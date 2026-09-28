Wie können wir queere Menschen in der Türkei unterstützen, Barbaros Altug?

Von

Heute, 10:45h 15 Min.

Heute, 10:45h 15 Min.

Ein türkischer Schriftsteller reist zurück in seine Heimatstadt Istanbul, um dem homophoben Mord an einem jungen Militäroffizier auf die Spur zu gehen. Mit "Die dunkelste Nacht eines langen Winters" (Amazon-Affiliate-Link ) legt Barbaros Altuğ einen eindringlichen und prägnanten Roman vor, der ein dunkles Bild der Türkei und ihres Umgangs mit LGBTI-Rechten zeichnet (Buchkritik von queer.de).



Wir sprechen mit Altuğ über die Möglichkeit eines Neuanfangs, seine eigenen Erfahrungen mit staatlicher Gewalt und die journalistische Verantwortung queerer Redaktionen, migrantische LGBTI-Geschichten sichtbar zu machen und vor dem Vergessen zu bewahren.

- Werbung -





"Die dunkelste Nacht eines langen Winters" ist im September 2026 im Orlanda Verlag erschienen

Warum wurde Thomas Manns Novelle "Der Tod in Venedig", die im Roman ausführlich zitiert wird, zur Inspiration?



Weil es in meinen Augen eine ungeschriebene, unerzählte Geschichte der schwulen Literatur gibt  nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Bei vielen klassischen Autor*­innen finden sich schwule Untertöne, auch in der türkischen Literatur. Thomas Mann gehört natürlich dazu.



Er und seine Familie lebten in einer Zeit, in der die Nationalsozialisten an der Macht waren. Wahrscheinlich hatte auch er mit inneren Konflikten zu kämpfen, die damit zusammenhingen. Ich liebe Thomas Mann und wollte "Der Tod in Venedig" deshalb aus einer homo­sexuellen Perspektive lesen  aus meiner Perspektive.



Gleichzeitig wollte ich das mit dem Thema verbinden, über das ich schreiben wollte: Homophobie. Warum akzeptiert man die eigene Homosexualität nicht? Weil man im eigenen Land, in der eigenen Gesellschaft mit Homophobie konfrontiert ist. Ich wollte den Text deshalb auch im Hinblick auf die Homophobie in der Türkei lesen.



Der Protagonist Güneş lebt in Berlin und erzählt aus einer diasporischen Perspektive heraus. Wie autobiografisch ist der Roman für dich?



Sehr. Der Schriftsteller im Roman ist in seinen Fünfzigern, lebt im Exil, ist homo­sexuell und hatte in der Vergangenheit Probleme mit seinem Herkunftsland. Das entspricht im Grunde meiner eigenen Erfahrung.



Auch deine Erfahrungen mit dem Wechsel zwischen Berlin und Istanbul?



Ja. Ich habe schon jahrelang darüber nachgedacht, dieses Buch zu schreiben. Aber es braucht Zeit, sich selbst im Spiegel gegenüberzutreten und durch einen Erzähler schreiben zu können, der nicht übermäßig emotional ist.



Wir kommen der Hauptfigur nicht sonderlich nahe  ist das die erzählerische Absicht?



Ja, andernfalls wäre es einfach eine autobiografische und sehr emotionale Novelle geworden. Das wollte ich nicht, denn für mich handelt dieses Buch von Homophobie. Ich musste es jetzt schreiben, weil die Homophobie nicht nur in der Türkei, sondern weltweit zunimmt. Erst heute habe ich einen Beitrag dazu veröffentlicht: Gestern wurden erneut 42 Menschen festgenommen (Anm. d. Red.: Andere Quellen sprechen von 45 Festnahmen). Sieben trans Menschen sitzen nach Polizeirazzien im Gefängnis  allein deshalb, weil sie trans sind.



Ich wollte das Buch jetzt schreiben, weil es dringend war.



Gab es für den Mordfall an dem Namensvetter Güneş sowie für die Figur des Schönlings Amir reale Vorbilder?



Ich habe vor Jahren davon in den Nachrichten gelesen: Tatsächlich verschwand ein sehr junger, attraktiver Offizier der türkischen Armee. Seine Familie suchte nach Hinweisen auf seinen Verbleib. Als meine Freund*­innen und ich davon lasen, tauschten wir uns sofort darüber aus  weil wir wissen, dass dahinter ein homophober Mord stecken kann.



