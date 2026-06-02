Waldemar Hartmann: Rassismus-Vorwürfe nach Elif-Eralp-Post



"Waldi" hat mit seiner neuen Hassattacke jetzt offenbar für viele eine Grenze überschritten (Bild: IMAGO / STAR-MEDIA)

Heute, 14:09h 3 Min.

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Ein Posting von Waldemar Hartmann über die Berliner Linken-Spitzenkandidatin Elif Eralp (45) bringt Politiker*innen von der Union bis zur Linken gegen den langjährigen ARD-Sportmoderator auf. Auf X hatte der 78-Jährige zuvor seine Kritik an Eralps Partei mit einer Bemerkung über ihren Namen veröffentlicht: "Mal abgesehen von den aberwitzigen politischen Vorstellungen der Linken in Berlin und ihrer Abhängigkeit von kriminellen Clans und islamistischen Terrororganisationen habe ich einfach ein Problem damit, dass eine Regierende Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin Elif Eralp heißt."



Mal abgesehen von den aberwitzigen politischen Vorstellungen der Linken in Berlin und ihrer Abhängigkeit von kriminellen Clans und islamistischen Terrororganisationen habe ich einfach ein Problem damit, dass eine Regierende Bürgermeisterin der deutschen Hauptstadt Berlin Elif Waldemar Hartmann (@hartammann) October 31, 2026 / hartammann

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Der Name der Berliner Politikerin ist türkischen Ursprungs. Eralp kam in Deutschland zur Welt, ihre Eltern hatten 1980 die Türkei verlassen, um der dortigen Militärdiktatur zu entkommen.

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Gegenwind auch aus der CDU

Zu den deutlichsten Kritiker*innen gehört Serap Güler (46), CDU-Politikerin und Staatsministerin im Auswärtigen Amt. Inhaltlich dürfe man gegen Eralp und die Linke hart austeilen, so Güler auf X. Hartmanns Satz aber sei "ohne Wenn und Aber blanker Rassismus".



Man kann Elif Eralp und ihre Partei zu Recht heftig kritisieren. Sie bieten dafür genug inhaltliche Punkte. Das hier aber ist ohne Wenn und Aber blanker Rassismus. Einfach Rassismus. pic.twitter.com/76CGD2rPyI Serap Güler (@SerapGueler) November 1, 2026 / SerapGueler

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Ihr Parteifreund Dennis Radtke (47), Chef der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft, wertete das Posting ebenfalls als rassistisch. Auch die frühere Linken-Vorsitzende Janine Wissler stieß sich daran, dass Hartmann auf Eralps Namen und die Wurzeln ihrer Familie ziele. Hartmann sei "ein Rassist und nichts anderes".



Auch Siegmount Königsberg, Antisemitismusbeauftragter der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, twitterte: "Hartmann scheut sich nicht, rassistisch gegen @ElifEralpBerlin zu hetzen. Bei aller Kritik an @dielinkeberlin: So nicht. Da ist Solidarität mit Eralp angesagt."



Rudi Völler durchschaute schon 2003 Hartmann, als er sagte: Ich kann diesen Sch nicht mehr hören! Völler hat Recht.

Hartmann scheut sich nicht, rassistisch gegen @ElifEralpBerlin zu hetzen.

Bei aller Kritik an @dielinkeberlin: So nicht. Da ist Solidarität mit Eralp angesagt. pic.twitter.com/PiWiUGgpoc Sigmount Königsberg (Privat) (@s_koenigsberg) November 1, 2026 / s_koenigsberg

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Hartmann wehrt sich



Hartmann selbst lässt die Vorwürfe nicht gelten. Der "Bild" sagte er, sein Posting habe sich allein gegen die Berliner Linke gerichtet, deren Politik er als "aberwitzig" empfinde. Die Anschuldigungen hätten ihn getroffen: "Ich bin jetzt 78 Jahre alt, kein Mensch kann mir auch nur ansatzweise irgendetwas vorlegen, das mit Rassismus zu tun hat. Ich war kein Rassist, ich bin keiner und ich werde auch keiner werden."

Hartmann ist seit dem Ende seiner Arbeit in der ARD immer mehr nach rechts abgerutscht. Seit 2023 arbeitet er für das rechtspopulistische Magazin "Nius"  und macht immer wieder Stimmung gegen ihm unliebsame Gruppen, darunter auch queere Menschen. So beschrieb er in einer "Nius"-Sendung im letzten Jahr den CSD in Köln als Ort, an dem es darum geht, öffentlich gleichgeschlechtlichen Sex zu haben. "Es ist eklig, es ist peinlich", so sein Urteil über die Pride-Veranstaltung. Anfang dieses Jahres brachte er sogar ein Verbot von CSD-Demonstrationen in die Diskussion (queer.de berichtete).



Im September sorgte auch eine gegen Frauen gerichtete Äußerung auf X für Schlagzeilen: Damals verteidigte er die niedrige Frauenquote bei der neuen AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt, indem er den augenblicklichen Bundesministerinnen attestierte, "nichts auf die Reihe" zu bringen (queer.de berichtete). (spot/dk)