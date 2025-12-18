Sie gab Rosa von Praunheim eine Chance: Produzentin Regina Ziegler gestorben

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Die deutsche Film- und Fernsehproduzentin Regina Ziegler ist tot. Wie ein Sprecher der Ziegler Film GmbH gegenüber der Deutschen Presse-Agentur bestätigte, starb sie im Alter von 82 Jahren im Kreis ihrer Familie. Zu ihren populärsten Produktionen gehören die ARD-Serie "Weissensee" und die Musical-Verfilmung "Ich war noch niemals in New York".



Über fünf Jahrzehnte hinweg prägte die 1944 in Quedlinburg geborene Produzentin die deutsche Medienlandschaft wie kaum eine andere Persönlichkeit. Mit ihrer 1973 gegründeten Berliner Produktionsfirma realisierte sie rund 500 Kino- und Fernsehproduktionen, setzte Maßstäbe für das unabhängige Produzententum und etablierte sich früh als couragierte Förderin von Autorenkino und gesellschaftlichen Nischenthemen, darunter auch queeren Stoffen.

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Die Verbindung zu Rosa von Praunheim

Zieglers Ausnahmestellung im deutschen Film ist eng mit dem queeren Regisseur und Aktivisten Rosa von Praunheim (1942-2025) verknüpft. Bei dem queeren Kultfilm "Die Bettwurst" (1971) war Ziegler zu Beginn ihrer Karriere als Produktionsleiterin tätig und machte dort ihre ersten Schritte im Filmgeschäft. Als sich Ziegler 1973 als damals 29-Jährige in einer fast ausschließlich von Männern dominierten Branche selbstständig machte, tat sie dies mit einem Projekt, vor dem etablierte Geldgeber zurückschreckten: Praunheims Film "Ich dachte, ich wäre tot", für den sie mit dem Bundesfilmpreis ausgezeichnet wurde. Der Film war zugleich die erste Spielfilmregie von Wolf Gremm, den Ziegler beim Sender Freies Berlin (SFB) kennengelernt hatte und dem sie 1977 das Ja-Wort gab. Sie war mit ihm bis zu seinem Tod 2015 verheiratet.



Ziegler finanzierte "Ich dachte, ich wäre tot" unter erheblichem persönlichem Risiko  unter anderem mit einem Darlehen ihrer Mutter und eigenen Ersparnissen. Das Werk markierte nicht nur den offiziellen Beginn von Ziegler Film, sondern begründete auch eine lebenslange Freundschaft und wiederkehrende Zusammenarbeit mit Praunheim. So schuf sie Freiräume für dessen radikale, kompromisslose Ästhetik. Im Rahmen ihrer international renommierten Kurzfilmreihe Erotic Tales produzierte sie etwa 1999 Praunheims groteske Camp-Komödie "Can I Be Your Bratwurst, Please?".

Mainstream und Nische

Die Kooperation mit Rosa von Praunheim war kein Einzelfall, sondern prägte Zieglers Haltung als Produzentin. Sie verstand Film und Fernsehen nicht allein als Unterhaltungsmedium, sondern als Spiegel gesellschaftlicher Kontroversen. Während sie im Hauptabendprogramm mit quotenstarken Formaten, Literaturverfilmungen und Krimireihen wie dem "Tatort" Erfolge feierte, nutzte sie ihren wirtschaftlichen Spielraum regelmäßig, um Stoffe abseits des Mainstreams zu finanzieren.



Dazu gehörten Produktionen, die queere Identitäten, Geschlechterrollen und sexuelle Selbstbestimmung thematisierten  oft gegen den Widerstand konservativer Rundfunkräte und Programmverantwortlicher. So produzierte sie 1975 den ZDF-Fernsehfilm "Anna und Edith", der als historischer Meilenstein gilt. Dabei handelte es sich um den ersten deutschen Fernsehfilm, der die Liebesbeziehung zwischen zwei Frauen thematisierte und zugleich als positives Lebensmodell darstellte.

Für ihr Wirken wurde Ziegler im In- und Ausland vielfach ausgezeichnet, darunter mit dem Bundesverdienstkreuz, mehreren Grimme-Preisen, dem Deutschen Fernsehpreis sowie Auszeichnungen internationaler Festivals. Bis ins hohe Alter begleitete sie die Produktionen ihres Hauses, das später von ihrer Tochter Tanja Ziegler mitgeführt wurde. (cw)