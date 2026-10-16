Republikanisches Gericht stoppt vorläufig Aufklärung von Kampagne gegen trans Jugendliche

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Der Oberste Gerichtshof von Texas hat am Freitag eine richterlich angeordnete Vernehmung von Zeug*innen im Fall um von Unbekannten verschickter Postwurfsendungen kurzfristig blockiert. Ziel der Anhörung war es, die Hinterleute einer Organisation namens "Texas Transgender Student Union" zu identifizieren. Der Beschluss fiel rund 15 Minuten vor Beginn der Befragung, die zuvor von einer Bezirksrichterin in Travis County angeordnet worden war.



Der Hintergrund: Mitte Oktober hatten zahlreiche texanische Haushalte mit Schüler*innen Postwurfsendungen einer im September in Wyoming registrierten Gruppierung erhalten. Die Broschüren gaben vor, trans Jugendliche zu unterstützen, und empfahlen ihnen, sich an Anlaufstellen zu wenden, falls Eltern ihre geschlechtliche Identität ablehnen.



Für das Material wurde ungefragt Bildmaterial des Transgender Education Network of Texas (TENT) verwendet. Nach dem Versand entlud sich in konservativen Medien und Online-Netzwerken ein Shitstorm samt Gewalt- und Mordandrohungen, die sich primär gegen TENT richteten.



Beobachter*innen und Ermittler*innen werten die Aktion als Versuch, konservative Wähler*innen im Vorfeld der Wahlen am Dienstag zu mobilisieren. Die Republikaner führen derzeit eine transfeindliche Kampagne durch, um ihre evangelikale Wählerbasis an die Urnen zu locken.

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Transfeindliche SMS-Aktion soll von republikanischer Organisation stammen

Kurz vor den Briefsendungen wurden zudem landesweite Textnachrichten mit Verweisen auf TENT verschickt. Eine frühere Vernehmung ergab, dass diese SMS im Namen der republikanischen Organisation "Republican Women Caucus Fund" sowie einer Einzelperson namens John Braun versendet wurden; beide bestreiten eine Beteiligung an den Aktionen (queer.de berichtete).



Die juristische Vertretung der in Wyoming gemeldeten Gruppe haben die Anwälte Judd Stone und Chris Hilton übernommen  beide ehemalige Mitarbeiter des texanischen Generalstaatsanwalts Ken Paxton, die diesen bereits in dessen Amtsenthebungsverfahren 2023 vertraten. Der extrem queerfeindliche Republikaner bewirbt sich am Dienstag um ein Mandat für den US-Senat. Laut Umfragen steht er derzeit gleichauf mit dem Demokraten James Talarico, was recht ungewöhnlich ist: Das letzte Mal gelang den Demokraten vor 38 Jahren in dem sehr konservativen Bundesstaat ein Sieg im Senatswahlkampf.



Die Verteidigung machte geltend, dass eine erzwungene Offenlegung das verfassungsmäßige Recht auf anonyme freie Meinungsäußerung verletzen würde. Das Transgender Education Network of Texas warf den Autor*innen des Flyers jedoch vor, Täuschung und Identitätsdiebstahl begangen zu haben. Die Entscheidung im hochpolitisierten Texas kommt nicht überraschend, da alle neun Mitglieder des Supreme Court ein republikanisches Parteibuch besitzen  und offenbar Nachteile bei der Senatswahl für ihren Parteifreund verhindern wollten. Der Supreme Court begründete seinen Eilbeschluss inhaltlich nicht.

Bezirksstaatsanwältin ermittelt wegen Urkundenfälschung

TENT-Anwältin Mimi Marziani erklärte, die Organisation bereite trotz der Verzögerung Klagen gegen Verantwortliche vor, da man bereits über hinreichende Informationen verfüge. Zudem bestätigte sie, dass TENT mit der Bezirksstaatsanwältin Sarah Stogner kooperiert, die eine offizielle strafrechtliche Untersuchung wegen des Verdachts auf Urkundenfälschung eingeleitet hat. (dk)