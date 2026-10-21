Tokio Hotel in Deutschland: Bill Kaulitz sieht sich als Hamburgerin

Heute, 12:56h 3 Min.

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Tokio Hotel haben am Sonntagabend vor rund 15.000 Menschen in der ausverkauften Barclays-Arena in Hamburg ihr erstes Deutschlandkonzert der laufenden Arena-Tour gespielt. Für die Band um die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz war es nach London und Paris der dritte Tourstopp.



Der Anblick der vollen Halle ließ den Frontmann nicht kalt, wie Fan-Videos zeigen. "Oh mein Gott. Das sieht so unfassbar aus, ihr seid so viele, wow. Ich bin ein kleines bisschen overwhelmed, muss ich zugeben. Ich glaube wir sind alle sehr, sehr aufgeregt", gestand er. Und er verriet, warum die Band ausgerechnet an der Elbe in die Deutschland-Termine startet: "Wir haben so viele tolle Shows hier schon gehabt. Unsere erste offizielle Deutschland-Show heute Abend. Und glaubt es mir oder nicht  wir suchen uns extra immer Hamburg dafür aus. Weil ich bin 'ne alte Hamburgerin, es ist so, in meinem Herzen."



Mit Strapsen und Heiligenschein



Für den Glamour sorgte Bill Kaulitz selbst. Er trat in futuristischen Kostümen voller funkelnder Glitzersteine und auf sehr avantgardistischen Schuhen auf, zeigte sich in einem rosa-pinken Ensemble aus Corsage und Strapsen und an anderer Stelle mit einer Art Heiligenschein.



An Showeffekten wurde ebenfalls nicht gespart. Bill ritt auf einer Champagnerflasche und sang auf einer schwebenden, nach vorne gekippten Bühne gegen die Schwerkraft an. In einem Schlüsselmoment trug er zudem eine mit Kristallen besetzte E-Gitarre. Das Mikrofon war stets farblich auf das Outfit abgestimmt, eine Windmaschine hielt die Haare in Bewegung.



Anfang Dezember moderieren die Zwillinge einmalig die ZDF-Show "Wetten, dass...?", eine TV-Sensation, über die bereits seit Monaten diskutiert wird. Auch Bill Kaulitz selbst hat dieses Event offenbar schon sehr präsent im Hinterkopf. Nachdem er einmal mehr die Schönheit seines Hinterns gepriesen hatte, betonte er laut SZ: "Ich bin trotzdem ein öffentlich-rechtlicher Moderator."

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Neues Album und der alte Hit

Im Gepäck hatte die Band einige Songs aus ihrem neuen Album "Encore" (Amazon-Affiliate-Link ). Die Platte war vor rund zwei Wochen erschienen und stieg auf Platz drei der deutschen Charts ein. Zum Finale spielten die Kaulitz-Brüder, Gustav Schäfer und Georg Listing den Song, mit dem alles begann: "Durch den Monsun".



Auch die Nachbereitung auf Instagram fiel begeistert aus. Noch in der Nacht meldete sich Bill mit Champagnerglas in der Instagram-Story: "Hamburg! Wir kommen gerade von der Bühne, das war so, so toll und wir freuen uns jetzt schon auf 23.8." Auf seinem eigenen Kanal postete er Bilder vor und während der Show, dazu ein weinendes Emoji und den Text: "Hamburg war einfach alles."

Wie es weitergeht

Insgesamt stehen 17 Konzerte in zehn europäischen Ländern an. In Deutschland folgen Frankfurt am Main (5. November), Berlin (7. November), Nürnberg (8. November), Leipzig (13. November), München (16. November) und Düsseldorf (19. November). Das Finale steigt am 23. November in Madrid.



Im Sommer 2027 geht die Band dann mit 17 Open-Air-Konzerten und Festivalauftritten erneut auf Reisen, unter anderem nach Italien, in die Schweiz und nach Griechenland. Ein besonderes Datum ist der 15. August: Dann spielen Tokio Hotel erstmals seit 2005 wieder in Magdeburg, auf den Tag genau 22 Jahre nach der Veröffentlichung von "Durch den Monsun". (spot/cw)