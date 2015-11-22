Der Unbequeme: Was Pasolini queeren Menschen heute noch zu sagen hat

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Heute, 02:12h 11 Min.

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Erinnerung an den 2. November: Über einen Mann, der die Heuchelei der Linken ebenso wenig ertrug wie die der Rechten  und dessen letzte Fragen noch immer gefährlich aktuell sind.



Von Ostia führt eine Straße zurück in die Gegenwart. Am 2. November 1975 liegt Pier Paolo Pasolini tot auf einem verwüsteten Gelände am Meer. Sein Körper ist schwer misshandelt, sein Gesicht kaum wiederzuerkennen. Ein 17-Jähriger wird als Täter verurteilt. Doch die Geschichte dieses Mordes lässt sich bis heute nicht auf eine abschließende, allgemein überzeugende Erklärung reduzieren. Mehr als ein halbes Jahrhundert später wird noch immer um neue Ermittlungen gerungen. Was geschah in jener Nacht? Und warum ist die Wahrheit über den Tod eines der scharfsinnigsten Intellektuellen des Nachkriegseuropas noch immer umkämpft?



Pasolini war 53 Jahre alt. Er war Dichter, Romancier, Filmregisseur, Kommunist, Katholik, Homosexueller und ein Mann, der sich mit einer beneidenswerten Konsequenz weigerte, nur eine dieser Identitäten zu bedienen. Er gehörte zu keiner Gemeinschaft so vollständig, dass er deren Widersprüche hätte verschweigen wollen. Gerade deshalb war er unbequem. Vielleicht ist das die erste Lektion, die uns dieser Tote hinterlässt: Eine Gesellschaft kann mit ihren Außenseiter*innen leben, solange diese schweigen. Gefährlich werden sie, wenn sie sprechen.



Der Schwule, den die Partei nicht haben wollte



Pasolini wurde am 5. März 1922 in Bologna geboren. 1949 wurde er aus der Kommunistischen Partei Italiens ausgeschlossen, nachdem Vorwürfe im Kontext seiner Sexualität öffentlich geworden waren. Er verlor seine Stellung als Lehrer und zog mit seiner Mutter nach Rom. Dort begann ein neues Leben  in den ärmlichen Vorstädten, zwischen Straßenjungen, Tagelöhner*innen, Kleinkriminellen und Menschen, die in der offiziellen Erzählung vom wirtschaftlichen Aufstieg Italiens kaum vorkamen. Es war eine biografische Vertreibung, die zugleich eine künstlerische Entdeckung wurde.



In seinem Roman "Ragazzi di vita" von 1955 gab Pasolini jenen Jugendlichen eine Sprache, deren Existenz die bürgerliche Gesellschaft lieber übersehen hätte. Er beschrieb ihre Armut, ihre Körper, ihre Sexualität, ihre Gewalt und ihre Sehnsucht nach Leben. Er machte aus ihnen weder moralische Vorbilder noch bloße Opfer. Er sah Menschen, wo andere nur ein soziales Problem sahen. Dass ein homosexueller Intellektueller die Kommunistische Partei verlassen musste, weil seine Sexualität als moralischer Makel galt, war mehr als eine persönliche Kränkung. Es zeigte, wie schnell politische Emanzipation an der Grenze der gesellschaftlichen Norm enden kann.

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Der Schwule sollte sich gefälligst schämen

Pasolini blieb Marxist, aber er wurde kein gehorsamer Genosse. Er wusste, dass eine gerechtere Gesellschaft nicht allein dadurch entsteht, dass man die Besitzenden austauscht. Wer die Menschen befreien will, muss auch ihre Vorstellungen von Anständigkeit, Männlichkeit, Familie und Begehren befragen. Das macht ihn für eine queere Öffentlichkeit bis heute interessant. Nicht, weil er nachträglich in die Kategorien unserer Gegenwart passen müsste. Sondern weil er schon damals zeigte, wie eng politische Zugehörigkeit an Bedingungen geknüpft werden kann  und wie einsam es wird, wenn man diese Bedingungen nicht akzeptiert.



Pasolinis Kino beginnt dort, wo die bürgerliche Selbstzufriedenheit endet. In "Accattone" (1961) und "Mamma Roma" (1962) zeigt er Menschen, die an den Rändern der italienischen Wohlstandsgesellschaft leben. In "Das 1. Evangelium  Matthäus" (1964) begegnet uns ein Jesus, der nicht als gefälliger Seelentröster auftritt, sondern als leidenschaftlicher Verkünder einer unbequemen sozialen Gerechtigkeit. In "Teorema" (1968) genügt die Ankunft eines rätselhaften jungen Mannes, um die scheinbar stabile Ordnung einer reichen Familie in ihre Bestandteile zu zerlegen.



