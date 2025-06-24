Barbra Streisand trauert um ihren Entdecker Marty Erlichman

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Marty Erlichman (1929-2026), der langjährige Manager von Barbra Streisand (84), ist tot. Er starb im Alter von 97 Jahren. Erlichman hatte die Sängerin im Alter von 19 Jahren entdeckt und begleitete ihre Karriere mehr als sechs Jahrzehnte lang.



"Für die Welt war er eine Größe in Hollywood. Für uns war er ein zutiefst hingebungsvoller und liebevoller Vater, Ehemann, Großvater und Fels in der Brandung", erklärte seine Familie laut US-Medienberichten. "Wir empfinden seinen Verlust als großen Schmerz, sind aber unendlich stolz auf das Leben, das er geführt hat, und auf die unauslöschlichen Spuren, die er in der Welt hinterlassen hat."

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Barbra Streisand mit emotionalem Statement

Auch Barbra Streisand äußerte sich zum Tod ihres Entdeckers. Auf Instagram schrieb sie zu einem gemeinsamen Bild: "Obwohl Marty ein langes und erfülltes Leben hatte, kann einen nichts auf die Realität vorbereiten, einen so geliebten Menschen zu verlieren."



Sie fügte hinzu: "Ich habe wirklich geglaubt, dass er ewig leben würde. In meinen Augen war er einfach unverwüstlich  immer an meiner Seite, durch alles hindurch. Und wir hatten nicht einmal einen Vertrag. Marty ist unersetzlich. Ich werde ihm für seine Freundschaft, seine Loyalität und seine bedingungslose Unterstützung für immer dankbar sein."



Marty Erlichman machte Barbra Streisand zum Weltstar



Erlichman begleitete Streisand auf ihrem Weg von einer aufstrebenden Nachtclubsängerin in New York zu einem internationalen Star. Mehr als 60 Jahre lang kümmerte er sich um die geschäftlichen Aspekte ihrer Karriere und verhandelte ihre Verträge für Plattenaufnahmen, Theater, Film, Fernsehen, Lizenzen und Konzertauftritte.



Darüber hinaus konzipierte und produzierte er den Berichten zufolge Streisands Konzertauftritte und Tourneen. Auch für ihr HBO-Fernsehspecial "Barbra: The Concert" aus dem Jahr 1994 war er als Executive Producer verantwortlich. Dafür erhielt er einen Emmy.

Auch als Filmproduzent tätig

Neben seiner Arbeit als Manager war Erlichman auch als Filmproduzent tätig. Zu seinen Projekten gehörten unter anderem Streisands Komödie "Bei mir liegst du richtig" aus dem Jahr 1974, der Psychothriller "Coma" von 1978 mit Michael Douglas in der Hauptrolle sowie der Thriller "Atemlos" aus dem Jahr 1983 mit Richard Gere.



Zu seinen weiteren Klient*innen als Manager zählten der Schwergewichts-Boxweltmeister George Foreman, der Musikproduzent und Songwriter Bob Crewe, die Popgruppe Gary Puckett & The Union Gap aus den 1960er Jahren sowie der Komiker und Schauspieler Chevy Chase. (spot/cw)