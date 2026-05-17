Vanessa Borck moderiert queere Datingshow "Love Hunter"



Vanessa Borck wurde als Influencerin bekannt und war bereits in einigen Shows wie "Princess Charming" und "Let's Dance" zu sehen (Bild: IMAGO / Spöttel Picture)

Heute, 11:01h 2 Min.

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Vanessa Borck (30) wird Moderatorin der Joyn-Dating-Show "Love Hunter". Die zweite Staffel des queeren Formats bekommt damit erstmals eine Gastgeberin. Viele kennen Borck durch ihren Account "Nessi on Tour". Auf Instagram verriet sie am Sonntagvormittag: "Ich darf es dir endlich erzählen. Ich bin wirklich so aufgeregt und kann es selbst noch gar nicht richtig glauben." Für Borck ist es die erste eigene Moderation vor der Kamera.



Im vergangenen Jahr stand Borck noch auf der anderen Seite. Damals suchte sie als "Princess Charming" bei RTL+ selbst nach der großen Liebe, am Ende allerdings ohne Happy End (queer.de berichtete). "Vor einem Jahr war ich noch diejenige, die in einem queeren Dating-Format nach der Liebe gesucht hat. Und jetzt darf ich selbst eins moderieren und die andere Seite kennenlernen", teilte sie weiter auf Instagram mit.



Diese Erfahrung will sie nun weitergeben. "Ich weiß, wie es ist, vor der Kamera Gefühle zuzulassen, sich zu öffnen und vielleicht auch verletzt zu werden", erklärt Borck. Sie freue sich darauf, mit den Teilnehmer*innen mitzufühlen und ihnen "vielleicht auch den einen oder anderen Tipp aus meiner eigenen Erfahrung mitzugeben". Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu, sie wolle "auch den einen oder anderen Faker entlarven".

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Mehr als eine klassische Moderation

Bislang kam "Love Hunter" ohne Moderation aus. Ab der neuen Staffel führt Borck durch die Sendung. Sie soll dem "Love Hunter" und den Kandidat*innen zur Seite stehen.



Das Grundprinzip bleibt gleich: In Thailand treffen zwölf Singles auf eine bekannte Person, die die große Liebe sucht. Nicht alle meinen es dabei ernst. Ein Teil der Kandidat*innen ist vergeben und will nur das Preisgeld gewinnen.

Wer sucht diesmal die Liebe?

Wer in der nächsten Staffel auf Partner*innen-Suche geht, ist noch nicht bekannt. In der ersten Staffel hatte Influencer Twenty4Tim in der Show seinen Partner Edin Volarov gefunden (queer.de berichtete). Die neue Staffel ist für das Frühjahr 2027 angekündigt.



Ihre Community will Borck offenbar schon früher teilhaben lassen: "Ich freue mich so, dich dabei ab nächster Woche mitzunehmen!" Da RTL+ derzeit weder "Prince Charming" noch "Princess Charming" fortsetzt, ist "Love Hunter" im Moment das einzige explizit queere Dating-Format im deutschen Fernsehen und Streaming. (spot/cw)