Eine Woche später wurde der Mann tot aufgefunden. Sein Gesicht war mit Steinen entstellt worden. Erst dann verstanden wir, was geschehen war. Seine Familie hat das allerdings nie akzeptiert. Sie sagte, es gebe zwar Gerüchte, aber diese seien nicht wahr. Darauf basiert die Figur.



Amir ist dagegen keine reale Person. Ich kenne aber einige ernsthaft gefährdete Migrant*­innen in Deutschland. Wenn ich junge syrische Migrant*­innen treffe, beginnen sie oft, Türkisch mit mir zu sprechen. Sie erzählen, dass sie in der Türkei gewartet haben  auf ein Visum oder aus anderen Gründen. Ich weiß deshalb, dass sie häufig Geschichten des Wartens und des Dazwischenlebens mit sich tragen.



Du stellst Istanbul in deinem Buch sehr düster dar, und doch bleibt die Hauptfigur mit der Stadt verbunden. Wie beschreibst du dieses Verhältnis?



Als ich vorhin hier meinen ersten Kaffee getrunken habe, habe ich einige WhatsApp-Nachrichten mit Freund*­innen in Istanbul ausgetauscht. Einer von ihnen sagte mir, ich würde Istanbul heute nicht einmal wiedererkennen. Er gehe kaum noch aus dem Haus, weil die Atmosphäre so düster sei. Die Menschen könnten nichts tun und nichts sagen. Alle warteten darauf, verhaftet zu werden. Selbst wenn sie etwas sagten, könnten ihre Aussagen nicht mehr frei in der Presse erscheinen. Sie fühlten sich wie in einer Falle. Sie hätten die Hoffnung verloren, besonders die älteren Menschen.



Ich möchte nicht von einer hoffnungslosen Zukunft sprechen, denn die Türkei ist ein gutes und sehr junges Land. Um leben zu können, muss man Hoffnung in sein Land haben. Ich hoffe, dass sich etwas ändern wird.



Nach 25 Jahren dieser islamisch-faschistischen Regierung von Erdoğan sind die gesellschaftlichen Grundlagen jedoch erschüttert. Vieles von dem, was wir in 50 Jahren an LGBTI-Rechten erreicht haben, ist verloren gegangen. Selbst während des Militärputsches hätte man sich vieles von dem, was heute geschieht, kaum vorstellen können.



Was ich über die Türkei beschreibe, entspricht der Realität. Das gilt für Frauen, Linke und Homo­sexuelle gleichermaßen. Gleichberechtigung wird offenbar nur für heterosexuelle muslimische Männer akzeptiert. Sie gelten in der Gesellschaft als überlegen.



Ich versuche auch, die Fassade zu kritisieren  am Anfang und am Ende des Romans. An der Oberfläche scheint alles in Ordnung zu sein, aber darunter beginnt es zu verrotten.



Die Hauptfigur sagt am Ende, dass sich Berlin mehr wie ein Zuhause anfühlt. Warum?



Wenn du homo­sexuell bist, gibt dir Berlin trotz allem Hoffnung. Und auch wenn das politische System hier nicht mehr so funktioniert wie früher, funktioniert es noch immer. Du kannst wählen gehen und deine Stimme abgeben. Die Person, die du wählst, wird deshalb nicht ins Gefängnis gesteckt. Wenn du beispielsweise Elif Eralp wählst, wird sie nicht verhaftet, weil es demokratische Kräfte und Institutionen gibt, die weiterhin funktionieren.



Es gibt Dinge, auf die wir uns noch verlassen können: Das System ist etabliert, und niemand möchte es grundsätzlich verändern.



Vor einigen Jahren wollte man in der Türkei die Gesetze ändern und Homosexualität ausdrücklich unter Strafe stellen. Es gab jedoch zahlreiche Reaktionen aus der EU und von anderen Seiten, sodass die Regierung schließlich erklärte, sie werde das nicht tun.



Heute setzt sie diese Politik allerdings auch ohne entsprechendes Gesetz um. Das bedeutet, dass es praktisch keine rechtlichen Grenzen mehr gibt. Sie kann tun, was sie will.



Aufgrund der politischen Lage in Europa und weltweit mussten die europäischen Länder mit Erdoğan zusammenarbeiten. Das sehen wir. Selbst deutsche Politiker*­innen reisen in die Türkei und sagen kein Wort über Erdoğan. Das bedeutet, dass alle diese Zustände akzeptiert haben.



Gegen Ende des Romans verbindest du das Erdbeben in der Türkei mit der Möglichkeit eines Neuanfangs. Glaubst du, dass Istanbul und die Türkei einen solchen Neuanfang schaffen können, obwohl, wie du beschreibst, so vieles verrottet ist?