Pasolini interessiert sich für den Augenblick, in dem eine Ordnung ihre Maske verliert. Seine Außenseiter*innen sind keine Heiligen. Ihre Würde besteht nicht darin, dass sie unschuldig wären. Sie besteht darin, dass sie Menschen sind  mit Begierden, Fehlern, Widersprüchen und einem Recht auf Existenz, das nicht erst durch moralische Unbedenklichkeit verdient werden muss. Darin liegt auch eine queere Dimension seines Werks: Die Norm erscheint nicht länger als natürliche Ordnung der Dinge, sondern als Machtverhältnis. Wer bestimmt, welche Körper begehrenswert sind? Welche Sexualität als legitim gilt? Welche Lebensform Respekt verdient? Und wer wird ausgeschlossen, sobald er sich der Antwort verweigert? Pasolini beantwortete diese Fragen nicht mit einem Programm für ein glückliches Leben. Er machte sie sichtbar. Oft schmerzhaft, manchmal widersprüchlich, immer mit dem Risiko, sich selbst zu exponieren.



Die gekaufte Freiheit



Heute ist es leicht, Pasolinis Kritik am Konsumismus als Kulturpessimismus abzutun. Er misstraute dem Versprechen, dass Wohlstand automatisch Freiheit hervorbringe. Die neue Konsumgesellschaft, so seine Diagnose, zerstöre nicht nur alte Lebensformen. Sie forme auch die Wünsche der Menschen um. Sie bringe ihnen bei, was sie begehren sollten, wie sie aussehen sollten und woran sie ihren Wert zu messen hätten. Pasolini sah darin eine neue Form der Gleichschaltung: nicht mehr ausschließlich durch Uniformen, Verbote und offene Gewalt, sondern durch Werbung, Waren, Statussymbole und die Verheißung, endlich dazuzugehören. Seine These war radikal: Der Faschismus könne wiederkehren, ohne genauso auszusehen wie früher. Eine Gesellschaft könne Menschen normieren, während sie ihnen das Gefühl verkaufe, vollkommen frei zu sein.



Man muss Pasolinis düstere Diagnose nicht in jedem Punkt teilen, um ihre Gegenwartsfrage zu erkennen. Auch queere Sichtbarkeit kann heute zur Ware werden. Unternehmen schmücken sich im Juni mit Regenbogenfarben, während die wirtschaftliche Verwertbarkeit darüber entscheidet, welche Formen queeren Lebens willkommen sind. Der schwule Mann darf begehrenswert sein, solange er die richtigen Produkte kauft. Die lesbische Familie darf vorkommen, solange sie in die passende Werbekampagne passt. Der queere Mensch wird gefeiert, solange er sich als konsumierbare Erfolgsgeschichte erzählen lässt.



Natürlich bedeutet kommerzielle Sichtbarkeit nicht automatisch Vereinnahmung. Sie kann Anerkennung schaffen, Geld für Projekte mobilisieren und Menschen Räume öffnen, die ihnen lange verschlossen waren. Doch Pasolinis Frage bleibt: Wer profitiert von unserer Freiheit  und wer definiert ihre Grenzen? Reicht es, sichtbar zu sein? Oder müssen wir auch darüber sprechen, wer unsichtbar bleibt, wer sich Sicherheit nicht leisten kann und wessen Körper weiterhin als minderwertig, abweichend oder verfügbar behandelt werden? Pasolini hätte uns vermutlich nicht mit einer beruhigenden Antwort entlassen. Seine Stärke war nicht die Beruhigung. Sie war der Verdacht.



Wenn Menschen zu Material werden



1975, in seinem Todesjahr, dreht Pasolini "Salò oder die 120 Tage von Sodom". Es ist ein Film, den man nicht beiläufig konsumieren kann  und der sich gerade deshalb gegen den Konsum sperrt. In der faschistischen Republik von Salò werden Jugendliche von Vertretern der Macht gefangen gehalten, erniedrigt, gefoltert und sexuell missbraucht. Der Film zeigt Gewalt nicht als aufregendes Abenteuer und nicht als erotische Befreiung. Er inszeniert sie als System: Körper werden kontrolliert, Wünsche vorgeschrieben, Menschen in Material verwandelt. Der Schrecken besteht nicht nur in den Taten der Täter. Er besteht auch in der Ordnung, die diese Taten möglich macht, und in der Kälte, mit der sie ausgeführt werden. Pasolini verlegt die Gewalt des historischen Faschismus in eine Allegorie, die weit über das Jahr 1944 hinausweist. Die Herrschenden besitzen die Macht, über andere Körper zu verfügen. Die Opfer werden ihrer Selbstbestimmung beraubt. Erniedrigung wird zur Unterhaltung, Grausamkeit zur Routine.



