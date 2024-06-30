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Queerfilmnacht

Ein kleines queeres Juwel aus Griechenland: "Bearcave"

Als Anneta schwanger wird, ändert sich ihr Verhältnis zur besten Freundin. Nun muss sie herausfinden, was sie will  und wen sie liebt. Das Drama "Bearcave" verbindet griechische Volksgeschichten mit dem Widerstand gegen Erwartungen.


Anneta (Pamela Oikonomaki, r.) will raus aus dem griechischen Bergdorf, Argyro (Hara Kyriazi) hütet lieber die Ziegen. Doch zwischen den besten Freundinnen ist mehr als Freundschaft. Mehr Szenenbilder zeigen wir in der unten verlinkten Galerie (Bild: Salzgeber)

Neongelb, mintgrün, dunkelrot: Annetas lange Fingernägel leuchten in den buntesten Farben. In dem kleinen Bergdorf, so ungefähr in der Mitte Griechenlands, braucht es nicht viel, um aufzufallen. Die junge Frau genießt es, die Blicke der anderen anzuziehen. Das Dorf ist ihr zu eng, sie will auf jeden Fall raus.

Ganz anders ihre beste Freundin Argyro. Sie ist unauffälliger, kümmert sich um die Ziegen der Familie, und die dörfliche Idylle zu verlassen, fällt ihr nicht ein. Doch eine Hinterwäldlerin ist sie sicher nicht: Auf ihren Kopfhörern läuft griechischer Volksgesang, unter den sich nach einiger Zeit elektronische Beats legen. Tradition und Moderne, sie verbindet die beiden Pole.

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Rumknutschen in der Kirche


Poster zum Film: "Bearcave" startet am 3. Dezember 2026 im Kino und läuft im November bereits in der Queerfilmnacht

Anneta und Argyro sind, trotz oder wegen ihrer Unterschiede, beste Freundinnen. Und noch mehr: Die zwei knutschen wild miteinander rum, ausgerechnet in einer Kirche. Ist das nur Ablenkung? Wer fühlt hier was?

Das griechische Liebesdrama "Bearcave" bleibt hier lange angenehm vage. Gefühle sind ambivalent, nicht immer eindeutig  Freundschaft, Affäre und Beziehung können auch mal ineinanderfließen, sich abwechseln, in ihrer Intensität schwanken. Und vor allem können sie ungleich verteilt sein.

Eine rätselhafte Stimmung

Das merkt Argyro, als Anneta schwanger wird. Ob ihr viel am Kind liegt, bleibt fraglich. Was sie auf einer Party trinkt, sieht verdächtig nach Long Drink aus, sie zieht an einem Joint, sie raucht. Und doch verlässt sie das Dorf, um mit ihrem Partner zusammenzuziehen. Sie wollte ja immer in die Stadt. Und Argyro? Die füttert weiter die Ziegen. Doch Anneta beginnt bald, an dem neuen Lebensentwurf zu zweifeln.

Die Berglandschaft, die grünen Wiesen, das verschlafene Dorf, ein glitzernder See  es sind natürlich dankbare Motive für Kamerafrau Arsinoi Pilou, die sie aber nicht verklärt. Die Bilder sind oft eingetrübt. Manchmal ist sie ganz nah an ihren Figuren dran, sie hechtet ihnen fast wie in einer Reportage hinterher. Dann wieder filmt sie weite Panoramen, findet langsam die Freundinnen und zoomt fast voyeuristisch an sie heran. Vor allem auf der Tonebene macht sich eine gewisse Anspannung breit. Hier liegt etwas in der Luft, irgendwas ist unheimlich.

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Annetas Mann sieht man kaum

"Bearcave" des Regie-Duos Krysianna B. Papadakis und Stergios Dinopoulos verbindet das Geheimnisvolle griechischer Volksgeschichten mit einer zeitgenössisch-queeren Erzählung zu einem stimmigen Ganzen. Man muss den mythischen Gehalt der titelgebenden Bärenhöhle, die die zwei Freundinnen suchen, gar nicht ganz durchdringen, um zu verstehen, dass sie eine rätselhafte Atmosphäre umgibt.

Die Höhle erhält auch keine Bedeutungsschwere, die den Film durchziehen würde. Im Gegenteil, "Bearcave" porträtiert die Frauen und ihre Beziehung voller Humor. Welche Bedeutung dabei Annetas Mann hat, wird schon allein dadurch deutlich, dass man ihn kaum sieht.

Direktlink | Deutscher Trailer zum Film
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Eine furchtlose Geschichte

Es ist erstaunlich, dass queere Stoffe im griechischen Kino selten vorkommen. Lesbische oder queere Frauen muss man lange suchen  und das, wo die antike griechische Lyrikerin Sappho ihnen sogar ihren Namen gab (queer.de berichtete).

Umso erfreulicher, dass das Regie-Duo seinen Kurzfilm "Bearcave" ausbaute und auf diese Weise noch mehr Raum schuf für eine authentische, furchtlose und visuell interessante Geschichte. Es scheint, als hätte die Bärenhöhle einiges an Potenzial verborgen, das nun ans Licht tritt.

Infos zum Film

Bearcave. Drama. Griechenland, Großbritannien 2026. Regie: Krysianna B. Papadakis, Stergios Dinopoulos. Cast: Hara Kyriazi, Pamela Oikonomaki. Laufzeit: 121 Minuten. Sprache: griechische Originalfassung mit deutschen Untertiteln. FSK 12. Verleih: Salzgeber. Kinostart: 3. Dezember 2026. Im November 2026 bereits in der Queerfilmnacht

Links zum Thema:
» Alle Kinotermine im Rahmen der Queerfilmnacht

Mehr queere Kultur:
» auf sissymag.de

Galerie:
Bearcave
8 Bilder
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