Sind Künstler*­innen Vampire?

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in Film von Regie-Größe Pedro Almodóvar über Pedro Almodóvar, der über Pedro Almodóvar schreibt? So könnte man sehr verkürzt das Melodram "Bitteres Fest" des schwulen Spaniers beschreiben. Doch ganz so einfach ist es nicht.



Almodóvar ("Alles über meine Mutter", "Sprich mit ihr"), der international bekannteste Regisseur Spaniens, spielt in dem Film mit einer sensiblen Frage: Inwiefern dürfen Kunstschaffende Inspiration aus dem Leben ihrer Mitmenschen schöpfen und es in ihren Werken verarbeiten? Und wann ist eine moralische Grenze überschritten?

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Davon handelt "Bitteres Fest"



"Bitteres Fest ist am 29. Oktober 2026 auf DVD und Blu-ray erschienen

Wie Almodóvar darüber denkt, erklärte der 77-Jährige in der "Süddeutschen Zeitung". Auf die Frage, ob Kunstschaffende Vampir*­innen seien, antwortete er schlicht: "Ja, das sind sie." Wer Kunst mache, stelle eine Gefahr für das unmittelbare Umfeld dar, "weil er alles um sich herum seiner Inspiration unterwirft". Aber, so schränkte er ein: "Man muss trotzdem versuchen, vorsichtig zu sein, um anderen keinen Schaden zuzufügen."



"Bitteres Fest" greift diesen Konflikt auf. Auf zwei Erzählebenen verschränkt der Film die Schaffenskrise des schwulen Filmemachers Raúl (Leonardo Sbaraglia) mit dem Leben der Werberegisseurin Elsa (Bárbara Lennie)  bis sich herausstellt, dass sie eine Figur seines Drehbuchs ist. Raúl bedient sich für sein Skript an Geschichten aus seinem Umfeld, saugt es  um in der Vampir-Metapher zu bleiben  aus.



So lässt er sich von tragischen Ereignissen aus dem Leben seiner Assistentin Mónica (Aitana Sánchez-Gijón) inspirieren  was ihr natürlich nicht gefällt. Gleichzeitig zieht seine Drehbuch-Figur Elsa ebenfalls Inspiration aus dem Leben einer Freundin für ein Drehbuch.

Ein verschachtelter Meta-Film in leuchtenden Farben

"Bitteres Fest" bewegt sich auf mehreren Meta-Ebenen, was den Film trotz der originellen Idee leider zu verschachtelt und verkopft geraten lässt. Was einen Almodóvar-Film aber immer sehenswert macht, ist der besondere Stil: Der Regisseur inszeniert die Geschichte wieder in seinen gewohnt leuchtenden und ästhetischen Farbkompositionen.



Und: Es gibt auch viele unterhaltsame Momente. Zum Beispiel, als Elsa einer Ärztin erklärt, was man unter "Kultregisseur" versteht. In diesen Momenten denkt man unwillkürlich daran, wie viel wohl von Almodóvar selbst, der seine Filme gerne mal autobiografisch gestaltet, in den Charakteren steckt.



queer.de-Kritiker Fabian Schäfer bezeichnete "Bitteres Fest" zum Kinostart als "Almodóvars bislang persönlichste Selbstbefragung". Raúl, der einen queeren Preis erhalten soll und die Einladung zu einem Filmfestival in Katar ausschlägt, sei unverkennbar ein Alter Ego des Regisseurs.



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Almodóvar: "Alles, was der Regisseur Raúl sagt, würde ich auch so unterschreiben"



Er erkenne sich in Raúl wieder, sagte der Regisseur bei den Filmfestspielen in Cannes, wo der Film im Wettbewerb lief. Dennoch handle es sich nicht um eine einfache Kopie seines Lebens; die Figuren seien komplex und mit vielen anderen Dingen verflochten. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er: "Alles, was der Regisseur Raúl in "Bitteres Fest" sagt, würde ich auch so unterschreiben." Eine kreative Krise wie er habe er "in der Form" aber nie erlebt  "zum Glück".



Nach dem Kinostart Ende Juli ist "Bitteres Fest" nun fürs Heimkino erschienen: Bereits seit dem 15. Oktober ist das queere Drama digital erhältlich (Amazon-Affiliate-Link ), seit dem 29. Oktober auch auf DVD (Amazon-Affiliate-Link ) und Blu-ray (Amazon-Affiliate-Link ). (dpa/cw)

Infos zum Film



Bitteres Fest. Dramödie. Spanien 2026. Regie: Pedro Almodóvar. Cast: Bárbara Lennie, Leonardo Sbaraglia, Aitana Sánchez-Gijón, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit, Quim Gutiérrez, Rossy de Palma. Laufzeit: 111 Minuten. Sprache: deutsche Synchronfassung, spanische Originalfassung. Untertitel: Deutsch (optional) FSK 12. Studiocanal. Digital erhältlich seit 15. Oktober 2026, auf DVD und Blu-ray seit 29. Oktober 2026