Das ist keine Gleichsetzung jeder Form kapitalistischer Ausbeutung mit Folter und Mord. Es ist eine Warnung vor einer Denkweise, in der Menschen nur noch nach ihrem Nutzen, ihrem Marktwert oder ihrer Verfügbarkeit beurteilt werden. Gerade eine queere Öffentlichkeit sollte diesen Gedanken ernst nehmen. Denn die Geschichte sexueller Minderheiten ist auch eine Geschichte fremder Verfügung über Körper: durch Strafgesetze, medizinische Zwangsmaßnahmen, gesellschaftliche Ächtung und die Vorstellung, andere dürften bestimmen, wie wir zu leben und wen wir zu lieben haben. "Salò" stellt eine Frage, die keine Theorie zur Identität allein beantworten kann: Was geschieht, wenn Macht nicht mehr anerkennt, dass der andere ein Mensch ist, sondern ihn nur noch als Objekt behandelt?



Ein Toter, viele offene Fragen



In der Nacht zum 2. November 1975 wurde Pasolini in Ostia ermordet. Pino Pelosi, damals 17 Jahre alt, wurde 1976 verurteilt. Er hatte zunächst erklärt, allein gehandelt zu haben, und änderte 2005 seine Darstellung. Die gerichtliche Aufarbeitung und die späteren Ermittlungsversuche haben die Zweifel an der vollständigen Rekonstruktion der Tat nicht ausgeräumt. Bis heute ist nicht abschließend geklärt, ob weitere Personen beteiligt waren und ob neben den unmittelbaren Tatmotiven politische oder kriminelle Zusammenhänge eine Rolle spielten. Im November 2025 wurde erneut beantragt, die Ermittlungen wieder aufzunehmen. Die Antragstellenden beriefen sich unter anderem auf neu gesichtetes Bildmaterial. Ein solcher Antrag ist kein Beweis für eine politische Verschwörung. Er zeigt aber, dass die offenen Fragen nicht verstummt sind.



Es wäre verführerisch, Pasolinis Ermordung zur fertigen Verschwörungserzählung zu machen: der unbequeme Denker, die allmächtigen Hintermänner, die vertuschte Wahrheit. Eine solche Geschichte hätte einen Täter, ein klares Motiv und eine klare Moral. Doch gerade das wäre Pasolini nicht angemessen. Er verlangte, die Wirklichkeit in ihrer Widersprüchlichkeit auszuhalten. Wir wissen, dass er ermordet wurde. Wir wissen, dass die Ermittlungen und die gerichtliche Aufarbeitung keine allgemein überzeugende Erklärung aller Umstände hervorgebracht haben. Wir wissen nicht abschließend, wer außer Pelosi beteiligt war oder welche Motive im Einzelnen eine Rolle spielten. Diese Ungewissheit ist kein Freibrief für Spekulationen. Sie ist ein Auftrag zur Aufklärung. Denn wenn ein Mord an einem öffentlichen Intellektuellen über Jahrzehnte Fragen offenlässt, betrifft das nicht nur die Verehrung eines Künstlers. Es betrifft das Vertrauen in Institutionen, die Beweissicherung und die Bereitschaft eines Staates, auch unbequeme Fragen zuzulassen.



Pasolini selbst hatte die italienische Gesellschaft mit Korruption, Machtmissbrauch und den Verflechtungen von Politik und Wirtschaft konfrontiert. Sein unvollendeter Roman "Petrolio", postum 1992 veröffentlicht, führt tief in die dunklen Verbindungen von wirtschaftlicher Macht und politischer Herrschaft. Dass sein Tod und seine letzten Recherchen bis heute Anlass zu neuen Hypothesen geben, gehört zur Geschichte seiner Rezeption  nicht zu den Beweisen für eine bestimmte Täterschaft. Der Unterschied ist entscheidend. Wer Pasolini ernst nimmt, darf Verdacht äußern  muss aber auch bereit sein, zwischen Verdacht und Wahrheit zu unterscheiden.

Kein Heiliger. Kein bequemes Vorbild.

