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Mit Countdown-Video

Direkt nach Halloween: Mariah Carey läutet die Weihnachtszeit ein

Kaum ist Halloween vorbei, meldet sich Mariah Carey mit ihrem traditionellen Video zu Wort. Wie jedes Jahr ruft die Sängerin damit die Weihnachtszeit aus. Bevor sie ihren Klassiker anstimmt, überrascht sie allerdings mit einem ungewohnten Auftritt.


Mariah Carey ist mit ihrem Hit "All I Want For Christmas Is You" zur Königin von Weihnachten geworden (Bild: Universal Music)

Mariah Carey (57) hat pünktlich zum 1. November die Weihnachtszeit eröffnet. Um Punkt Mitternacht veröffentlichte die Sängerin in der Nacht auf Sonntag ihr alljährliches Video auf ihrem Instagram-Account. "Es ist Zeit!!!!", schrieb sie dazu. Der Clip heißt "It's Time 2026".

Zum Auftakt gibt es diesmal allerdings weder Schnee noch Lametta. Eingeblendet wird zunächst "New York City 31. Oktober", dazu läuft ein Countdown ab 23:58 Uhr.

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Punk-Auftritt in der Spelunke

Die Kamera führt in eine heruntergekommene Bar, auf der Bühne spielt gerade eine Punkrock-Band. Am Mikrofon steht Carey selbst, kaum wiederzuerkennen. Sie trägt eine pinkrote Mähne und dicken dunklen Lidstrich, das Make-up leuchtet in grellen Farben.

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Dann springt sie von der Bühne, der Bildschirm wird schwarz. Der Countdown erreicht Mitternacht. Carey taucht noch einmal im Punk-Outfit auf und singt "It's time". Dann wird es weihnachtlich: Plötzlich steht sie im roten Glitzer-Body mit weißem Plüschbesatz da, die blonde Mähne fällt in Wellen. Auf einem riesigen Weihnachtsbaum stimmt sie schließlich ihren Klassiker "All I Want for Christmas Is You" an.

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Ein Rekord fiel in diesem Jahr

Der Song erschien 1994 auf "Merry Christmas", Careys erstem Weihnachtsalbum. Seitdem ist er jedes Jahr wieder in den Billboard-Charts, denn in den zwei Monaten vor dem Fest läuft er praktisch überall. Insgesamt stand der Hit 22 Wochen auf Platz eins der Billboard Hot 100, wenn auch nicht am Stück. Damit war er die Single mit den meisten Wochen an der Spitze der US-Charts.

Diesen Rekord hält Carey inzwischen allerdings nicht mehr. Ella Langley überholte den Weihnachtsklassiker Anfang des Jahres mit "Choosin' Texas". (spot)

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