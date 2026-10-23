Weniger Änderungen des Geschlechtseintrags in Hamburg

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Hamburger Rathaus

Die Zahl der Erklärungen zur Änderung des Geschlechtseintrags ist in den vergangenen Monaten in Hamburg stark gesunken. Seit dem Inkrafttreten des Selbst­bestimmungs­gesetzes am 1. November 2024 bis Ende September dieses Jahres seien 1.258 Anträge bei den Standesämtern abgegeben worden, teilte das zuständige Bezirksamt Harburg mit. Nach früheren Angaben des Senats waren bis zum 30. September vergangenen Jahres bereits 914 Erklärungen eingegangen. Das bedeutet, dass in den folgenden zwölf Monaten nur 344 hinzukamen.



In den ersten elf Monaten nach Inkrafttreten waren im Bezirk Altona mit 240 die meisten Erklärungen abgegeben worden, im Bezirk Bergedorf mit 72 die wenigsten. In den folgenden zwölf Monaten lag der Bezirk Eimsbüttel mit 121 Änderungen an der Spitze, während der Bezirk Bergedorf mit 17 erneut die wenigsten registrierte. Den stärksten Rückgang verzeichnete der Bezirk Mitte, wo sich die Zahl von 114 auf 19 verringerte.



Das Selbst­bestimmungs­gesetz regelt, dass man seinen Geschlechtseintrag und Vornamen einfach per Erklärung im Personenstandsregister ändern lassen kann. Die Erklärung muss mindestens drei Monate vorher angemeldet werden. Damit die Änderung des Geschlechtseintrags wirksam ist, muss das Standesamt des Geburtsortes sie vornehmen. Eine gerichtliche Entscheidung ist nicht mehr erforderlich. (dpa/cw)