Pasolini war kein makelloser Held. Seine Beziehungen zu jungen Männern, seine Äußerungen über Sexualität, seine politische Radikalität und sein Verhältnis zu den Menschen, die er beobachtete, verlangen eine kritische Auseinandersetzung. Auch seine gelegentlich romantisierende Sicht auf das einfache Volk darf hinterfragt werden. Ihn zum queeren Heiligen zu erklären, wäre deshalb eine eigentümliche Form der Entschärfung. Wir würden ihn in eine neue moralische Ordnung einpassen  genau jene Geste, gegen die er sich zeitlebens gewehrt hat. Pasolini war widersprüchlich. Er konnte verletzen, provozieren und sich irren. Und er war zugleich ein Künstler, der den Ausgeschlossenen eine Sichtbarkeit verschaffte, die ihnen die bürgerliche Kultur verweigerte. Seine Bedeutung liegt nicht darin, dass wir jede seiner Positionen übernehmen müssten. Sie liegt darin, dass er uns zwingt, unsere eigenen Gewissheiten zu überprüfen.



Auch darin unterscheidet sich Pasolini von einem Teil der heutigen politischen Kommunikation, die Komplexität gern in Lagerzugehörigkeit übersetzt. Wer nicht eindeutig für uns ist, gilt als Gegner*in. Wer unsere Sprache nicht spricht, wird aussortiert. Wer einen Widerspruch benennt, gefährdet angeblich die gemeinsame Sache. Pasolini kannte diese Mechanismen von links wie von rechts. Er wusste, dass eine Bewegung ihre Befreiungsversprechen verraten kann, wenn sie ihre eigenen Tabus nicht hinterfragt. Für queere Menschen ist das keine abstrakte Lektion. Unsere Geschichte ist voll von Bündnissen, in denen Solidarität an Bedingungen geknüpft war. Wir sollten deshalb nicht nur fragen, wer sich zu uns bekennt. Wir sollten auch fragen, welche Menschen in unseren eigenen Reihen keinen Platz finden und welche Formen der Ausgrenzung wir übersehen, solange sie uns nicht selbst treffen.



Was von Pasolini bleibt



Pasolini starb am 2. November 1975 in Ostia. Mehr als ein halbes Jahrhundert später sind seine Filme keine bloßen Dokumente einer vergangenen Epoche. Sie zeigen eine Gesellschaft, die sich modern nennt und dennoch an alten Hierarchien festhält; die Freiheit verspricht und Konformität belohnt; die den Körper feiert und ihn zugleich zur Ware macht. Pasolinis Jesus predigt Gerechtigkeit gegen die Mächtigen. Seine Jugendlichen aus den Vorstädten tragen ihre Würde nicht als Auszeichnung, sondern als Tatsache ihrer Existenz. Seine "Salò"-Opfer zeigen, wohin die Verfügungsgewalt über Menschen führen kann. Und seine politische Prosa erinnert daran, dass Demokratie mehr verlangt als den regelmäßigen Wechsel der Regierenden: Sie braucht Öffentlichkeit, Widerspruch und die Bereitschaft, Macht zu kontrollieren.



Vielleicht ist das sein eigentliches Vermächtnis an eine queere Gegenwart: nicht die Aufforderung, immer radikaler zu sein, sondern die Pflicht, sich nicht mit der eigenen Anerkennung zufriedenzugeben. Denn Freiheit ist nicht erreicht, wenn wir in der Werbung vorkommen. Gerechtigkeit ist nicht erreicht, wenn wir in den richtigen Institutionen sitzen. Und Emanzipation ist nicht vollendet, wenn die einst Ausgeschlossenen lernen, selbst darüber zu bestimmen, wer ausgeschlossen wird. Am Strand von Ostia bleibt ein Mord, dessen vollständige Umstände nicht abschließend geklärt sind. In den Kinos, Bibliotheken und Debatten bleibt ein Werk, das sich jeder endgültigen Einordnung widersetzt.



Pasolini war kein Mann, der uns die Welt erklären wollte, damit wir beruhigt nach Hause gehen konnten. Er zeigte uns, was wir lieber nicht sehen wollten  und lässt uns mit der Frage zurück, was wir daraus machen. Das ist mehr als fünfzig Jahre nach seinem Tod vermutlich die unbequemste Form des Gedenkens: nicht den Toten zum Denkmal zu machen, sondern den Lebenden die Ausrede zu nehmen. Pier Paolo Pasolini starb am 2. November 1975. Seine Fragen nicht.



Die Biografie der Universität Bologna dokumentiert Pasolinis Parteiausschluss und seine Hinwendung zu den römischen Vorstädten; die italienische Enzyklopädie Treccani bietet eine fundierte biografische Einordnung. Die Recherche von "Le Monde" zum 50. Todestag beschreibt die offenen Fragen des Mordfalls; die Nachrichtenagentur ANSA berichtete im November 2025 über einen erneuten Antrag auf Wiederaufnahme der Ermittlungen.