Ich möchte weiterhin daran glauben. In der Geschichte der Türkei gibt es immer wieder Momente, in denen sich plötzlich alles verändert. Deshalb hoffe ich, dass es auch diesmal einen solchen Moment geben wird.



Die Menschen sind sehr unzufrieden und vertrauen Erdoğan und seiner Regierung schon seit vielen Jahren nicht mehr. Anfangs haben sie ihm noch vertraut und ihn gewählt. Heute bekommt er nicht einmal mehr auf demokratischem Weg die Stimmen, die er braucht. Das bedeutet, dass sich etwas verändert.



Die Menschen in der Türkei sind dafür bekannt, Revolutionen anzustoßen. Vor rund 100 Jahren, nach der Revolution von 1920, gründeten sie die Türkische Republik. Damals gehörte das Land zu den fortschrittlichsten Ländern Europas. Frauen erhielten dort früher als in vielen europäischen Ländern gleiche Rechte. Die Verfassung war für ihre Zeit sehr fortschrittlich. Ich glaube, dass die Menschen das wieder schaffen können.



Und wenn ich von den Menschen in der Türkei spreche, meine ich nicht nur ethnische Türk*­innen. Wir müssen allen gleiche Rechte zugestehen. Ich glaube sogar, dass die Minderheiten in der Türkei die Mehrheit bilden. Wenn man LGBTI-Personen, Kurd*­innen, Armenier*­innen, Jüd*­innen, Frauen und Linke zusammennimmt, sieht man, wie groß dieser Teil der Gesellschaft ist. Wer zur Opposition gehört, landet im Gefängnis. Alle Bürgermeister*­innen der Opposition, die die Wahl gegen Erdoğan gewonnen haben, sitzen inzwischen im Gefängnis.



Aber wir sind mehr als 50 Prozent der türkischen Bevölkerung. Das bedeutet, dass wir diesen Kampf gewinnen können.



Das Erzählen und Erinnern gibt sowohl dir als Autor als auch der Hauptfigur Hoffnung. Wie hast du es beim Schreiben erlebt, den Ermordeten und Verschwundenen eine Stimme zu geben und ihre Geschichten vor dem Vergessen zu bewahren?



Wenn ich vor Publikum aus dem Buch lese, werde ich sehr emotional. Es ist schwer, sich an all das zu erinnern, daran, wie eigene Freund*­innen ermordet wurden. Man kann angesichts der eigenen Vergangenheit nicht einfach emotionslos bleiben, denn vieles in diesem Buch ist mir selbst passiert.



Als ich nach Deutschland zog, wachte ich in den ersten Jahren nachts häufig auf, ging zur Tür und hatte das Gefühl, dass jemand davorstand  die Polizei oder andere Menschen, die versuchten, hereinzukommen. Das war mir in der Türkei tatsächlich passiert. Man beschuldigte mich, nur weil ich homo­sexuell war. Ich wurde angegriffen und ins Gefängnis gesteckt. Es ist nicht leicht, über solche Dinge zu sprechen.



Der Schreibprozess ist anders, weil man beim Schreiben allein ist. Man kann weinen und emotional werden. Außerdem veröffentlicht man einen Text nicht unmittelbar nach dem Schreiben. Es gibt Lektor*­innen, Leser*­innen, einen Verlag und eine Übersetzung. Dadurch kann man mit der Zeit eine gewisse Distanz zum Text entwickeln. So wird er zu etwas, das über das eigene Schreiben hinausgeht.



Vielleicht geht es dabei auch um Trauer und Solidarität: darum, diese Gefühle miteinander zu teilen, statt allein mit ihnen zu bleiben. Wenn Leser*­innen durch dein Buch Anteil an deiner Geschichte nehmen, wird aus deiner persönlichen Trauer und deinem Trauma auch etwas Kollektives. Du musst damit nicht mehr allein bleiben.



Es ist wichtig, durch Literatur und das Schreiben mit anderen Menschen in Verbindung zu treten. Als Kind war ich nur durch Literatur nicht allein. Ich habe gelesen und mich darin selbst gefunden. In der Türkei hat mir niemand James Baldwin in die Hand gegeben  obwohl er ja eine Zeit lang dort gelebt hat -, und es wurde nie darüber gesprochen, dass er homo­sexuell war.



