine weitere Seite von mir zeigen. Ich liebe es, alle Karten auf den Tisch zu legen, und bin unglaublich stolz darauf, dass ich auch dort offen geblieben bin und mich nicht zurückgehalten habe.



Wie blickst du insgesamt auf die Erfahrung zurück?



Sie war für mich das intensivste und prägendste Erlebnis dieses Jahres. Sie war wunderschön, sehr intim und hat mir viel über mich selbst gezeigt. Im Nachhinein hat sie auch einiges in meinem Leben angestoßen, worüber ich bald mehr erzählen darf. Ich finde es schön, dass eine so persönliche und für viele vielleicht ungewöhnliche Erfahrung im linearen Fernsehen ihren Platz bekommt.



Die Show heißt "Maison Tabou". Gibt es für dich Dinge, die tatsächlich tabu sind?



Jeder Mensch hat Grenzen, und die müssen respektiert werden. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass man in Beziehungen und beim Dating über alles sprechen kann. Alle Beteiligten sollten sich frei fühlen, ihre Gedanken und Wünsche zu teilen, ob sexueller Natur oder nicht. Für mich sollte kein Thema unaussprechlich sein. Etwas anzusprechen bedeutet aber nicht, dass die andere Person es auch ausleben möchte oder muss. Persönliche Grenzen bleiben dabei verbindlich.