Helene Fischer feiert Halloween als Dragking

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Helene Fischer (42) hat sich für Halloween in einen Mann verwandelt. In der Nacht zum Sonntag veröffentlichte die Sängerin auf Instagram drei Fotos, auf denen sie mit aufgeklebtem Schnauzbart und schwarzer Ledermütze posiert. Ihr Oberkörper ist scheinbar nackt. Tatsächlich trägt Fischer einen hautfarbenen Muskelanzug, der Bauchmuskeln, Brustwarzen und sogar ein Nippelpiercing nachbildet.



Dazu kombiniert die 42-Jährige eine silberne Gliederkette und eine weite Jeans, deren Knopfleiste offen steht und deren Bund nach außen umgeschlagen ist. Auf zwei der Bilder hält sie eine Reitgerte in der Hand und nimmt deren Ende zwischen die Zähne. Wen genau sie mit dem Outfit darstellen will, lässt die Sängerin offen. Allerdings erinnert das Kostüm etwa an Queen-Sänger Freddie Mercury.



Erst die Show, dann die Party



Zu den Bildern schreibt sie lediglich: "So, die Show ist im Kasten! Ab zur Aftershowparty! Happy Halloween." Der Beitrag erschien kurz nach dem Ende der zweiten Aufzeichnung ihrer Weihnachtsshow.



Laut Ankündigung wurde "Die Helene Fischer Show" am 30. und 31. Oktober in Halle 6 der Messe Düsseldorf aufgezeichnet. Das Publikum war im Vorfeld gebeten worden, trotz des Termins am Halloween-Wochenende auf Kostüme und thematische Verkleidungen zu verzichten. Die Gastgeberin selbst hob sich ihren Auftritt als Mann offenbar für die Zeit nach dem letzten Applaus auf.

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Prominenter Beifall unter dem Post

Bei den Follower*innen kommt die Verwandlung gut an. Viele antworteten schlicht mit Lach-Smileys oder bezeichneten das Kostüm als eine "10/10". "Ich dachte gerade, welcher Künstler ist das denn?", gesteht ein Fan. Ein anderer spielt auf das Motto hinter dem Look an: "Freddy- oder Berlin-inspiriert? Egal wie: Du kannst es tragen."



Auch aus der Promiwelt gibt es Zuspruch. Moderatorin Ruth Moschner kommentierte knapp mit "Mega!", Tänzerin Motsi Mabuse schreibt: "Du bist an meiner Seite". Moderator Jochen Schropp hat offenbar eine Ähnlichkeit entdeckt. Er markierte Entertainer Riccardo Simonetti unter dem Post und schrieb dazu: "Helene als du: iconic".

Ausstrahlung am ersten Weihnachtstag

Bis das Fernsehpublikum sieht, was in Düsseldorf aufgezeichnet wurde, vergehen noch knapp acht Wochen. Das ZDF zeigt die Show am 25. Dezember um 20:15 Uhr, auch ORF und SRF strahlen sie aus. Zudem soll die Sendung in den Mediatheken der Sender abrufbar sein. Nach einer Pause im vergangenen Jahr kehrt die Weihnachtsshow damit auf den Bildschirm zurück.



Als Gäste angekündigt sind unter anderem Roland Kaiser, Kerstin Ott, Unheilig, Giovanni Zarrella, Wincent Weiss, Nina Chuba und Carolin Kebekus. (spot/cw)