In der Bibliothek habe ich mich selbst gefunden. Dank der Literatur bin ich als homo­sexueller Mensch gewachsen. Um sich nicht allein zu fühlen, muss man seine Welt teilen und sich durch Literatur, Kunst und Wissenschaft eine eigene Familie schaffen.



In einigen Kapiteln taucht ein erzählerisches "Wir" auf. Wen meinst du damit?



Das "Wir" ist queer. Wenn ich über Queers spreche, spreche ich immer von diesem "Wir". Denn ich glaube, dass wir für etwas kämpfen. Unsere Rechte wurden uns nicht einfach gegeben  wir mussten sie uns erkämpfen.



Wir als queere Menschen sollten wissen, dass uns die Machthabenden all diese Rechte wieder wegnehmen können. Der Kampf ist also unvermeidlich, und er dauert an. Wir müssen weiterkämpfen, um unsere Rechte zu behalten. Gleichzeitig sollte sich die gesamte queere Generation und Bevölkerung weltweit bewusst sein, dass wir zusammenhalten müssen.



Natürlich gibt es Unterschiede  selbst in der politischen Rechten gibt es queere Menschen.



Güneş, der homophober Gewalt zum Opfer fiel, gehörte selbst zum türkischen Militär: Wir können also nicht einfach alle queeren Menschen auf einen gemeinsamen Nenner bringen.



Das glaube ich auch nicht. Aber Frauen sind in der Türkei besonders geeint. Sie kämpfen gemeinsam gegen diese unterdrückerische Regierung, obwohl sie sich untereinander stark unterscheiden.



Wenn wir uns als queere Menschen zusammenschließen, um für unsere Rechte zu kämpfen, können wir in anderer Hinsicht weiterhin verschieden sein. Das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dass die Gefahr immer da ist und niemals vollständig verschwindet.



Ich möchte dir auch ein Kompliment für die Kürze des Buches machen: Obwohl es so wenige Seiten hat, hat es mich unglaublich gefesselt und beeindruckt.



Genau das möchte ich erreichen. Ich habe als Dichter angefangen. Meine Gedichte wurden in einigen guten Zeitschriften veröffentlicht. Später begann ich, Geschichten zu schreiben, und meinen ersten Preis erhielt ich für meine Kurzgeschichten.



Als ich mich dann entschied, Romane zu schreiben, wollte ich all diese Poesie in sie einfließen lassen  angefangen bei meinem ersten Roman. Ich glaube nicht, dass dicke Bücher die Leser*­innen besser erreichen. Das ist es, was Poesie ausmacht: Man muss an das glauben, was man schreibt.



Das funktioniert auch in der deutschen Übersetzung sehr gut.



Mein Übersetzer Johannes Neuner arbeitet sich wirklich tief in den Text hinein und schreibt ihn neu. Er übersetzt nicht einfach Wort für Wort. Deshalb hat er schon für seine erste Übersetzung einen der wichtigsten Übersetzungspreise erhalten.



Ich bewundere seine Arbeit: Er arbeitet monatelang an einem Text, manchmal sechs oder acht Monate. In dieser Zeit spricht er kaum mit anderen Menschen. Er zieht sich gewissermaßen in seine Höhle zurück und schreibt das Buch von Anfang an neu.



Und ich glaube, es ist auch gut, wenn man zehn Jahre lang mit demselben Übersetzer zusammenarbeitet. Es ist wie eine langjährige Ehe.

Was können wir als queere Community tun, um queere Menschen in der Türkei zu unterstützen, die Unterdrückung erfahren? Welche Verantwortung tragen wir als marginalisierte Gruppe füreinander?



Wir müssen hinschauen und zuhören. Es gibt hier eine LGBTI-Community aus der Türkei, und sie ist nicht klein. Die Menschen protestieren vor der türkischen Botschaft und an anderen Orten. In ganz Deutschland finden solche Proteste statt. Sie gehen weiter. Ich finde, dass die Menschen in Deutschland diese Community unterstützen sollten.



Die Presse sollte zu diesen Protesten gehen, mit den Menschen sprechen, ihnen zuhören und versuchen, ihre Stimmen weiterzutragen. Viele von ihnen können nach solchen Protesten möglicherweise nicht mehr in die Türkei zurückkehren. Wenn sie trotz dieser Gefahr, trotz der Möglichkeit, nicht mehr nach Hause zu können, protestieren, dann muss die Welt hören, was sie zu sagen haben und was in der Türkei geschieht.



Die Mainstream-Medien verschließen aus verschiedensten Gründen die Augen vor LGBTI-Themen. Gerade queere Medien in Deutschland sollten sich viel mehr dafür interessieren, was dort passiert. Viele queere Menschen aus der Türkei sind wegen der Unterdrückung nach Deutschland und vor allem nach Berlin gekommen.



Deshalb sollten wir uns viel stärker mit ihrer Situation beschäftigen. Viele von ihnen sind sehr jung und haben Hoffnung. Sie glauben, dass sich die Situation in der Türkei verändern kann. Wir sollten sie interviewen und fragen, was gerade passiert und wie sie die Lage einschätzen.



Aber was folgt daraus? Was wäre ein nächster Schritt, der über das Schaffen von Aufmerksamkeit hinausgeht?



Zunächst müssen wir sichtbar machen, dass es in Berlin eine queere Minderheit aus der Türkei gibt. Diese Community ist noch immer kaum sichtbar.



Wenn Menschen in Deutschland zum ersten Mal von der Türkei hören, denken sie vielleicht an die sogenannten Gastarbeiter*innen, an politische Geflüchtete und an andere Formen der Migration. Aber über queere Menschen aus der Türkei sprechen sie kaum.



Als queere Community sollten wir dafür sorgen, dass diese Menschen sichtbar werden. Es geht um Tausende Menschen. Das ist wichtig. Vielleicht verändert sich dadurch auch, wie Menschen in Deutschland über Türkischsein denken.



Wir müssen also das Bild türkischer Migrant*innen um die Erfahrung der Unterdrückung queerer Menschen ergänzen?



Ja, auch hier in Deutschland. Ein sehr guter Freund von mir hat hier in Berlin in einem Taxi seinen Freund geküsst. Der Taxifahrer erkannte, dass er Türke ist, und begann, die beiden zu schlagen. Sie mussten ins Krankenhaus, einer von ihnen hatte eine gebrochene Nase. Der Fahrer sagte, als türkischer Mann dürfe man sich in seinem Taxi nicht küssen.



Wir müssen uns gegenseitig verteidigen. Dabei dürfen wir aber nicht nur an Deutsche denken oder an diejenigen, die sich aufgrund ihres Ruhms oder ihres Geldes selbst verteidigen können. Wir müssen uns für alle LGBTI-Personen einsetzen. Aber zunächst müssen wir sie sichtbar machen.



Bei Menschen aus Syrien ist es genauso. Auch darüber wird kaum gesprochen. In Syrien gibt es eine schreckliche islamistische Regierung. Unter Assad war die Regierung zwar nicht islamistisch, übte aber ebenfalls Druck auf queere Menschen aus. Und inzwischen wissen wir, was dort passiert.



Wenn wir diese Menschen nicht sichtbar machen, bleiben sie auch innerhalb der migrantischen Communities Außenseiter*innen. Syrische Migrant*innen wollen queere Syrer*innen möglicherweise nicht als sichtbare Community sehen. Türkische Migrant*innen wollen vielleicht nicht, dass queere Menschen aus der Türkei als eigene Gruppe wahrgenommen werden.



Gleichzeitig begegnen ihnen auch innerhalb der deutschen LGBTI-Community rassistische Vorurteile.



Vorurteile gegenüber Muslim*innen treffen hier auf Vorurteile gegenüber queeren Menschen. Wenn man zugleich muslimisch und queer ist, wird man schnell unsichtbar. Das ist das zentrale Problem: In diesen Ländern sollen queere Menschen nicht gehört und nicht gesehen werden. Und hier wiederholen wir dieses Muster, wenn wir sie ebenfalls unsichtbar lassen.



Wir müssen endlich anerkennen, dass es eine queere Community aus der Türkei gibt. Ich spreche von Tausenden LGBTI-Personen. Fast jede Woche finden irgendwo in Deutschland Proteste statt. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Menschen wahrzunehmen. Ich sage immer: Das sind unsere Familien. Wenn wir sie nicht schützen, werden sie als Nächstes uns angreifen.



Das ist auch eine der eindrücklichsten Botschaften, die ich aus deinem Buch mitgenommen habe: Wir müssen laut aussprechen, was passiert, und einander zuhören.



Ja. Ihr seid verantwortlich. Alle queeren Menschen auf der Welt tragen diese Verantwortung  und auch unsere Allies.

Infos zum Buch



Barbaros Altuğ: Die dunkelste Nacht eines langen Winters. Roman. Aus dem Türkischen von Johannes Neuner. 104 Seiten. Orlanda Verlag. Leipzig 2026. Taschenbuch: 19  (ISBN 978-3-949545-97-9). E-Book: 14,99 